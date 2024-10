Steve Bannon, viejo aliado de Trump, queda libre tras 4 meses en prisión por desacato al Congreso

Steve Bannon, un viejo aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, salió de prisión el martes tras cumplir una condena de cuatro meses por desobedecer una citación del Congreso acerca del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Bannon abandonó la Institución Correccional Federal de Danbury, Connecticut, según Kristie Breshears, vocera de la Oficina Federal de Prisiones. Tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa más tarde en Manhattan, para hablar de su estancia en prisión.

Bannon también reanudó su podcast y su programa en línea el martes por la mañana, y dijo que estaba enfocado en ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales. Bannon atacó a los demócratas y su agenda, afirmando que la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi lo envió a prisión para silenciarlo, aunque fue un jurado el que lo declaró culpable y un juez le dictó sentencia.

"Los cuatro meses que pasé en prisión no sólo no me han quebrado, sino que me han fortalecido", dijo Bannon. "Tengo más energía y estoy más enfocado de lo que he estado en toda mi vida".

Bannon, de 70 años, se presentó en el penal el 1 de julio luego de que la Corte Suprema rechazó su intento de demorar la sentencia mientras apela la condena.

En 2022, un jurado lo declaró culpable de dos cargos de desacato al Congreso: uno por negarse a declarar ante la comisión de la Cámara de Representantes del 6 de enero, y el otro por negarse a proporcionar documentos relacionados con su implicación en los intentos de Trump por anular su derrota frente a Joe Biden en las presidenciales de 2020.

Cuando comenzó a cumplir su sentencia, Bannon se autodenominó "preso político".

"Estoy orgulloso de ir a la cárcel", dijo entonces, añadiendo que estaba plantando cara al secretario de Justicia, Merrick Garland, y a un Departamento de Justicia "corrupto".

Trump, republicano, aspira a un segundo mandato en la Casa Blanca en las presidenciales de la semana que viene frente a la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris.

Una corte federal de apelaciones ratificó las condenas de Bannon en mayo. Ahora, solicita que la corte de apelaciones en pleno estudie su caso.