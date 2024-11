Incendios en buzones electorales avivan temor de que teorías conspirativas los vuelvan un objetivo

Dos buzones electorales en el noroeste del Pacífico fueron dañados en un presunto ataque incendiario poco más de una semana antes del día de elecciones, destruyendo cientos de boletas en una ubicación en Vancouver, Washington. En el otro, en la vecina Portland, Oregón, parece que un sistema de supresión de incendios funcionó para contener el incendio y limitó el número de boletas dañadas a tres. Las autoridades están revisando las grabaciones de vigilancia mientras intentan identificar a los responsables.

Esto es lo que sucedió, cómo varían las reglas y medidas de seguridad sobre los buzones de votación en todo el país y cómo las teorías de conspiración electorales han socavado la confianza en su uso.

¿Qué sabemos?

La policía dijo que dispositivos incendiarios iniciaron los incendios en los buzones en Portland y Vancouver. Las autoridades indicaron que las pruebas mostraron que los incendios estaban conectados y que también están relacionados con un incidente del 8 de octubre, cuando se colocó un dispositivo incendiario en otro buzón en Vancouver.

El director de elecciones del condado de Multnomah, Tim Scott, dijo que su oficina planeaba contactar a los tres votantes cuyas boletas fueron dañadas en Portland para ayudarles a obtener reemplazos.

En Vancouver, cientos de boletas se perdieron en un buzón en el Centro de Tránsito de Fisher's Landing cuando el sistema de supresión de incendios del buzón no funcionó como se esperaba. El auditor del condado de Clark, Greg Kimsey, dijo que el buzón fue vaciado por última vez a las 11 a.m. del sábado. Se está instando a los votantes que depositaron sus boletas allí después de esa hora a contactar la oficina para obtener una nueva.

La oficina aumentará la frecuencia con la que recoge las boletas y cambiará los horarios de recolección a la noche para evitar que los buzones permanezcan llenos durante las horas nocturnas, cuando es más probable que ocurra el vandalismo.

Kimsey describió el presunto incendio provocado como "un ataque directo a la democracia".

¿Cuándo y dónde se pueden usar los buzones electorales?

Los buzones electorales se han utilizado durante años en estados como Colorado, Oregón, Utah y Washington, donde se envían boletas por correo a todos los votantes registrados.

Ganaron popularidad en 2020 durante la pandemia de COVID-19, ya que los funcionarios electorales buscaban opciones para los votantes que querían evitar lugares de votación concurridos o estaban preocupados por los retrasos en el correo.

En total, 27 estados y el Distrito de Columbia permiten buzones de votación, según datos recopilados por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Otros seis no tienen una ley específica pero permiten que las comunidades locales los utilicen.

La ubicación puede variar ampliamente. En algunas comunidades, están ubicados dentro de edificios públicos, disponibles solo durante el horario de oficina. En otros lugares, están afuera y accesibles a cualquier hora, típicamente con vigilancia por video o alguien que los monitorea.

Han ocurrido problemas esporádicos a lo largo de los años.

En 2020, algunos buzones fueron golpeados por vehículos, y uno en Massachusetts fue dañado por un incendio provocado. En ese caso, la mayoría de las boletas eran lo suficientemente legibles como para que los votantes fueran identificados y se les enviaran reemplazos. Un buzón también fue incendiado en el condado de Los Ángeles en 2020.

¿Cómo deben asegurarse?

La Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura de Estados Unidos aconseja a los funcionarios electorales estatales y locales colocar buzones de votación en áreas convenientes y con mucho tráfico que sean familiares para los votantes, como bibliotecas y centros comunitarios.

Si los buzones no están atendidos, deben estar asegurados y cerrados en todo momento, ubicados en áreas bien iluminadas y monitoreados por cámaras de videovigilancia, dice la guía. Muchos están anclados al suelo, vigilados con cámaras o confinados a edificios públicos durante el horario comercial, donde pueden ser monitoreados.

¿Cómo contribuyeron las teorías de conspiración a la preocupación acerca de los buzones electorales?

Los buzones de votación han estado en el punto de mira durante los últimos cuatro años, objetivo de teorías de conspiración de derecha que afirmaban falsamente que eran responsables de un fraude electoral masivo en 2020.

Una película desacreditada llamada "2.000 Mules" amplificó las afirmaciones, exponiendo a millones a una teoría infundada de que una operación de recolección de boletas estaba depositando boletas fraudulentas en buzones de votación en la oscuridad de la noche.

Una encuesta de Associated Press de funcionarios electorales estatales en todo Estados Unidos encontró que no hubo problemas generalizados asociados con los buzones de votación en 2020.

La paranoia sobre los buzones de votación continuó en las elecciones de mitad de período de 2022, cuando vigilantes armados comenzaron a aparecer para monitorearlos en Arizona y fueron coartados por un juez federal. Este año, el grupo conservador True the Vote lanzó un sitio web que aloja transmisiones en vivo de ciudadanos que graban buzones electorales en varios estados.

En Montana, donde una importante contienda al Senado de Estados Unidos está en la boleta, los republicanos recientemente se apoderaron de una afirmación infundada de manipulación de buzones de votación para recaudar fondos aprovechando las dudas sobre el proceso electoral.

¿Cómo han respondido los estados desde la elección de 2020?

Los legisladores republicanos en varios estados buscaron endurecer las reglas alrededor de la votación por correo después de la elección de 2020, y gran parte de su enfoque estuvo en el uso de buzones de votación.

Seis estados desde entonces los han prohibido: Arkansas, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Dakota del Sur, según investigaciones del Voting Rights Lab, que aboga por la expansión del acceso al voto.

Otros estados han restringido su uso. Esto incluye a Ohio e Iowa, que ahora permite solo un buzón por condado, según el Brennan Center for Justice.

En el condado de Fulton en Georgia, que incluye Atlanta y tiene más de 1 millón de residentes, 10 buzones de votación están disponibles para la elección presidencial de este año. Eso es menos que los 38 de hace cuatro años, cuando se adoptó una norma de emergencia a causa de la pandemia. Es el resultado de una revisión electoral por parte de los republicanos de Georgia en respuesta a las falsas afirmaciones del expresidente Donald Trump acerca del supuesto fraude electoral.

En total, 12 estados prohíben los buzones de votación o no los enumeran como un método aprobado para devolver una papeleta, según datos recopilados por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Otros cinco estados no tienen una ley estatal y no utilizan buzones de votación.

Los buzones electorales se habían utilizado durante años en Wisconsin, uno de los campos de batalla presidenciales de este año, pero a partir de 2020 el respaldo a los mismos se ha dividido en función de las ideologías. En Wausau, el alcalde conservador retiró el único buzón de la ciudad, una acción que está siendo investigada por el Departamento de Justicia del estado. Desde entonces, el buzón ha sido devuelto y está operativo.