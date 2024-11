Qué esperar el día de las elecciones en Nuevo México

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris, el expresidente republicano Donald Trump y cinco candidatos de terceros partidos competirán por los cinco votos del Colegio Electoral de Nuevo México, pero la contienda más peleada probablemente será una en la Cámara de Representantes federal que podría determinar el control de la cámara estrechamente dividida.

Nuevo México fue una vez uno de los campos de batalla presidenciales más competitivos de la nación, tras darle el triunfo al demócrata Al Gore en 2000 y al republicano George W. Bush en 2004 por menos de 1 punto porcentual. Desde entonces, los candidatos presidenciales demócratas han ganado siete de las últimas ocho elecciones generales en el estado, donde ninguno de los candidatos de los principales partidos ha hecho campaña este año.

En la Cámara de Representantes federal, el legislador demócrata Gabriel Vasquez busca un segundo mandato en el 2do distrito legislativo contra la republicana a la que derrotó por poco en 2022, Yvette Herrell. La inmigración ha sido un tema candente en el extenso distrito situado en la frontera del estado con México. Los republicanos tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes, y una victoria de Herrell complicaría las esperanzas demócratas de recuperar la cámara baja.

En el Senado federal, el demócrata Martin Heinrich busca un tercer periodo ante la republicana Nella Domenici. Ella es hija del difunto senador republicano Pete Domenici, quien sirvió seis periodos, de 1973 a 2009, y fue el último republicano elegido para el Senado por Nuevo México.

Más del 60 % de los habitantes de Nuevo México suelen votar antes del día de las elecciones. Una ley de 2023 requiere que los condados que no hayan completado el escrutinio de los votos en ausencia para las 11 p.m., hora local, detengan el recuento de esos votos durante la noche y lo reanuden al día siguiente entre las 9:30 a.m. y las 9:30 p.m. hora local.

Históricamente, los candidatos presidenciales demócratas han ganado la mayoría de los condados más grandes del estado: Bernalillo, que incluye Albuquerque; Santa Fe, la capital del estado; y Doña Ana, en la parte sur del estado. A los republicanos les suele ir bien en el este del estado fronterizo con Texas, y en el condado San Juan, en el área de las Cuatro Esquinas, en el noroeste.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará un ganador hasta que haya determinado que no hay un escenario que permita a los candidatos rezagados cerrar la brecha. Si no se ha declarado un ganador, la AP continuará cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como declaraciones de victoria o reconocimiento de derrota. Al hacerlo, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará por qué.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Nuevo México:

Día de las elecciones

5 de noviembre.

Hora de cierre de urnas

9 p.m., hora del este.

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

5, otorgados al ganador estatal.

Las principales contiendas

Presidente: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Robert F. Kennedy Jr. (independiente) vs. Jill Stein (Verde) vs. Chase Oliver (independiente) y otros dos.

Senado federal: Heinrich (D) vs. Domenici (R).

2do distrito legislativo: Vasquez (D) vs. Herrell (R).

Otras contiendas

Cámara de Representantes federal y estatal, Senado estatal, fiscal de distrito, medidas de bonos, medidas electorales.

Resultados presidenciales pasados

2020: Biden (D) 54 %, Trump (R) 44 %, AP anunció el resultado el martes 3 de noviembre de 2020, a las 9 p.m. hora del este.

Votantes registrados

1,361,117 (hasta el 30 de septiembre de 2024). Alrededor del 43 % demócratas, el 31 % republicanos y el 24 % otros.

Participación electoral

En las elecciones presidenciales de 2020: 68 % de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2020: alrededor del 85 % del total.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2022: alrededor del 63 % del total.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

En 2020, los primeros votos se reportaron el 3 de noviembre a las 9:24 p.m. hora del este.

Para la medianoche, un 78 % de los votos emitidos habían sido reportados.