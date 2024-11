Se cree que una mujer de Pensilvania es la persona viva más longeva de América del Norte

Se cree que una mujer de Pensilvania de 114 años es ahora la persona viva de mayor edad en América del Norte.

Naomi Whitehead, que vive en una comunidad de cuidados para personas mayores en Greenville West Salem, obtuvo ese estatus después de que Elizabeth Francis, de Texas, falleciera el 22 de octubre.

Whitehead, que dice que nunca fumó ni bebió alcohol, nació en septiembre de 1910 en una granja de Georgia y sobrevivió a su marido de muchos años y a sus tres hijos. Atribuye su longevidad a sus buenos genes y a su gusto por diversas actividades, como cocinar, hornear, dibujar y escuchar música.

Whitehead le dijo al New Castle News en septiembre de 2023 que no se había fijado una meta sobre cuánto tiempo quiere vivir, pero señaló: "Viviré tanto como el Señor me permita".

Anteriormente, la persona más longeva era Elizabeth Francis, una afroamericana de Houston que falleció el pasado 24 de octubre en su casa.

Francis nació un 25 de julio de 1909 y presenció 20 mandatos presidenciales en Estados Unidos, siendo el primero de ellos el expresidente William Howard Taft.

La señora era la tercera persona más longeva del mundo en el momento de su muerte, según LogeviQuest, una basa de datos sobre las personas más ancianas del mundo.