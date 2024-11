Cardi B muestra su apoyo a Kamala Harris y llama a Trump "Donnie Dunk"

La rapera de ascendencia dominicana Cardi B estuvo mostrando su apoyo a la candidata y vicepresidenta demócrata Kamala Harris el viernes 1 de noviembre durante un mitin en el Centro de Exposiciones de Wisconsin State Honest Park.

Al subir al escenario la rapera de 32 años tuvo un pequeño problema con el telepronter y dijo estar nerviosa, luego de unos minutos pudo leer el mensaje desde su teléfono.

Cardi B comenzó su discurso informando que desde hace tiempo estaba lista para hablar y que ya lo había hecho desde sus redes sociales. Declaró que al igual que Kamala Harris ha sido desvalida y le han subestimado su éxito.

"Las mujeres tienen que trabajar 10 veces más duro y desempeñarse 10 veces mejor y aun así la gente se pregunta: ¿Cómo llegamos a la cima? ¿cómo llegó ella allí?... Déjame decirte algo. No soporto a un matón, pero al igual que Kamala, siempre me enfrento a uno", puntualizó.

Belcalis Almanzar, nombre de pila de la rapera, afirmó que no iba a votar este año, pero al unirse Kamala Harris a la contienda cambio de parecer. "No tenía fe en ningún candidato, hasta que se unió (Kamala) a la carrera y dijo las cosas que quería escuchar y que quiero ver a continuación en este país".

Describió a la demócrata como una persona apasionada, compasiva, empática y habló sobre los cambios que promete la candidata para cambiar la economía de los Estados Unidos.

Cardi B también hizo referencia a Donald Trump, llamándolo "Donnie Dunk". Comentó sobre la opinión de Trump sobre la protección de las mujeres. "Dijo que protegerá a las mujeres, les guste o no, dijo. Él va a proteger a las mujeres, les guste o no. Lo repito Donnie Dunk, por favor, protección para las mujeres, especialmente si hablamos de salud materna y mental"

Añadió: "La atención no consiste en decirles qué hacer con sus cuerpos, es apoyarlas y brindarles el cuidado que necesitan para lo que eligen hacer con sus cuerpos No creo que personas como Donald Trump, que no crean que las mujeres merecen derechos y cuando esos derechos se les quitan, no se encuentran en ninguna parte cuando una madre va al posparto".

La cantante también llamó a Trump estafador y que priva a las mujeres de sus derechos.