Inmigración legal e ilegal, punto de discordia entre los electores latinos

A pocas horas de las elecciones presidenciales estadounidenses, las encuestas vaticinan un final muy reñido. Cada voto cuenta, y el electorado de origen latinoamericano es particularmente cortejado, sobre todo en estados clave como Arizona, donde un tercio del electorado es hispano.

Nuestro enviado especial a Phoenix, Alejo Schapire, pudo recoger el sentir de algunos miembros de esta comunidad antes de la cita con las urnas.

Estamos delante de la basílica de Santa María, en Phoenix, Arizona. Está por empezar la misa en español. De impecable camisa blanca y bigote recién recortado, Guadalupe se prepara para asistir al servicio en compañía de Agustina, su esposa.

Guadalupe es camionero. Dejó de niño la capital mexicana que lo vio nacer, y hace 40 años que vive en Estados Unidos, donde votará el próximo martes. Le preguntamos por quién.

"Trump va a ser mejor en cuanto a los impuestos y para tratar de sacar el país adelante. Hay mucha pobreza, hay mucha gente en la calle, las rentas están muy altas".

¿Qué piensa Guadalupe de las acusaciones contra Trump de ser una persona racista, de que no es bueno para los latinos? "Que la gente le tiene odio y lo quiere atacar de cualquier manera. No creo que sea racista. Todos dicen que es racista por su forma de hablar y de opinar. Pero todos somos iguales; todos opinamos. A lo mejor yo también puedo ser racista, porque a veces digo cosas que no debo decir", explica.

El llamado "voto latino" no es monolítico. Con más de 36 millones de electores, representa el 15 % del electorado. En 2020, el 61 % se volcó al Partido Demócrata, un 10 % menos del apoyo que le había dado desde finales de los años 90.

Voto cautivo

Hoy, con votantes como Guadalupe, ha dejado de ser un voto cautivo. Jessica también es mexicana y se ha naturalizado estadounidense. Trabaja en recursos humanos.

"Como mexicana y como estadounidense también, yo sé lo que se batalla para traer a un familiar de México a Estados Unidos. Todo el proceso legal que se tiene que hacer. Nosotros ya lo hicimos; se tarda mucho, pero yo sé que los republicanos están a favor de las personas que inmigran de manera legal. Y yo también estoy a favor de eso. Es injusto que uno tenga que pasar tres años de espera para poder traer a una persona de su país y que otros simplemente crucen sin necesidad de llevar ningún tipo de trámite y puedan vivir aquí fácilmente", concluye Jessica.

Erika ayuda en la Basílica. Esta ama de casa no votará, pero quizá sea la más afectada por el resultado de las urnas porque es indocumentada. Le preguntamos quién prefiere que gane.

"No hay mucha opción, pero prefiero que gane Kamala porque Donald Trump tiene mucho en contra de los indocumentados. Él quiere implementar muchas leyes, especialmente sobre los indocumentados. Tengo miedo porque tengo un hijo con necesidades especiales, y sería muy difícil tener que dejarlo aquí, sabiendo que nos necesita a su papá y a mí", explica y confiesa que teme ser deportada.

Los latinos tienen distintas prioridades. Sus esperanzas no son las mismas en vísperas de las elecciones del martes.