¿Por qué los medios de comunicación de Estados Unidos endosan a los candidatos políticos?

Detroit, Míchigan. Más allá de las encuestas, los candidatos favoritos, las sumas millonarias aportadas por Elon Musk, los mítines de Donald Trump y Kamala Harris con artistas y figuras públicas apoyando sus campañas, se encuentran los medios de comunicación, que también juegan su propio papel en la contienda electoral. Estos medios libran guerras internas y externas para decidir a qué candidato respaldarán, anuncio que suele hacerse pocos días antes de las elecciones.

La importancia del respaldo de un medio a un candidato es tal que, recientemente, la jefa del consejo editorial de Los Ángeles Times renunció cuando el periódico decidió no apoyar a Kamala Harris en su campaña presidencial.

Algo similar ocurrió en The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, que perdió unos 200,000 suscriptores tras romper la tradición de 48 años de apoyar una candidatura, generalmente demócrata.

¿Por qué los medios en Estados Unidos eligen respaldar a un candidato cuando se espera que mantengan una postura imparcial?

Diario Libre conversó con varios periodistas estadounidenses, quienes, bajo anonimato, explicaron que esta práctica es una tradición en Estados Unidos, aunque opinan que quizá no debería ocurrir.

“No sé por qué Los Angeles Times tendría que respaldar a Trump en vez de a Harris. Pero, en realidad, pienso que tal vez sea útil que un periódico informe a sus lectores sobre a quiénes respaldan en el consejo de la ciudad, etc. Porque los votantes no siempre están tan informados sobre esas elecciones locales. Así que, tal vez, a nivel local tenga sentido hacerlo”, comentó uno de los periodistas consultados.

“La idea general es que los medios, excepto algunos como Fox News, que son conservadores, tienden a favorecer a los demócratas, y creo que eso es perjudicial. Además, hay un sentimiento general de desconfianza en la prensa. La junta editorial de The New York Times no va a respaldar a un republicano, ¿verdad? sino a los demócratas, a menos que haya un caso extremo en el que digan, ‘realmente nos gusta este candidato’. Pero lo normal es que respalden a un demócrata”, agregó.

Sirve para orientar a los votantes

Otro periodista señaló que, si bien la práctica puede parecer anticuada, el respaldo de un medio a un candidato puede orientar a los votantes en elecciones locales, destacando quiénes han hecho un buen trabajo y cuáles son las mejores opciones.

Además, indicó que los medios también se benefician económicamente al otorgar estos respaldos.

"“En épocas más tranquilas, puedo imaginar un mundo donde un respaldo podría informar a la gente sobre cuestiones que desconocen. No quiero profundizar demasiado en esto, pero también creo que el modelo de periodismo actual para los medios nacionales tiene un aspecto partidista. Muchos de los que están dispuestos a pagar por suscripciones costosas, como la del New York Times o The Washington Post, lo hacen con la expectativa de que estos medios fiscalicen a ciertos líderes, como ocurrió en la era Trump”, señaló." “

La forma de ver las noticias ha cambiado

Un informe reciente de Pew Research revela cómo los estadounidenses consumen noticias durante esta época electoral y cómo esta elección depende, en gran medida, de su afiliación política.

Según el estudio, solo el 22 % de los republicanos consume noticias de The Washington Post, en contraste con el 45 % de los demócratas. Algo similar sucede con The New York Times, cuyo 53 % de lectores se identifica como demócrata y solo el 24 %, como republicano.

Lo mismo ocurre en la televisión: cadenas como ABC, CBS y NBC tienen una audiencia mayoritariamente demócrata (82 %), mientras que solo el 54 % de los republicanos las consume. En el caso de Fox News, el 69 % de sus consumidores son conservadores, y el 32 % restante demócratas.

De acuerdo con los datos de Pew Research, la mitad de los republicanos considera que los medios tradicionales están haciendo una cobertura “deficiente” de las elecciones en Estados Unidos. Una proporción similar confía más en la información que se publica en redes sociales que en los medios convencionales.

Además, el 52 % de los estadounidenses encuentra difícil distinguir entre información verdadera y falsa, y el 37 % asegura ver con frecuencia noticias “inexactas” sobre las elecciones. Por otro lado, un 25 % afirma que nunca ha visto noticias inexactas sobre el tema.

