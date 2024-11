Así van los resultados electorales en Estados Unidos

Los estadounidenses conocerán en las próximas horas quién será su próximo presidente o presidenta entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.

El republicano Trump resultó electo en los comicios generales, al momento suma 277 votos electorales, superando los 270 que se necesita para ser declarado presidente en Estados Unidos. La demócrata Harris suma 224.

A continuación los estados que cada candidato va ganando:

Donald Trump

Kentucky

El expresidente Donald Trump ganó el martes en Kentucky por tercera elección consecutiva, sumando ocho votos electorales a su cuenta. El candidato republicano a la presidencia ha ganado Kentucky en todas las elecciones desde que el demócrata Bill Clinton ganó el estado de Bluegrass en 1996. El republicano más poderoso de Kentucky, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, una vez llamó a Trump "moralmente responsable" del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Pero en un cambio notable, McConnell respaldó el intento de Trump de regresar a la Casa Blanca. Durante el mandato de Trump, los dos trabajaron juntos para aprobar un paquete de recortes de impuestos y colocar a tres jueces conservadores en la Corte Suprema. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 7:00 p.m. EST.

Indiana

El republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Indiana el martes. El estado confiablemente conservador, donde los republicanos han ocupado el cargo de gobernador durante 20 años, le dio a Trump sus 11 votos electorales sobre la demócrata Kamala Harris. Indiana se ha mostrado favorable a Trump en sus tres contiendas por la Casa Blanca. En 2016, el año en que ganó la presidencia, y nuevamente en 2020, Trump obtuvo el 57 % de los votos del estado Hoosier. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 7:00 p.m. EST.

Virginia Occidental

El expresidente Donald Trump ganó el martes Virginia Occidental por tercer ciclo electoral consecutivo. La victoria suma cuatro votos electorales al recuento del expresidente. Virginia Occidental tiene un voto electoral menos este ciclo después de perder un escaño en el Congreso tras el censo de 2020. El estado es uno de los dos únicos donde Trump ganó todos los condados en 2016 y 2020. Ningún demócrata ha ganado las elecciones presidenciales en Virginia Occidental desde Bill Clinton en 1996. Los republicanos controlan todos los cargos partidistas electos a nivel estatal en Virginia Occidental. Associated Press declaró ganador a Trump a las 7:30 p.m. EST.

Mississippi

El expresidente Donald Trump ganó Mississippi el martes, consiguiendo los seis votos electorales del estado y continuando una larga racha ganadora para los republicanos. El último candidato presidencial demócrata que ganó Mississippi fue Jimmy Carter en 1976. Los republicanos ocupan los dos escaños del Senado de Estados Unidos de Mississippi, tres de sus cuatro escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, las ocho oficinas estatales y una amplia mayoría en la Cámara y el Senado estatales. El gobernador Tate Reeves y la mayoría de los demás funcionarios republicanos en Mississippi respaldaron a Trump, mientras que el representante demócrata estadounidense Bennie Thompson respaldó a la candidata demócrata, Kamala Harris. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 8:00 p.m. EST.

Alabama

El expresidente Donald Trump ganó Alabama por tercera elección consecutiva el martes, sumando nueve votos electorales al recuento del republicano. Los demócratas no han ganado Alabama desde 1976, cuando Jimmy Carter ganó el estado. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 8:00 p.m. EST.

Oklahoma

El expresidente Donald Trump ganó este martes Oklahoma y sus siete votos electorales, derrotando a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Un demócrata no ha ganado la carrera presidencial en Oklahoma desde 1964, y Trump era el gran favorito para ganar. La última vez que un demócrata ganó uno de los 77 condados de Oklahoma en una carrera presidencial fue en 2000, cuando Al Gore ganó nueve condados en la parte oriental del estado durante su derrota ante el entonces gobernador de Texas, George W. Bush. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 8:00 p.m. EST.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/06/kamalaytrump2.png Así va el mapa con los resultados electorales de EE.UU. a las 12:00 de la medianoche (AP)

Tennessee

El expresidente Donald Trump ganó Tennessee el martes, manteniendo al estado firmemente republicano y sus 11 votos electorales en su columna de victorias. Trump ganó Tennessee por aproximadamente 23 puntos porcentuales en 2020 y 26 puntos en 2016. Los dos senadores republicanos estadounidenses del estado, Marsha Blackburn y Bill Hagerty, ganaron sus primeras elecciones con el respaldo de Trump. El estado no ha votado por un demócrata para presidente desde la reelección de Bill Clinton en 1996. En 2000, los votantes se volvieron contra el vicepresidente de Clinton de Tennessee, Al Gore, y votaron por George W. Bush. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 8:00 p.m. EST.

Florida

Donald Trump ganó Florida el martes por tercera elección consecutiva, obteniendo los 30 votos electorales del estado. Florida, que alguna vez fue un estado crucial en el campo de batalla, se ha ido inclinando hacia el Partido Republicano en los últimos años. Un candidato presidencial demócrata no ha ganado el estado desde que Barack Obama lo ganó en 2012. Mientras tanto, Trump aumentó su margen de victoria en su estado natal adoptivo entre 2016 y 2020. Associated Press declaró a Trump ganador a las 8:01 p.m. EST.

Carolina del Sur

El expresidente Donald Trump ganó Carolina del Sur el martes, obteniendo sus nueve votos electorales por tercera elección consecutiva. Carolina del Sur no ha votado por el candidato demócrata a la presidencia desde 1976, cuando el demócrata Jimmy Carter, gobernador del vecino estado de Georgia, derrotó al presidente republicano Gerald Ford en todo el sur. Hace cuatro años, Trump obtuvo el 55% de los votos, igualando su desempeño de 2016. Dado el éxito que tienen los republicanos en el estado, los candidatos presidenciales rara vez pasan tiempo haciendo campaña allí. Associated Press declaró ganador a Trump a las 8:01 p.m. EST.

Arkansas

El expresidente Donald Trump obtuvo los seis votos electorales de Arkansas el martes, ganando el estado predominantemente republicano por tercera elección presidencial consecutiva. Trump contó con el respaldo de las principales figuras republicanas del estado, incluida la gobernadora Sarah Huckabee Sanders. Sanders, quien había sido secretario de prensa de Trump en la Casa Blanca, respaldó la candidatura del expresidente e hizo campaña a su favor. El exgobernador Asa Hutchinson se postuló sin éxito para la nominación republicana y se negó a respaldar la reelección de Trump. Los demócratas no han ganado una elección presidencial en Arkansas desde 1996, cuando su hijo nativo Bill Clinton ganó la reelección. Associated Press declaró ganador a Trump a las 8:30 p.m. EST.

Wyoming

El expresidente Donald Trump venció a la vicepresidenta Kamala Harris en Wyoming, de color rojo intenso, para ganar los tres votos electorales del estado menos poblado el martes. Wyoming, uno de los estados más republicanos desde casi cualquier punto de vista, le dio a Trump sus márgenes de victoria más amplios en cualquier estado en las elecciones de 2020 y 2016. Trump realizó al menos una visita de recaudación de fondos a Wyoming en 2024, pero no hizo campaña en el estado. En cambio, se centró en los estados con menos probabilidades de conseguirle victorias. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 9:00 p.m. EST.

Luisiana

El expresidente Donald Trump ganó Luisiana el martes por tercera elección presidencial consecutiva, aumentando en ocho su recuento de votos electorales. Además del apoyo de los votantes, Trump tiene varios aliados políticos poderosos dentro y fuera del estado de Bayou, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el líder de la mayoría, Steve Scalise, y el gobernador Jeff Landry. En Luisiana, donde el Partido Republicano ocupa actualmente todos los cargos electos a nivel estatal y controla la legislatura, el candidato republicano a la presidencia ha ganado todas las elecciones desde 1996. Trump ganó Luisiana con aproximadamente el 58% de los votos tanto en 2016 como en 2020. La Associated Press declaró a Trump el ganador a las 21:00 horas. EST.

Dakota del Sur

El expresidente Donald Trump ganó el martes los tres votos electorales para presidente en Dakota del Sur. Se esperaba que el candidato republicano prevaleciera cómodamente en un estado donde los votantes republicanos superan en número a los demócratas por más de 2 a 1. Ningún candidato demócrata ha ganado en Dakota del Sur desde que ganó el presidente Lyndon Johnson en 1964. Trump recibió casi el 62% de los votos en cada una de sus candidaturas anteriores a la presidencia, y en ambas ocasiones su margen fue de más de 26 puntos porcentuales. Casi el 51% de los 616.000 votantes registrados del estado son republicanos, mientras que menos del 24% son demócratas. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 9:00 p.m. EST.

Dakota del Norte

El expresidente Donald Trump ganó el martes los tres votos electorales de Dakota del Norte. Su victoria continúa una racha de décadas de victorias presidenciales republicanas en el estado conservador conocido por su agricultura y producción de energía. El último candidato presidencial demócrata que ganó el estado fue el presidente Lyndon B. Johnson en 1964. Dakota del Norte tiene alrededor de 784,000 residentes. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 9:00 p.m. EST.

Nebraska

El republicano Donald Trump ganó el martes el voto popular en todo el estado de Nebraska por tercera elección consecutiva, recibiendo dos votos del colegio electoral. Nebraska es uno de los dos estados que dividen los votos electorales: dos votos van para el ganador estatal y uno para el ganador de cada distrito del Congreso. Trump ganó Nebraska por 25 puntos porcentuales en 2016 y por 19 puntos cuatro años después. El último candidato presidencial demócrata que ganó el voto popular en todo el estado en Nebraska fue Lyndon B. Johnson en 1964. La AP declaró ganador a Trump a las 9:00 p.m. EST.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/06/eleccionesenee.uu..png Mapa con los resultado selectorales pasadas las 12:00 de la medianoche hora de RD. (AP)

El republicano Donald Trump ganó el martes la votación electoral vinculada al vasto y rural tercer distrito del Congreso de Nebraska. El expresidente derrotó fácilmente a la candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris en el más conservador de los tres distritos del estado, que abarca 80 condados y dos zonas horarias. El distrito también es uno de los más conservadores del país y apoyó a Trump aproximadamente 3 a 1 tanto en 2016 como en 2020. La última vez que el distrito votó por un demócrata para representarlo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue en 1958. La prensa declaró ganador a Trump a las 9:25 p.m. EST.

Texas

El expresidente Donald Trump ganó este martes Texas por tercera elección consecutiva, sumando 40 votos electorales a su cuenta. Texas obtuvo dos votos electorales más este ciclo después del censo de 2020. El candidato republicano a la presidencia ha ganado Texas durante casi 50 años desde que el demócrata Jimmy Carter ganó el estado en 1976. La Associated Press declaró a Trump ganador a las 9:12 p.m. EST.

Ohio

El republicano Donald Trump ganó Ohio por tercera vez el martes, derrotando a la candidata demócrata Kamala Harris para capturar los 17 votos electorales del estado. El apoyo al expresidente ayudó a que Ohio pasara de ser un referente presidencial a ser un republicano confiable en los últimos años. Los votantes de Ohio lo apoyaron por amplios márgenes en 2016 y 2020, y lo apoyaron nuevamente este año. Ningún republicano ha llegado a la Casa Blanca sin ganar en Ohio. En 2020, Joe Biden se convirtió en el primer demócrata en ganar la presidencia sin ganar Ohio desde John F. Kennedy en 1960. Associated Press declaró ganador a Trump a las 9:08 p.m. EST.

Misuri

El republicano Donald Trump ganó el martes el confiablemente conservador estado de Misuri, derrotando a la demócrata Kamala Harris. Los votantes de Misuri favorecieron abrumadoramente a Trump sobre los demócratas en las elecciones de 2016 y 2020, y fue favorito para ganar nuevamente este año. En la última década, el Partido Republicano se ha vuelto cada vez más dominante en Misuri, y los republicanos ahora ocupan todos los cargos políticos en todo el estado. Los republicanos también tienen amplias mayorías en ambas cámaras legislativas. Associated Press declaró ganador a Trump a las 9:49 p.m. EST.

Utah

Donald Trump ganó Utah y sus seis votos electorales el martes. El estado de Mountain West es un raro bastión republicano que en elecciones pasadas solo ha apoyado a medias a Trump, cuyo estilo descarado y comentarios sobre los inmigrantes no sientan bien a algunos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocidos como mormones, constituyen aproximadamente la mitad de los 3,4 millones de residentes de Utah. Un candidato presidencial demócrata no ha ganado en Utah desde Lyndon B. Johnson en 1964. Históricamente, los votantes han favorecido a los republicanos moderados en las elecciones estatales. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 10:00 p.m. EST.

Montana

El expresidente Donald Trump ganó el martes en Montana por tercera elección consecutiva, sumando cuatro votos electorales a su cuenta. Montana tiene un voto electoral más este ciclo que en los dos anteriores, ya que el estado recibió un escaño adicional en el Congreso después del censo de 2020. Montana ha optado por el candidato republicano a la presidencia en todas las elecciones excepto una, desde 1968. The Associated Press declaró a Trump ganador a las 10:00 p.m. EST.

Iowa

El expresidente Donald Trump ganó Iowa el martes y se llevó los seis votos electorales del estado. Iowa, anteriormente considerado un estado indeciso, ha demostrado ser un claro ejemplo del atractivo de Trump entre los votantes republicanos y su poder de permanencia en el Partido Republicano. La mayoría de los habitantes de Iowa respaldaron al demócrata Barack Obama en 2008 y 2012, pero eligieron decisivamente a Trump en 2016 y nuevamente en 2020. Ahora, después de ganarse fácilmente el apoyo de los asistentes al caucus republicano de Iowa a principios de este año y de impulsar su candidatura a la reelección, Trump ha ganado el estado en tres elecciones presidenciales consecutivas. Associated Press declaró ganador a Trump a las 10:40 p.m. EST.

Kansas

El expresidente Donald Trump ganó Kansas y sus seis votos electorales el martes. Los candidatos republicanos han ganado Kansas en todas las elecciones presidenciales desde 1964, y fue la tercera elección consecutiva en la que Trump ganó en el estado. Los suburbios del área de Kansas City que alguna vez fueron bastiones confiables del Partido Republicano comenzaron a inclinarse más hacia los demócratas después de que Trump fue elegido presidente en 2016, pero Trump ha conservado su gran popularidad en gran parte del estado y particularmente en las áreas rurales. Associated Press declaró ganador a Trump a las 10:39 p.m. EST.

Idaho

El expresidente Donald Trump ganó el martes en Idaho por tercera elección consecutiva, sumando cuatro votos electorales a su cuenta. Idaho es profundamente rojo, y el candidato presidencial republicano ha ganado el estado con más del 60% de los votos en las últimas elecciones. La última vez que un candidato presidencial demócrata ganó en Idaho fue hace 60 años, cuando Lyndon Johnson venció al republicano Barry Goldwater por un estrecho margen de poco más de 5,300 votos. La Associated Press declaró ganador a Trump a las 11:00 p.m. EST.

Carolina del Norte

El expresidente Donald Trump ganó el martes el estado de Carolina del Norte, campo de batalla. Trump recibe los 16 votos electorales del estado tras derrotar a la candidata demócrata Kamala Harris. Trump también ganó el estado en 2016 y 2020, pero los demócratas se habían mostrado optimistas de que podrían revertir resultados anteriores con gastos de campaña, campañas electorales y mítines de Harris. También intentaron vincular a Trump con el asediado candidato republicano a gobernador, Mark Robinson. Pero Trump y su compañero de fórmula JD Vance visitaron Carolina del Norte con frecuencia durante la campaña de otoño, impulsando una agenda económica más proteccionista y prometiendo tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y la frontera sur. Associated Press declaró ganador a Trump a las 11:18 p.m. EST.

Georgia

El expresidente Donald Trump ganó el miércoles el estado indeciso de Georgia, devolviendo sus 16 votos electorales a la columna republicana. Joe Biden ganó por poco en Georgia en 2020, pero los republicanos han ganado todos los demás votos presidenciales de Georgia desde 1996. Trump intentó revertir su derrota de 2020 en Georgia, lo que desató una lucha política y legal que condujo a su acusación en el estado. Si bien el estado tiene dos senadores demócratas, la victoria de Trump demuestra que Georgia todavía tiene una inclinación republicana. Seis candidatos aparecieron en las boletas de Georgia, pero los votos para Claudia De la Cruz y Cornel West no fueron contados. Associated Press declaró a Trump ganador a las 12:58 a.m. EST.

Pensilvania

El expresidente Donald Trump ganó Pensilvania el miércoles, derrotando a la demócrata Kamala Harris en el estado crítico en disputa. Ambos candidatos hicieron campaña vigorosa en el estado, visitándolo con más frecuencia que cualquier otro. Trump ganó los 19 votos electorales de Pensilvania cuatro años después de que el demócrata Joe Biden ganara el estado, alejándolo de la columna de Trump en 2016 en su camino hacia la captura del "muro azul". Ningún demócrata ha ganado la Casa Blanca sin ganar también Pensilvania desde 1948. The Associated Press declaró a Trump ganador a las 2:24 a.m. EST.

Wisconsi

El expresidente Donald Trump ganó el miércoles el estado clave de Wisconsin, derrotando a la vicepresidenta Kamala Harris en un campo de batalla crítico. La victoria le otorga 10 votos del Colegio Electoral a Trump. Ganó por estrecho margen en Wisconsin en 2016, convirtiéndose en el primer republicano desde Ronald Reagan en capturar el estado. Lo perdió en 2020 ante el demócrata Joe Biden. Tanto Harris como Trump hicieron de Wisconsin un foco central de sus campañas. En 2020, Trump intentó revertir su pérdida en el estado mediante demandas y recuentos, pero fracasó. Associated Press declaró a Trump ganador a las 5:34 a.m. EST.

Kamala Harris

Vermont

Kamala Harris ganó el martes el bastión demócrata de Vermont. El pequeño estado votó a favor de candidatos demócratas en las ocho elecciones presidenciales anteriores. El gobernador de Vermont, Phil Scott, republicano, ha criticado al candidato presidencial republicano Donald Trump y votó por el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020. La Associated Press declaró a Harris ganadora a las 7:00 p.m. EST.

Massachusetts

La vicepresidenta Kamala Harris ganó Massachusetts el martes, continuando una racha de décadas de victorias para los candidatos presidenciales demócratas en el Estado de la Bahía. La última vez que Massachusetts respaldó a un candidato republicano fue en 1984, cuando los votantes votaron por Ronald Reagan. La Commonwealth y sus 11 votos electorales se han convertido en una de las ganancias confiables para los demócratas en las elecciones presidenciales. En 2020, Joe Biden derrotó fácilmente a Donald Trump y obtuvo más del 65 % de los votos. El estado también se ha convertido en una fuente constante de dinero en efectivo para las campañas de los candidatos republicanos y demócratas, aunque pocos pasan tiempo haciendo campaña en el estado. Associated Press declaró ganador a Harris a las 8:00 p.m. EST.

Connecticut

La vicepresidenta Kamala Harris ganó Connecticut el martes, extendiendo la larga tendencia del estado de apoyar a los candidatos presidenciales demócratas y agregando siete votos electorales a su cuenta. Este año marcó la novena elección presidencial consecutiva en la que los votantes de Connecticut favorecieron al candidato demócrata. El último candidato presidencial republicano que ganó el estado fue George H.W. Bush en 1988. El expresidente Donald Trump ha perdido Connecticut tres veces, primero ante la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, luego ante Joe Biden y ahora ante Harris. La Associated Press declaró ganadora a Harris a las 8:00 p.m. EST.

Maryland

La vicepresidenta Kamala Harris ganó Maryland y sus 10 votos electorales el martes. Maryland es un estado fuertemente demócrata que alberga a muchos trabajadores federales junto a la capital del país. El estado tiene una población negra de aproximadamente el 30%, el porcentaje más grande de cualquier estado fuera del sur profundo. Los demócratas superan en número a los republicanos 2-1 en el estado. El expresidente Donald Trump es profundamente impopular en Maryland. En 2020, Trump recibió sólo el 32% de los votos. Un republicano no ha ganado una elección presidencial en el estado desde que George H.W. Bush en 1988. La Associated Press declaró ganador a Harris a las 8:00 p.m. EST.

Rhode Island

La vicepresidenta Kamala Harris ganó Rhode Island el martes, dándole cuatro votos electorales y continuando el dominio de los demócratas en el estado. La última vez que un candidato presidencial republicano ganó Rhode Island fue en 1984, cuando el expresidente Ronald Reagan derrotó al exvicepresidente Walter Mondale. El presidente Joe Biden derrotó fácilmente al expresidente Donald Trump en Rhode Island en 2020, obteniendo más del 59% de los votos. A Hillary Clinton también le fue bien en el estado, ganando más del 54% de los votos en 2016. Dado el éxito de los demócratas en Rhode Island, los candidatos presidenciales rara vez pasan tiempo haciendo campaña en el estado. La Associated Press declaró ganadora a Harris a las 8:00 p.m. EST.

Nueva Jersey

La vicepresidenta Kamala Harris ganó el martes los 14 votos electorales de Nueva Jersey. La victoria de Harris sobre el republicano Donald Trump continúa el dominio de los demócratas en el estado, que ha apoyado al candidato demócrata a la presidencia en todas las elecciones desde 1988. Los demócratas de Nueva Jersey tienen casi 1 millón más de votantes registrados que los republicanos. Trump tiene vínculos con Nueva Jersey, incluidos clubes de golf en todo el estado. También operó casinos en la localidad costera de Atlantic City, pero terminaron en quiebra. Associated Press declaró a Harris ganadora a las 8:30 p.m. EST.

Illinois

La vicepresidenta Kamala Harris ganó en Illinois el martes, reclamando los 19 votos electorales del estado para los demócratas. El confiable estado azul, hogar del ex presidente Barack Obama, ha apoyado a los candidatos presidenciales demócratas desde 1992. Associated Press declaró a Harris ganador a las 8:38 p.m. EST.

Delaware

La demócrata Kamala Harris ganó la contienda presidencial de Delaware el martes, derrotando fácilmente al republicano Donald Trump. La victoria de Harris en Delaware era una conclusión inevitable, dado el dominio absoluto que los demócratas han mantenido sobre los tres votos electorales del estado durante décadas. El último candidato presidencial republicano que ganó en Delaware fue George H.W. Bush en 1988. Esa fue también la última vez que los votantes de Delaware eligieron a un gobernador republicano. Durante años, la delegación del Congreso de Delaware ha estado compuesta enteramente por demócratas, que también controlan ambas cámaras de la legislatura estatal. Associated Press declaró ganadora a Harris a las 8:34 p.m. EST.

Nueva York

La vicepresidenta Kamala Harris ganó la contienda presidencial de Nueva York el martes, obteniendo los 28 votos electorales del estado. Nueva York ha votado ahora por el demócrata en todas las elecciones presidenciales desde que le dio el visto bueno a Ronald Reagan en su aplastante elección de 1984. El expresidente Donald Trump ha luchado constantemente por ganar terreno en su estado natal, perdiendo Nueva York en cada una de sus tres candidaturas a la Casa Blanca. El número de votos electorales de Nueva York es el cuarto más rico, después de California, Texas y Florida, pero tiene un voto menos que hace cuatro años debido a los cambios de población. Associated Press declaró ganador a Harris a las 9:00 p.m. EST.

Colorado

Kamala Harris ganó Colorado el martes, obteniendo los 10 votos electorales del estado. Colorado alguna vez fue un estado morado, que alternaba entre candidatos presidenciales demócratas y republicanos, pero se ha vuelto azul en las últimas dos décadas. El último candidato presidencial republicano que consiguió los votos electorales de Colorado fue George W. Bush en 2004. Desde entonces, ha respaldado a los candidatos presidenciales demócratas, y Joe Biden ganó cómodamente en 2020. Colorado obtuvo su décimo voto electoral después del censo de 2020, atribuido a la población. crecimiento alrededor de Denver. La Associated Press declaró a Harris ganadora a las 10:08 p.m. EST.

Distrito de Columbia

La vicepresidenta Kamala Harris ganó el martes el Distrito de Columbia, asegurando los tres votos electorales de la capital. La victoria de Harris en D.C. no es una sorpresa: el distrito es un bastión demócrata desde hace mucho tiempo cuyo gobierno se peleó repetidamente con el republicano Donald Trump cuando era presidente. Trump ha descrito el Washington actual como una distopía plagada de crimen, y los aliados republicanos en el Congreso han amenazado con despojar a D.C. de su limitada autonomía. Associated Press declaró a Harris ganadora a las 10:20 p.m. EST.

California

Kamala Harris ganó en California el martes, lo que le otorgó el mayor premio en las elecciones presidenciales: 54 votos electorales. Se esperaba el resultado en el estado fuertemente demócrata donde Harris se desempeñó anteriormente como senadora y fiscal general de Estados Unidos. Un candidato republicano no ha ganado una contienda presidencial en el estado más poblado del país desde 1988, y el Partido Republicano no ha competido seriamente en California en una elección presidencial desde 2000. Los demócratas registrados superan en número a los republicanos en California en aproximadamente 2 a 1, y el partido ocupa todos los cargos estatales y domina la Legislatura y la delegación del Congreso. Associated Press declaró ganador a Harris a las 11:00 p.m. EST.

Washington

La vicepresidenta Kamala Harris ganó el martes los 12 votos electorales de Washington, superando al expresidente Donald Trump en un estado donde no es popular. Washington no ha optado por un candidato presidencial republicano desde Ronald Reagan en 1984. El presidente Joe Biden ganó en Washington en 2020 con el 58 % de los votos, frente a menos del 39 % de Trump. Associated Press declaró ganador a Harris a las 11:00 p.m. EST.

Oregón

Kamala Harris ganó Oregón el martes, sumando ocho votos electorales a su cuenta. Oregón tiene un voto electoral más este ciclo que en las elecciones presidenciales anteriores después de obtener un escaño en el Congreso tras el censo de 2020. Los demócratas a la presidencia han ganado Oregón desde 1988. Associated Press declaró a Harris ganador a las 11:23 p.m. EST.

Virginia

La vicepresidenta Kamala Harris ganó en Virginia el martes, sumando 13 votos electorales a su cuenta. La victoria de Harris marca la tercera vez que Donald Trump pierde el estado de Old Dominion. La candidata demócrata a la presidencia ha ganado Virginia en todas las elecciones desde 2008. Associated Press declaró ganador a Harris a las 11:42 p.m. EST.

Nuevo México

Kamala Harris ganó Nuevo México el martes, sumando cinco votos electorales al recuento de los demócratas. La influencia del Partido Demócrata en Nuevo México no ha hecho más que crecer en las últimas dos décadas, siendo el ex presidente George W. Bush el último republicano en ganar el estado en 2004. Harris nunca hizo ninguna parada de campaña en el estado, pero el apoyo en Nuevo México Las áreas más pobladas superaron a los votantes de sectores conservadores mientras la gobernadora de segundo mandato, Michelle Luján Grisham, y miembros de la delegación del Congreso del estado hicieron campaña en nombre del vicepresidente. Associated Press declaró a Harris ganadora a las 11:33 p.m. EST.

Hawái

La vicepresidenta Kamala Harris ganó el miércoles los cuatro votos electorales de Hawái y del estado. Es la décima elección presidencial consecutiva en la que Hawái elige al candidato del Partido Demócrata. La última vez que el estado eligió a un republicano para el cargo más alto del país fue hace 40 años, cuando Ronald Reagan salió victorioso en 1984. Hawái es un estado sólidamente azul, con los demócratas controlando todos los cargos electos en todo el estado y los dos escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los demócratas también han controlado durante mucho tiempo más de las tres cuartas partes de los escaños tanto en la Cámara como en el Senado estatales. Associated Press declaró a Harris ganador a las 12:00 a. m. EST.

El segundo distrito del Congreso en Nebraska

La demócrata Kamala Harris ganó el miércoles la votación electoral empatada con el segundo distrito del Congreso de Nebraska. La vicepresidenta en funciones derrotó al republicano y expresidente Donald Trump en el distrito centrado en Omaha, la ciudad más grande de Nebraska, y sus suburbios circundantes. El distrito se ha ganado el apodo de "punto azul" de Nebraska después de haber apoyado a otros dos demócratas para la presidencia en los últimos 16 años: el expresidente Barack Obama en 2008 y el presidente Joe Biden en 2020.

Nebraska y Maine son los únicos dos estados que dividen sus Votos del colegio electoral basados en los votos populares en distritos electorales individuales. Associated Press declaró a Harris ganador a las 12:08 a.m. EST.

Nueva Hempshire

La vicepresidenta Kamala Harris ganó New Hampshire el miércoles, continuando la racha de dos décadas del estado de otorgar sus cuatro votos electorales a los demócratas. New Hampshire ha respaldado a los demócratas en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales. La victoria de Harris se produce nueve meses después de que el Comité Nacional Demócrata pasara por alto a New Hampshire como primera sede de las primarias presidenciales. Es la tercera vez que el republicano Donald Trump gana las primarias republicanas de New Hampshire pero pierde el estado en las elecciones generales. Associated Press declaró a Harris ganadora a la 1:16 a.m. EST.

Minesota

La vicepresidenta Kamala Harris ganó Minnesota el miércoles en una boleta con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, extendiendo una racha ganadora para los demócratas que se remonta a 52 años. Al elegir a Walz, Harris elevó a un gobernador del Medio Oeste, veterano y partidario sindical que ayudó a implementar una ambiciosa agenda demócrata para su estado, que incluye amplias protecciones para el derecho al aborto y generosa ayuda a las familias. Ningún candidato presidencial republicano ha ganado en Minnesota desde Richard Nixon en 1972, aunque Donald Trump estuvo cerca en 2016, cuando se quedó a sólo 1.5 puntos porcentuales de Hillary Clinton. Associated Press declaró a Harris ganador a las 2:47 a.m. EST.