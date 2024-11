Dominicanos que votarán por primera vez en las elecciones de EE.UU. esperan ver un cambio en el país

Cinco de noviembre, el esperado día de las históricas elecciones de Estados Unidos ya está aquí y algunos dominicanos esparcidos por distintos estados del país, se preparan para votar por primera vez con la esperanza de ver un cambio en las políticas migratorias, el control de las armas y la pacificación de los conflictos armados alrededor del mundo.

Del millón de dominicanos hábiles para votar en estos comicios, más de 350 mil se encuentran en la ciudad de Nueva York, donde reside Daniela, una joven de 18 años, que votará por primera vez en su vida en unas elecciones, pero está consciente de las cosas que deben cambiar en la ciudad que reside y en el resto del país.

Llegó a la gran manzana cuando apenas tenía 11 años y asegura que tener la oportunidad de votar le da la oportunidad de representar a los inmigrantes que anhelan un día poder tener este derecho.

“Aunque sé que no se tanto de política cómo me gustaría, creo que sé lo suficiente como para saber que Trump no sería un buen presidente. Y creo que a él no le importan los derechos de las mujeres, y ver sus opiniones y las de quienes lo apoyan a él, no me representan”, dijo Daniela a Diario Libre.

La joven dominicana asegura que espera ver un cambio en el control de armas, en el costo de la vida y en el acceso a la salud pública.

Algunos votan por correo

A más de 2,000 millas de Nueva York, al oeste de Estados Unidos, se encuentra Ivette, una dominicana que ya lleva tres años residiendo en el estado de Utah uno de los estados más conservadores del país.

La joven de 33 años decidió solicitar su boleta y ejercer su derecho al voto desde la comodidad de su hogar, para evitar aglomeraciones y largas horas de espera.

Ivette considera que estas elecciones son decisivas y que podrían servir para volver a restablecer la seguridad en el país.

“Me gustaría ver un cambio positivo a nivel general, un mejor país para mis hijos y para todos los que vivimos aquí donde podamos volver a sentirnos seguros. Me gustaría ver una mejor proyección a nivel económico, un mayor control de la inmigración ilegal más paz y menos guerra”, dijo la dominicana.

También resaltó que decidió votar por el candidato que considera que tiene las condiciones para realizar los cambios que espera ver en Estados Unidos.

Un voto por “su familia”

Frank lleva ocho años viviendo en Estados Unidos, es residente del estado de La Florida y asegura que su mayor motivación para votar fue “ser parte del futuro del país en el que reside”.

“Entre los cambios que quiero ver en Estados Unidos están la mejora en la economía, la educación y el acceso a servicios para todos. La contienda está reñida, pero creo que Trump tiene buenas probabilidades para ganar”, dijo a Diario Libre.

Los centros de votación están programados para cerrar entre las 8:00 y 9:00 de la noche, donde comenzará el conteo de los votos. Se espera que en algunos estados el conteo finalice en dos días aproximadamente.