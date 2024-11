El último día de las elecciones en Estados Unidos llega con más de 80 millones de votos emitidos

Este martes Estados Unidos cierra su proceso electoral, con decenas de millones de estadounidenses que ya han emitido su voto. Esos incluyen números récord en Georgia, Carolina del Norte y otros estados disputados que podrían decidir el ganador.

La participación temprana en Georgia, que ha oscilado entre los candidatos republicanos y demócratas en las dos elecciones presidenciales anteriores, ha sido tan robusta -más de 4 millones de votantes- que un alto funcionario de la oficina del secretario de Estado dijo que el gran día podría parecer un "pueblo fantasma" en las urnas.

Hasta el lunes, el seguimiento de The Associated Press de la votación anticipada en todo el país mostraba aproximadamente 82 millones de votos ya emitidos, poco más de la mitad del número total de votos en las elecciones presidenciales de hace cuatro años. Eso se debe en parte a los votantes republicanos, que emitieron boletas anticipadas a un ritmo más alto que en las últimas elecciones anteriores después de una campaña del expresidente Donald Trump y el Comité Nacional Republicano para contrarrestar la ventaja de larga data de los demócratas en la votación anticipada.

A pesar de las largas filas en algunos lugares y algunos contratiempos que son comunes a todas las elecciones, la votación anticipada en persona y por correo se desarrolló sin mayores problemas.

El voto anticipado en Carolina del Norte

Eso incluye partes del oeste de Carolina del Norte azotadas el mes pasado por el huracán Helene. Los funcionarios electorales estatales y locales, que se beneficiaron de los cambios realizados por la legislatura controlada por los republicanos, llevaron a cabo un esfuerzo hercúleo para garantizar que los residentes pudieran emitir su voto mientras lidiaban con los cortes de energía, la falta de agua y las carreteras arrasadas.

Para cuando terminó la votación anticipada en Carolina del Norte el sábado, más de 4.4 millones de votantes, o casi el 57 % de todos los votantes registrados en el estado, habían emitido su voto. Hasta el lunes, la participación en los 25 condados occidentales afectados por el huracán era aún mayor, con un 59 % de los votantes registrados, dijo la directora ejecutiva de la junta electoral estatal, Karen Brinson Bell.

Brinson Bell calificó a los votantes y trabajadores electorales en los condados azotados por el huracán como "una inspiración para todos nosotros".

Además de los huracanes en Carolina del Norte y Florida, las interrupciones más preocupantes de la temporada electoral hasta ahora fueron ataques incendiarios que dañaron boletas en dos buzones cerca de la frontera entre Oregón y Washington. Las autoridades buscaban al responsable.

Acusaciones de fraude

La ausencia de problemas significativos y generalizados no ha impedido que Trump, el candidato republicano o el Comité Nacional Republicano, que ahora está bajo su influencia, hagan numerosas afirmaciones de fraude o interferencia electoral durante el período de votación anticipada, un posible preludio de impugnaciones después del día de las elecciones.

Ha caracterizado erróneamente una investigación en curso en Pensilvania sobre aproximadamente 2,500 solicitudes de registro de votantes potencialmente fraudulentas al decir que uno de los condados fue "atrapado con 2,600 boletas y formularios falsos, todos escritos por la misma persona". La investigación se refiere a las solicitudes de registro; No hay indicios de que se trate de papeletas.

En Georgia, los republicanos intentaron prohibir que los votantes devolvieran las boletas enviadas por correo a su oficina electoral local antes del cierre de las urnas el día de las elecciones, votos que están permitidos por la ley estatal. Un juez rechazó su demanda durante el fin de semana.

Trump y los republicanos también han advertido sobre la posibilidad de que los demócratas estén reclutando a masas de no ciudadanos para votar, una afirmación que han hecho sin pruebas y que va en contra de los datos, incluidos los de los secretarios de Estado republicanos. Las investigaciones han demostrado consistentemente que los no ciudadanos que se registran para votar son raros. Cualquier no ciudadano que lo haga se enfrenta a la posibilidad de cargos por delitos graves y deportación, un desincentivo significativo.

Un caso de votación de no ciudadanos fue detectado durante la votación anticipada el mes pasado y resultó en cargos por delitos graves en Míchigan después de que un estudiante de China emitiera una boleta anticipada ilegal.

A casi 4 años del asalto al Capitolio

Esta es la primera votación presidencial desde que Trump perdió ante Joe Biden hace cuatro años y comenzó varios intentos para eludir el resultado y permanecer en el poder. Eso culminó con el violento ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos para detener la certificación de los resultados después de que Trump les dijera a sus partidarios que "lucharan como demonios".

Incluso ahora, una sólida mayoría de republicanos cree en la mentira de Trump de que Biden no fue elegido legítimamente, a pesar de las revisiones, auditorías y recuentos en los estados disputados que afirmaron la victoria de Biden. Una encuesta del mes pasado de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mostró que los republicanos siguen siendo mucho más escépticos que los demócratas de que sus votos se cuenten con precisión este año.

En un intento por reconstruir la confianza de los votantes en un sistema atacado con falsas afirmaciones de fraude generalizado, los legisladores republicanos en más de una docena de estados desde 2020 han aprobado nuevas restricciones al voto. Esas reglas incluyen acortar el plazo para solicitar o devolver una boleta por correo, reducir la disponibilidad de buzones de entrega de boletas y agregar requisitos de identificación.

El último fin de semana antes del día de las elecciones, Trump continuó afirmando falsamente que las elecciones estaban siendo manipuladas en su contra y dijo que se debería declarar un ganador presidencial la noche de las elecciones, antes de que se cuenten todas las boletas.

La vicepresidenta Kamala Harris instó a los votantes a no caer en la táctica de Trump de sembrar dudas sobre las elecciones. El candidato demócrata dijo a sus partidarios en un mitin el fin de semana en Míchigan que la táctica tenía la intención de sugerir a la gente "que si votan, su voto no importará". En cambio, instó a las personas que ya habían votado a alentar a sus amigos a hacer lo mismo.

A lo largo de cuatro años de mentiras electorales y teorías de conspiración relacionadas con la votación, los funcionarios electorales locales se han enfrentado al acoso e incluso a las amenazas de muerte. Eso ha provocado una alta rotación y ha llevado a una mayor seguridad para las oficinas electorales y los sitios de votación que incluye botones de pánico y vidrio a prueba de balas.

Injerencia internacional

Si bien no ha habido informes importantes de ninguna actividad cibernética maliciosa que afecte a las oficinas electorales, los actores extranjeros han estado activos en el uso de perfiles sociales y sitios web falsos para fomentar el vitriolo partidista y la desinformación. En las últimas semanas, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han atribuido a Rusia múltiples videos falsos que alegan fraude electoral en estados indecisos presidenciales.

En la víspera del día de las elecciones, emitieron una declaración conjunta con las agencias federales de aplicación de la ley advirtiendo que Rusia en particular estaba intensificando sus operaciones de influencia, incluso en formas que podrían incitar a la violencia, y probablemente continuaría esos esfuerzos mucho después de que se hayan emitido los votos.

Jen Easterly, la principal funcionaria de seguridad electoral del país, instó a los estadounidenses a confiar en los funcionarios electorales estatales y locales para obtener información sobre las elecciones.

"Esto es especialmente importante ya que estamos en un ciclo electoral con una cantidad sin precedentes de desinformación, incluida la desinformación que nuestros adversarios extranjeros venden y amplifican agresivamente a una escala mayor que nunca", dijo. "No podemos permitir que nuestros adversarios extranjeros tengan un voto en nuestra democracia".