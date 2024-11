En distrito escolar de Florida, algunos padres se oponen a la prohibición de los teléfonos celulares

No sorprende que los estudiantes se opongan a la prohibición de usar teléfonos celulares en las aulas. Pero los administradores escolares de un condado del sur de Florida que trabajan para disuadir a los estudiantes de mirar las pantallas también enfrentan cierta resistencia de otro grupo: los padres.

Desde el comienzo del año escolar 2024 en agosto, a los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Broward, el sexto distrito más grande del país, se les ha prohibido usar teléfonos celulares durante el día escolar, incluso durante el almuerzo y los descansos, a menos que se les dé un permiso especial.

Las escuelas son algunas de las muchas en todo el país que luchan por tomar medidas enérgicas contra el uso de los teléfonos celulares, en un momento en que los expertos dicen que el uso de las redes sociales entre los jóvenes es casi universal, y que el tiempo frente a la pantalla está vinculado a tasas más altas de ansiedad y depresión entre los niños.

Pero una encuesta enviada por el distrito escolar del sur de Florida a principios de este otoño encontró que de los más de 70,000 estudiantes, maestros y padres encuestados, casi uno de cada cinco padres cree que la prohibición de los teléfonos celulares está teniendo un impacto negativo en el bienestar de sus estudiantes.

Entre las principales preocupaciones de los estudiantes y padres encuestados está no poder comunicarse con sus familiares, especialmente en una emergencia, una ansiedad que afecta profundamente al distrito que alberga la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas , donde un tiroteo en 2018 mató a 17 personas.

Los funcionarios del distrito han dicho que los estudiantes pueden usar sus teléfonos durante una emergencia y que los maestros tienen la flexibilidad de otorgarles acceso a los niños por otras razones también.

"No creo que ninguno de nosotros piense que los niños deberían estar con sus teléfonos durante las clases", dijo Erin Gohl, madre y defensora del distrito.

"Realmente estamos hablando de darles herramientas a los niños durante los momentos en que las necesitan", agregó, lo que incluye permitirles usar sus teléfonos para "fines positivos de salud mental".

Los funcionarios del distrito del área de Fort Lauderdale han reconocido que la implementación de la política ha sido inconsistente. Algunos maestros han tenido dificultades para controlar el uso del teléfono por parte de los estudiantes y se enfrentan a la realidad de que, para algunos niños, los teléfonos pueden ser una herramienta necesaria para acceder a las lecciones en línea y entregar las tareas, especialmente para aquellos que no tienen una computadora portátil proporcionada por la escuela. Y los padres han argumentado que sus estudiantes están mejor con sus teléfonos, lo que los ayuda a coordinar los horarios de recogida por la tarde o a enviar mensajes de texto a sus padres para pedirles consejo sobre un acosador escolar.

"No espero que los estudiantes digan, o que los padres de los estudiantes de secundaria digan, que no quieren que sus hijos tengan teléfonos celulares", dijo Howard Hepburn, superintendente de escuelas de Broward. "La expectativa de que vamos a tener una suspensión total no es la realidad. Lleva tiempo".

Landyn Spellberg, asesor estudiantil de la junta escolar de Broward, dijo que los teléfonos tienen muchos beneficios y que la prohibición general del distrito no está ayudando a los estudiantes con algo con lo que muchos adultos aún luchan: aprender a usar la tecnología de manera saludable.

"Creo que es importante que enseñemos a los estudiantes sobre los aspectos negativos", dijo. "No les informamos de esas cosas".