Arrestan a menor que intentó ingresar armado a primaria en Wisconsin

Un menor de 13 años que había investigado en internet sobre tiroteos escolares fue detenido horas después de intentar ingresar a una escuela primaria de Wisconsin con bolsas sospechosas, informó la policía.

Los investigadores creen que el menor estaba armado, a juzgar por los videos en que se le ve empuñando lo que los investigadores creen que era un fusil y los comentarios que hizo a otros estudiantes, indicó Patrick Patton, jefe de policía en Kenosha, una ciudad frente al lago Michigan entre Milwaukee y Chicago.

"Estuvimos muy cerca de una tragedia", dijo Patton en una conferencia de prensa el jueves por la tarde.

El adolescente intentó entrar a la Escuela Primaria Roosevelt alrededor de las 9:00 de la mañana del jueves con una mochila y una bolsa de lona, según la policía. Miembros del personal de la escuela sospecharon y se le acercaron con la intención de interrogarlo, pero él huyó.

El Distrito de Escuelas Unificadas de Kenosha implementó un cierre de instalaciones por el resto del día al tiempo que la policía buscaba al adolescente, que finalmente fue arrestado en su casa esa tarde.

El adolescente acude a la Escuela Secundaria Mahone en Kenosha y fue alumno de la Escuela Primaria Roosevelt, detalló la policía, que no ha revelado su nombre. Las autoridades señalaron en un comunicado de prensa el viernes que ha sido acusado de lanzar amenazas terroristas. El fiscal de distrito del condado Kenosha, Michael Graveley, dijo en un correo electrónico a The Associated Press el viernes que el menor será procesado en un tribunal juvenil, donde los procedimientos son confidenciales.

Todavía el viernes se desconoce si el menor estaba realmente armado cuando intentó entrar a la primaria. Patton explicó que los investigadores creen que llevaba un arma de fuego, pero el jefe policial no ha dicho si los agentes recuperaron un arma o municiones de él.

En una búsqueda en su casa se hallaron varias pistolas de perdigones que parecían pistolas reales y un fusil de perdigones que parecía a fusil real, de acuerdo con la policía en el comunicado del viernes. La madre del menor dijo a los investigadores que él no tenía acceso a armas de fuego reales.

El adolescente dijo a los detectives que fue a la escuela primaria para vender dulces, pero luego le dijo a un trabajador social que tenía la intención de asustar a los estudiantes, según la policía.

Los investigadores también "tienen información de que el sospechoso realizó múltiples búsquedas en internet relacionadas con tiroteos escolares", sostuvo Patton el jueves, agregando que el adolescente había compartido videos y hecho varios comentarios a otros estudiantes durante semanas antes del jueves.

"Esto es algo que se había dicho a personas sobre sus intenciones crecientes", dijo Patton. "Sabemos que hay búsquedas en internet y todas las señales de alerta que buscaríamos y esperaríamos que alguien reportara estaban allí".

La policía recibió al menos un video del estudiante empuñando lo que los investigadores creen que es un fusil, añadió Patton. El jefe policial mostró un video en una conferencia de prensa el jueves que muestra al estudiante sosteniendo un arma de fuego cuando parece practicar técnicas de entrada a habitaciones. Patton no especificó cuándo o dónde se filmó el video, pero parece haber sido filmado en una casa.

"El Departamento de Policía de Kenosha tenía motivos para creer que el sospechoso tenía acceso a algún tipo de arma de fuego basado en videos en redes sociales y otra información de testigos", dijo la agencia en el comunicado del viernes. "Las acciones en la escena fueron extremadamente sospechosas y la actividad en internet del sospechoso sugería que había investigado extensamente sobre tiroteos escolares anteriores, información sobre cómo ejecutar un tiroteo escolar y detalles sobre el edificio objetivo".

El estudiante fue puesto bajo arresto por unos seis meses después que la policía disparara y matara a un estudiante armado fuera de una escuela secundaria de Wisconsin tras una denuncia de la presencia de alguien con un arma de fuego. El tiroteo en mayo en Mount Horeb, fuera de Madison, hizo que los niños huyeran y llevó a un cierre de varias horas de las escuelas locales. Los fiscales anunciaron en agosto que los agente que mataron a tiros al estudiante no enfrentarán cargos penales.