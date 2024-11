Un muerto y varias personas heridas por un tiroteo en una universidad de Alabama

La semana de regreso a casa en la Universidad de Tuskegee en Alabama se vio empañada la madrugada del domingo por un tiroteo que dejó una persona muerta, dijeron funcionarios escolares.

La víctima del tiroteo no era un estudiante universitario, pero algunos de los heridos sí lo eran.

"Los padres de este individuo han sido notificados. Varios otros, incluidos estudiantes de la Universidad de Tuskegee, resultaron heridos y están recibiendo tratamiento en el Centro Médico East Alabama en Opelika y en el Hospital Baptist South en Montgomery", dijo el comunicado.

Te puede interesar Joven acusado de tiroteo en Orlando será procesado como adulto

La autopsia de la persona fallecida, que es un hombre, está prevista en el centro forense del estado en Montgomery, dijo el domingo el forense del condado de Macon, Hal Bentley, a The Associated Press. Dijo que no estaba seguro del número de personas heridas, pero creía que eran 10 o menos.

El jefe de policía de la ciudad, Patrick Mardis, dijo que entre los heridos había una estudiante que recibió un disparo en el estómago y un estudiante que recibió un disparo en el brazo.

"Algunos idiotas comenzaron a disparar", dijo Mardis al sitio de noticias Al.com. "No se podían meter los vehículos de emergencia allí, había mucha gente allí".

El tiroteo ocurrió en el campus y ocurrió cuando la semana número 100 de bienvenida de la universidad históricamente negra estaba llegando a su fin.

"La universidad está en el proceso de completar la responsabilidad de los estudiantes y notificar a los padres", dice el comunicado.

En sus 37 años como forense, Bentley dijo que no recuerda ningún tiroteo durante las últimas celebraciones de bienvenida de la escuela. El ambiente en la pequeña ciudad de unos 9,000 habitantes era sombrío el domingo por la mañana.

Miles College en Fairfield, Alabama, el oponente de la escuela para el partido de fútbol americano de regreso a casa de Tuskegee el sábado, emitió un comunicado el domingo expresando sus condolencias.

Te puede interesar Alabama ejecuta a un preso por asesinar a cinco familiares de su exnovia

"Hoy, nuestros corazones están con la familia Tuskegee mientras enfrentan las trágicas secuelas del reciente tiroteo en el campus", dijo la universidad. "Extendemos nuestras más profundas condolencias a los afectados y rezamos por la sanación y la justicia. Miles College está con ustedes en este momento difícil".

Una persona que contestó el teléfono en la oficina del jefe de policía de Tuskegee dijo que no había más información disponible.

La Oficina de Investigación del Estado de Alabama está investigando.

El tiroteo del domingo se produce poco más de un año después de que cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo en un complejo de viviendas estudiantiles de la Universidad de Tuskegee. En ese tiroteo, dos visitantes del campus recibieron disparos y dos estudiantes resultaron heridos mientras intentaban abandonar la escena de lo que los funcionarios del campus describieron como una "fiesta no autorizada" en septiembre de 2023, informó el Montgomery Advertiser.

Unos 3,000 estudiantes están matriculados en la universidad a unos 64 kilómetros (40 millas) al este de Montgomery, la capital de Alabama.

La universidad fue la primera universidad históricamente negra en ser designada como Monumento Nacional Registrado en 1966. También fue designado Sitio Histórico Nacional en 1974, según el sitio web de la escuela.