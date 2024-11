Trump anuncia que Tom Homan, exdirector interino del ICE, será su "zar de la frontera"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Tom Homan, su exdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fungirá como el "zar de la frontera" en su próximo gobierno, un cargo en el que seguramente desempeñará un papel clave en las promesas de campaña de Trump de proteger la frontera entre Estados Unidos y México y organizar una operación de deportación masiva.

"Me complace anunciar que el exdirector del ICE, e inflexible en el control fronterizo, Tom Homan, se unirá al gobierno de Trump, a cargo de las fronteras de nuestra nación", escribió Trump el domingo en su sitio Truth Social.

Trump dijo que Homan será responsable de las fronteras del sur y del norte, de la seguridad marítima y de la aviación, y estará a cargo de las medidas de deportación, una parte central de la agenda del republicano.

Homan dijo el lunes durante una aparición en Fox News que se sentía honrado por el nombramiento.

Homan es un exagente de la Patrulla Fronteriza que se abrió camino hasta dirigir el ICE en 2017 y 2018 como director en funciones. Nunca fue confirmado por el Senado, y su nuevo papel no lo requiere.

Su nombramiento demuestra hasta qué punto es probable que llegue el gobierno de Trump para llevar a cabo las promesas de inmigración de línea dura que fueron un sello distintivo de la campaña. Sin embargo, Homan también se ha opuesto a la insinuación de redadas masivas.

En la Conferencia Nacional del Conservadurismo celebrada en Washington este año, Homan dijo que, aunque cree que el gobierno debe dar prioridad a las amenazas a la seguridad nacional, "nadie está descartado. Si estás aquí ilegalmente, más vale que estés alerta".

"Tienen mi palabra. Si Trump vuelve en enero, le pisaré los talones y llevaré a cabo la mayor operación de deportación jamás vista en este país", afirmó.

En entrevistas recientes, sin embargo, aseguró que los objetivos —al menos inicialmente— serían personas que representen un riesgo para la seguridad pública y rechazó las insinuaciones de que el ejército estadounidense ayudaría a encontrar y deportar a los migrantes.

"Primero hay que ocuparse de las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional, porque son lo peor de lo peor", señaló en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News. También dijo que el ICE se activaría para implementar los planes de Trump de una "manera humana".

"Va a ser una operación bien dirigida y planificada llevada a cabo por los hombres del ICE. Los hombres y mujeres del ICE lo hacen a diario. Son buenos en ello", afirmó.

Durante una entrevista en "60 Minutes" antes de las elecciones, Homan calificó de "ridícula" la idea de redadas masivas en los barrios o de construir campamentos para retener a la gente.

Cuando se le preguntó si había una manera de llevar a cabo las deportaciones sin separar a las familias, respondió que "las familias pueden ser deportadas juntas". También dijo que las operaciones de control de la inmigración en los lugares de trabajo —que el gobierno de Biden detuvo en gran medida— serían "necesarias".

Gil Kerlikowske —que conoce a Homan desde que dirigía la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) bajo el entonces presidente Barack Obama— dijo que Homan probablemente obtuvo el trabajo porque ha sido un fuerte y vocal partidario de Trump desde que dejó el cargo y sabe cómo funciona la frontera y la inmigración.

Añadió que, a diferencia de otras figuras como Stephen Miller, un partidario de la línea dura en materia de inmigración que también ha sido seleccionado para un alto cargo en la Casa Blanca, las décadas de Homan en cargos relacionados con la inmigración implican que conoce las dificultades de poner en marcha una operación de deportación masiva.

"Tom está mucho más informado sobre lo que se puede hacer y lo que es práctico", dijo Kerlikowske.

Trump ha prometido desde hace tiempo la deportación masiva de personas que viven en el país de forma irregular, pero los problemas logísticos y financieros hacen que eso sea difícil de llevar a cabo.

El ICE dispone de unas 41,500 camas de detención, y los países tienen que aceptar la devolución de sus ciudadanos, lo que no siempre es fácil, especialmente para aquellos con los que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas, como Venezuela.

Obama llevó a cabo 432,000 deportaciones en 2013, el total anual más alto desde que se llevan registros. Las deportaciones bajo Trump nunca superaron las 350.000.

Homan comenzó su carrera en 1984 como agente de la Patrulla de Fronteras antes de pasar al ICE. Fue una figura relativamente discreta pero influyente en la aplicación de la ley de inmigración en el gobierno de Obama, dirigiendo la rama de Operaciones de Ejecución y Expulsión del ICE, la cual se encarga de localizar y expulsar a las personas que no tienen derecho a estar en el país.

En su primer mandato, Trump eliminó las políticas de la era Obama que limitaban las deportaciones a las personas que suponían una amenaza para la seguridad pública, a los delincuentes convictos y a los que habían cruzado la frontera recientemente, convirtiendo así a cualquier persona sin estatus legal en susceptible de ser detenida.

Durante ese tiempo, Homan encabezó un aumento del 40% en las detenciones por deportación y estableció políticas para realizar detenciones de migrantes en los juzgados y detener a mujeres embarazadas.

También fue una figura clave responsable de la inmigración cuando el gobierno de Trump lanzó su política de tolerancia cero, que separó a los padres migrantes de sus hijos en la frontera sur de Estados Unidos.

Cuando Homan se retiró como jefe interino de ICE, dijo que quería pasar más tiempo con su familia. En una entrevista con AP en 2018, dijo que no tenía intención de quedarse en el gobierno de Trump, pero lo hizo después de que el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, le pidió que se quedara. Homan dijo que estaba en su propia fiesta de jubilación cuando recibió la solicitud. Kelly le dio un fin de semana para decidir, y él aceptó.

Después de que Homan renunció, parecía que podría regresar cuando Trump dijo en 2019 que quería traer de vuelta a Homan como "zar de la frontera".

Homan dijo que el anuncio era prematuro. La razón que dio en ese momento puede dar una idea de cómo cree que debe funcionar el puesto de "zar de la frontera" esta vez.

"Creo que cualquier tipo de zar fronterizo debe ser una persona que coordine una respuesta de todo el gobierno a la frontera", dijo. "Esa no era la forma en que se estableció", comentó a Fox News en ese momento.

Tras dejar el gobierno de Trump, Homan escribió un libro titulado "Defend the Border and Save Lives: Solving Our Most Humanitarian and Security Crisis" (Defender la frontera y salvar vidas: Cómo resolver nuestra crisis más humanitaria y de seguridad) y ha sido un invitado frecuente en Fox News.

También fue miembro invitado de la Heritage Foundation, un instituto de investigación con sede en Washington que a menudo establece la agenda conservadora y fue fundador de Border 911 Foundation Inc, un grupo que dice luchar contra "una invasión fronteriza".