Blinken viaja a Bruselas para debatir ayuda a Ucrania

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, realizará el martes un viaje de emergencia a Bruselas para debatir sobre la ayuda a Ucrania en el conflicto con Rusia, luego de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Blinken, el mayor representante diplomático del gobierno del saliente presidente Joe Biden, se reunirá el miércoles "con sus pares de la OTAN y de la Unión Europea para debatir sobre la ayuda a Ucrania en su defensa ante la agresión de Rusia", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

La elección de Trump el 5 de noviembre, sumada a una crisis política en Alemania, aumentó los temores en Europa sobre el futuro de la asistencia a Ucrania.

En el pasado, Trump ha expresado su admiración por el presidente ruso, Vladimir Putin, y ha cuestionado los 175.000 millones de dólares en asistencia estadounidense comprometida para Ucrania desde la invasión de Moscú en 2022.

El multimillonario republicano, de 78 años, se ha jactado de que puede poner fin a la guerra en un día, probablemente forzando concesiones de Ucrania, aunque Mike Waltz, según la prensa su futuro asesor de seguridad nacional, ha dicho que Trump también puede presionar a Putin.

El Washington Post informó que Trump ya había hablado por teléfono con Putin después de su elección y había desalentado una escalada por parte de Rusia. El Kremlin negó la información.

Las elecciones en Estados Unidos se celebraron cuando Ucrania se preparaba ante informes de que tropas norcoreanas han sido enviadas a luchar por Rusia, según fuentes de inteligencia estadounidense.

"La posición más fuerte posible"

La administración Biden ha dejado en claro que planea en las semanas que le quedan sacar adelante los más de 9,000 millones de dólares de fondos restantes asignados por el Congreso para armas y otra asistencia de seguridad a Ucrania.

"Nuestro enfoque sigue siendo el mismo de los últimos dos años y medio, que es poner a Ucrania en la posición más fuerte posible en el campo de batalla para que finalmente esté en la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones", dijo Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, al programa "Face The Nation" de CBS News.

Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, espera que Estados Unidos se centre en particular en el envío de vehículos, suministros médicos y municiones para armas pequeñas, que Ucrania necesita y Estados Unidos puede proporcionar.

"Creo que entre ahora y el final del mandato van a tratar de enviar todo lo que puedan", dijo Cancian.

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, advirtió el lunes que Putin podría aprovechar la transición poselectoral estadounidense para presionar en su favor.

"No tenemos tiempo para esperar hasta la primavera", dijo.

Tanto Ucrania como Moscú vieron un aumento de los ataques con aviones no tripulados. The New York Times informó que Rusia reunió 50.000 soldados, incluidos norcoreanos, para intentar desalojar a las fuerzas ucranianas que tomaron partes de la región rusa de Kursk hace varios meses.