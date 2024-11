Más de mil dominicanos de la "vuelta por México" regresaron a RD voluntariamente desde Orlando

Más de mil dominicanos que se asentaron en Orlando, Florida, tras llegar a los Estados Unidos por la ruta migratoria irregular popularmente conocida como "la vuelta por México" desistieron de su búsqueda del sueño americano y decidieron regresar a la República Dominicana.

El dato corresponde a las 1,183 cartas de ruta que emitió el Consulado General de la República Dominicana en Orlando desde 2022.

Holi Matos, cónsul en Orlando, explicó que el regreso de estos dominicanos se debe a "una gran frustración" debido a que "Florida Central no es una zona para usted ir si no tiene un automóvil y si no tiene un ingreso permanente porque es costoso vivir en esa zona".

Un hecho similar ocurrió en 2023 en Nueva York, el consulado dominicano en ese estado emitió también más de mil cartas de ruta a dominicanos que desistieron de hacer vida en la Gran Manzana, alegando alto costo de vivir allí, el intenso frío o el sentimiento de añoranza por su tierra y seres queridos.

Las cartas de ruta son un pasaporte provisional que expiden los consulados dominicanos en casos excepcionales (documento expirado o perdido), para poder salir de emergencia hacia la República Dominicana.

En los casos de los que ingresaron a Estados Unidos por la frontera con México, se les expide el documento ya que a muchos se les retiene la libreta de viaje por su estatus irregular.

Las cartas de ruta tienen un costo de 50 dólares.

Entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) encontró 47,273 dominicanos a lo largo de la frontera suroeste, según datos suministrados a Diario Libre por Jonathan Mardo, agregado del CBP en el país.

La comunidad dominicana en Orlando

Según Holi Matos, los dominicanos residentes en Orlando se asientan en esa ciudad floridana desde estados del norte de Estados Unidos como Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts y que viajan al sur en busca de un clima más cálido después de conseguir "algunos éxitos económicos".

Además, muchos eligen el estado de la Florida argumentando la cercanía y la facilidad para viajar a la República Dominicana.

"La mayor parte de los ciudadanos nuestros que residen en Florida Central es gente que está establecida, ya muchos de ellos, más del 60 %, son ciudadanos estadounidenses a la vez de ser ciudadanos dominicanos" Francisco Holi Matos Cónsul dominicano en Orlando, Florida “

Matos también destacó el nivel de escolaridad de los dominicanos en Orlando, señalando que la gran mayoría son profesionales de la Medicina o Ingenieros, así como representantes del mundo del deporte.

"No es un consulado que genera volumen por el hecho mismo de que la gente no necesita tantos pasaportes porque tiene un pasaporte americano, pero sí es una comunidad que tiene mucho peso, que nos representa con muchísima dignidad y que hace grandes aportes a la comunidad, identificado tanto por la sociedad como por las autoridades y nos hace ganar un gran respeto" Holi Matos Cónsul dominicano en Orlando “

En ese sentido, el cónsul dijo que los servicios que más solicitados son las renovaciones de pasaportes, traducciones de actas de nacimiento emitidas por Estados Unidos, así como solicitudes para obtener la ciudadanía dominicana.

Para este último servicio, el consulado de Orlando ha entregado la segunda nacionalidad a más de 5,000 personas.

De manera oficial, en Orlando viven unos 7,474 dominicanos, que representan el 2 % del total de la comunidad dominicana en Florida, que a diciembre de 2023 asciende a 309,060, según el informe sociodemográfico publicano por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index).