Presidente electo Donald Trump da a conocer más nombramientos y nominados para su próximo gobierno

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a conformar su equipo de política exterior el martes y anunció que nominó al conductor de Fox News y veterano del ejército Pete Hegseth para que funja como su secretario de Defensa y al exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe para dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

En un aluvión de anuncios, Trump dijo que había elegido al exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, como embajador ante Israel y a su amigo de años Steven Witkoff como enviado especial a Oriente Medio. Trump también nombró a Bill McGinley, su secretario de gabinete en su primer gobierno, como su asesor legal en la Casa Blanca.

Trump está presentando un flujo constante de nombramientos y nominados para su próximo gobierno, trabajando hasta ahora a un ritmo más rápido y sin tanto drama como en su primera transición después de su victoria en 2016. Su selección de Hegseth, quien no tiene experiencia como militar de alto rango ni en cuestiones de seguridad nacional, sin duda generará dudas sobre sus credenciales para tomar las riendas del departamento.

Hegseth, de 44 años, es coconductor del programa "Fox & Friends Weekend" de la cadena Fox News Channel y ha sido colaborador de la red desde 2014, donde desarrolló una amistad con Trump, quien hacía apariciones regulares en el programa. También es autor del libro "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free".

Hegseth fue capitán de infantería en la Guardia Nacional del Ejército y sirvió en el extranjero en Afganistán, Irak y la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Anteriormente fue director de los Veteranos Preocupados por América, un grupo respaldado por los multimillonarios conservadores Charles y David Koch, y se postuló sin éxito para un escaño en el Senado en Minnesota en 2012.

"Con Pete al mando, los enemigos de Estados Unidos están advertidos: Nuestro ejército será grande de nuevo, y Estados Unidos nunca retrocederá", dijo Trump en un comunicado. "Nadie lucha más duro por las tropas, y Pete será un campeón valiente y patriótico de nuestra política de 'Paz a través de la fuerza'".

Por su parte, Ratcliffe, excongresista republicano de Texas, fungió como director de Inteligencia Nacional durante los últimos meses del primer mandato de Trump, encabezando las agencias de espionaje del gobierno de Estados Unidos durante la pandemia de coronavirus. Es una elección más tradicional para el rol, que requiere confirmación del Senado, que algunos leales rumoreados impulsados por algunos partidarios de Trump.

Huckabee es un firme defensor de Israel, y su nominación prevista se produce al tiempo que Trump ha prometido alinear la política exterior de Estados Unidos de manera más estrecha con los intereses de Israel mientras libra guerras contra Hamás en la Franja de Gaza y Hezbollah en el Líbano. Witkoff es un inversor inmobiliario de Florida que actualmente funge como presidente del comité de inauguración de Trump. También pasó tiempo en el mundo de los bienes raíces de Nueva York, donde Trump primero dejó su marca como figura pública.

Como director de inteligencia nacional, fue criticado por los demócratas por desclasificar en los últimos días de la elección presidencial de 2020 información de inteligencia rusa que tenía contenido perjudicial sobre los demócratas durante la contienda de 2016, a pesar de que reconoció que podría no ser cierta.