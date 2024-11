Vecinos de fábrica en Kentucky describen años de olores antes de explosión que mató a 2

Durante años, los vecinos que vivían cerca de una fábrica en Louisville, Kentucky, se quejaron entre ellos y con los funcionarios locales sobre una variedad de olores extraños provenientes de la planta, que produce colorantes para alimentos y bebidas.

Algunos lo describieron como un olor parecido al amoniaco, mientras que otros dijeron que era más como el de azúcar quemado o caramelo quemado. Les preocupaba un poco vivir tan cerca de la planta, pero nunca imaginaron lo que sucedió el martes, cuando una explosión mató a dos trabajadores y arrancó ventanas y techos de casas cercanas.

"Siempre lo he pensado, parece que esto es inseguro, porque siempre sale mucho vapor del lugar por la noche, pero nunca pensé que esto pasaría", dijo Shelby Dix, de 31 años, que vive en un apartamento en una casa multifamiliar que está separada de la propiedad de la planta por un callejón.

La explosión hirió a otros 11 empleados de Givaudan Sense Colour y provocó un derrumbe parcial del edificio. Tres de ellos permanecían hospitalizados el miércoles.

"Estamos de luto junto a las familias, amigos y seres queridos de aquellos que perdieron a sus seres queridos o resultaron heridos durante este momento tan difícil", dijo la compañía con sede en Suiza en un comunicado.

Amanda Strecker, quien vivió en una casa adosada cerca de la planta entre 2018 y 2022, dijo que durante mucho tiempo había estado preocupada por el olor parecido al amoníaco.

"Cuando vivíamos allí sentíamos que algo iba a pasar. Era solo cuestión de tiempo", dijo. "Hemos tenido muchos problemas con olores químicos en el aire, los hemos reportado a la oficina ambiental local y ellos han venido y no han encontrado nada".

Durante los primeros años que Strecker vivió en el vecindario, la planta era propiedad de DD Williamson & Co. Givaudan adquirió la planta en 2021.

"En un momento dado, tenía el número del gerente de la planta y lo llamaba para avisarle: 'Oye, algo no está bien'. Han tenido muchos problemas allí", dijo Strecker.

En abril de 2003, cuando la planta era propiedad de DD Williamson, un tanque explotó y mató a un trabajador. Los investigadores federales determinaron que el tanque explotó porque le faltaba la válvula de alivio de presión, que había sido retirada cuando fue trasladado a la planta de Louisville en 1989.

En 2009, DD Williamson pagó un total de $600,000 en multas civiles al Departamento de Justicia de los EE. UU. y al Distrito de Control de la Contaminación del Aire de Louisville Metro para resolver las acusaciones de violaciones a la Ley de Agua Limpia en la planta de Louisville.

Las autoridades dijeron que aún no han determinado qué causó la explosión del martes. El jefe de bomberos de Louisville, Brian O'Neill, dijo que el edificio albergaba sustancias químicas peligrosas, típicas de las fábricas de ese tipo, y los bomberos no sabían de inmediato si alguna de ellas había sido contaminada. Dijo que el monitoreo del aire y las escorrentías no encontró ninguna.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, dijo que los empleados inicialmente les dijeron a los funcionarios que "todo era una actividad normal cuando ocurrió la explosión".

"Este es un incidente increíblemente triste y trágico", dijo Greenberg. "Quiero que las familias de las dos víctimas sepan que los corazones de todos los habitantes de Louisville están con ellas".

A partir de febrero de 2021, la fábrica elaboraba colorantes de caramelo para la industria alimentaria calentando azúcar y agua y agregando productos químicos como amoníaco acuoso para algunos productos, según los documentos de permiso presentados ante el Distrito de Control de la Contaminación del Aire de Louisville Metro.

En el momento de los permisos, la planta todavía era propiedad de DD Williamson & Co., que fue fundada en 1865 y que inicialmente suministraba malta a empresas cerveceras, luego desarrollaba colores para refrescos y más recientemente producía colorantes naturales para empresas de alimentos y bebidas.

La empresa suiza de aromas y fragancias Givaudan adquirió DD Williamson en 2021. Givaudan Sense Colour ofrece una gama de "colorantes naturales, colorantes caramelo, azúcares quemados y marrones a base de frutas y verduras" para el mercado de bebidas, según su sitio web. Los portavoces de Givaudan no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico el miércoles.

El año pasado, el distrito de control de la contaminación del aire citó a la planta por no notificar al distrito sobre emisiones excesivas no especificadas. También fue citada por no presentar certificaciones e informes de cumplimiento anuales de manera oportuna, así como por no cumplir con los requisitos de los permisos en materia de monitoreo, registro e inspecciones. La empresa aceptó pagar una multa de $7,500.

Carly Johnson, su esposo y su hijo de 4 años estaban en casa cuando oyeron un "estruendo muy fuerte", sintieron que su casa temblaba y oyeron cosas caer de las paredes y los estantes como si hubiera explotado una bomba.

Durante los 12 años que la familia lleva viviendo a una cuadra de la planta, han percibido lo que Johnson describió como un "extraño olor a azúcar quemada". A ella y a su marido les preocupaba vivir tan cerca de la planta, pues sabían de la explosión hace dos décadas. Pero dijo que pensaba que, dado que ya había ocurrido un suceso tan traumático allí, "habrían hecho todo lo posible para evitar que esto volviera a suceder".

"Las ventanas y todo lo demás se pueden reemplazar. Estoy furiosa porque mi hijo está pasando por eso. Eso es lo que más me enoja", dijo.

El Departamento de Bomberos de Louisville está liderando la investigación con la ayuda de socios estatales y federales. Un equipo de reconstrucción de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se dirigía a Louisville para ayudar a determinar la causa de la explosión. Givaudan dijo en una declaración anterior que está cooperando con las autoridades.