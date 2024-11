The Onion compra Infowars en subasta con ayuda de familiares de víctimas de tiroteo

La publicación de noticias satíricas The Onion ganó la subasta por Infowars de Alex Jones en una subasta de quiebra, respaldada por familias de las víctimas del tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook, a quienes Jones debe más de 1,000 millones de dólares en indemnizaciones por difamación por calificar a la masacre como un engaño.

"La disolución de los activos de Alex Jones y la muerte de Infowars es la justicia que hemos esperado y por la que hemos luchado durante mucho tiempo", dijo Robbie Parker, cuya hija Emilie fue asesinada en el tiroteo de 2012 en Connecticut, en un comunicado proporcionado por sus abogados.

The Onion adquirió el sitio web, las cuentas de redes sociales, el estudio en Austin, Texas, las marcas registradas y el archivo de video de la plataforma de teorías de conspiración. Hasta el momento, no se ha revelado el precio de venta. The Onion dijo que su "anunciante exclusivo de lanzamiento" será la organización de prevención de la violencia armada Everytown for Gun Safety.

"Everytown seguirá fomentando en los canales de InfoWars la conciencia sobre la prevención de la violencia armada y presentará soluciones reales a la crisis de violencia armada de nuestra nación, incluyendo medidas bipartidistas de sentido común e iniciativas de seguridad pública respaldadas por Everytown", dijo The Onion en un comunicado el jueves.

Jones confirmó la adquisición de Infowars por parte de The Onion en un video publicado el jueves en redes sociales y dijo que planeaba presentar objeciones legales para detenerla.

"Última transmisión ahora en vivo desde los estudios de Infowars. Están en el edificio. Están ordenando el cierre sin aprobación judicial", dijo Jones en la plataforma social X.

Jones transmitía en vivo desde el estudio de Infowars el jueves por la mañana y parecía angustiado, poniendo la mano en la cabeza en su escritorio.

Las ofertas selladas para la subasta privada se abrieron el miércoles. Partidarios y detractores de Jones expresaron su interés en comprar Infowars. Los otros postores no han sido revelados.

The Onion, un sitio satírico que logra persuadir a las personas para que crean lo absurdo, se describe a sí mismo como "la publicación de noticias líder en el mundo que ofrece cobertura aclamada y universalmente reverenciada de eventos de noticias nacionales, internacionales y locales" y dice tener 4.3 billones de lectores diarios.

Jones dijo en su programa que, si sus detractores compraban Infowars, trasladaría sus transmisiones diarias y ventas de productos a un nuevo estudio, sitios web y cuentas de redes sociales que ya ha configurado. También afirmó que, si sus partidarios ganaban la subasta, podría permanecer en las plataformas de Infowars.

Familiares de muchos de los 20 niños y seis educadores asesinados en el tiroteo demandaron a Jones y a su empresa por difamación y angustia emocional por decir repetidamente en su programa que el tiroteo en Newtown, Connecticut, fue un engaño organizado por actores de crisis para impulsar un mayor control de armas. Padres e hijos de muchas de las víctimas testificaron que fueron traumatizados por las conspiraciones de Jones y las amenazas de sus seguidores.

Las demandas se presentaron en Connecticut y Texas. Los abogados de las familias en la demanda de Connecticut dijeron que trabajaron con The Onion para tratar de adquirir Infowars.