Seis monos siguen sueltos tras fuga masiva en complejo de Carolina del Sur

Seis monos continúan sueltos el lunes por la mañana luego que docenas escaparan a principios de este mes de un complejo en Carolina del Sur que cría estos primates para investigación médica, según las autoridades.

Dos macacos Rhesus más fueron atrapados el domingo fuera de las instalaciones de Alpha Genesis en Yemassee, elevando el total de monos recuperados a 37 de los 43 que escaparon, dijo Greg Westergaard, CEO de Alpha Genesis, en un comunicado transmitido por la Policía de Yemassee en una publicación en redes sociales.

Los dos monos recapturados el domingo fueron examinados y estaban en "excelente condición", dijo Westergaard, quien estuvo presente cuando fueron recuperados.

"Puedo afirmar con absoluta certeza que su ánimo era bueno y presentaron todos los signos externos de ser monos felices y bien adaptados", afirmó. "Estamos muy complacidos de que los animales recuperados hasta ahora estén en tan buenas condiciones y que no muestren efectos negativos de su aventura en el exterior".

Todos los monos llevados de regreso al complejo han sido alimentados con sándwiches de mantequilla de maní y jalea y galletas para monos, que son un alimento de alta proteína Purina Monkey Chow especialmente formulado para los macacos rhesus, dijo Westergaard.

Otros dos monos fueron avistados cerca de las trampas el domingo por la tarde y Alpha Genesis planeaba comenzar los esfuerzos de captura antes del amanecer del lunes y continuar durante el día.

Cuarenta y tres monos se fugaron el 6 de noviembre después que una empleada de lo que los locales llaman "la granja de monos" no cerrara completamente su recinto, dijo la policía.

Hay tres puertas que mantienen a los monos dentro de su área de contención y un trabajador debe cerrar y asegurar una puerta antes de abrir otra, pero las tres puertas y cerrojos se dejaron sin asegurar permitiendo que los primates escaparan, dijo Westergaard a WCSC-TV la semana pasada.

Westergaard dijo que parece que la trabajadora cometió un error y no dejó intencionalmente las puertas abiertas para que los monos pudieran escapar.

"Según tengo entendido, inmediatamente después que ocurrió el incidente, el supervisor del empleado se acercó a ella y le dijo que podría ser despedida si se determinaba que no hubo un fallo estructural que llevara a la fuga", dijo Westergaard al canal de televisión. "Me han dicho que en ese momento la empleada abandonó el trabajo y no ha regresado".