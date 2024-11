Adriano Espaillat afirma que enfrentará el tema de la crisis de vivienda en EE. UU.

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, dijo este viernes que, aunque van a apoyar las acciones buenas que vengan de la nueva administración del electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "también vamos a enfrentar las cosas negativas que veamos".

Explicó que dentro de las propuestas que impulsará están, en primer lugar, la falta de vivienda, luego, el nearshoring, la industria de los semiconductores, uso apropiado de la inteligencia artificial y el aumento de representación dominicana en el congreso EE. UU.

"El tema de la vivienda sigue siendo un tema de gran importancia para todas las familias, no solo las latinas, sino todas; incluso, hay una crisis de personas desamparadas en las calles", afirmó el funcionario.

"El Gobierno federal en los últimos 20 años se ha asentado de ese tema, por lo que yo creo que es importante que se asignen más fondos para la construcción de viviendas para esas familias", continuó Espaillat.

El congresista citó la preocupación del aprovechamiento oportuno de la inteligencia artificial para el desarrollo económico.

"También, cómo nosotros podemos desarrollar una estrategia hemisférica que incluya a la República Dominicana para evitar cualquier tipo de tropiezo con esa herramienta que va naturalmente, a transformar al mundo y que todos tenemos que aprender a utilizar, porque nadie se puede dar el lujo de quedarse fuera de la revolución de la inteligencia artificial ", expresó.

También resaltó: "mi experiencia ha sido en los ocho años que tengo en el congreso de los Estados Unidos, que la República Dominicana es altamente valorada porque se considera un país que está en avanzada económicamente, un país de paz", y recalcó que cree en República Dominicana, por lo que continuará defendiéndola en los Estados Unidos y en el congreso.

Por otro lado, en cuanto a las estrategias a implementar para aumentar la representación de la República Dominicana en el congreso de los Estados Unidos, dijo que es de importancia que se les comunique a los constituyentes de manera llana y clara.

"Muchas veces el gobierno les habla a los constituyentes de una manera muy técnica, en un lenguaje que no se entiende. Y por tal razón los constituyentes no solo no entienden lo que está sucediendo en Washington, pero tampoco de lo que se pueden beneficiar, de lo que el gobierno oferta", al tiempo de señalar que como congresista debe desarrollar herramientas modernas que pueden específicamente comunicarse.

Espaillat fue nombrado presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), el cual está conformado por 43 miembros, donde cuatro son senadores de los estados de California, Nevada, Arizona y Nuevo México, y habló este viernes con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, a su salida de la firma del convenio entre el Museo Americano de Historia Natural y el Museo Nacional de Historia Natural, donde valoró la iniciativa ante el presidente Luis Abinader quien presidió el acuerdo.