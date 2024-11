American Airlines presenta nueva tecnología para identificar pasajeros que se cuelan en fila de abordaje

¿Adelantarse un poco a la fila para subir a ese avión más rápido? American Airlines podría detenerlo.

En un aparente esfuerzo por reducir los dolores de cabeza causados por el corte de las filas del aeropuerto, American ha lanzado una tecnología de embarque que alerta a los agentes de la puerta de embarque con un sonido audible si un pasajero intenta escanear un boleto antes que su grupo asignado. Este nuevo software no aceptará una tarjeta de embarque antes de que se llame al grupo al que está asignado, por lo que a los clientes que lleguen a la puerta antes de tiempo se les pedirá que regresen y esperen su turno.

A partir del miércoles, anunció la aerolínea, la tecnología se está utilizando en más de 100 aeropuertos de EE. UU. desde los que vuela American. La expansión oficial llega después de pruebas exitosas en tres de estos lugares: el Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque, el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington y el Aeropuerto Internacional de Tucson.

La respuesta inicial de los clientes y empleados de American "ha superado nuestras expectativas", dijo Julie Rath, vicepresidenta senior de operaciones aeroportuarias, reservas y recuperación de servicios de American, en un comunicado. Agregó que la aerolínea está "encantada" de tener la tecnología en funcionamiento antes de las vacaciones de Acción de Gracias.

American llamó mucho la atención cuando dio a conocer sus pruebas de control de puertas el mes pasado. Los analistas dicen que eso no es sorprendente.

No es ningún secreto que el corte de línea en los aeropuertos toca una fibra sensible. Ya sea intencional o no, casi todos los viajeros aéreos lo han presenciado, anotó Henry Harteveldt, analista de la industria aérea de Atmosphere Research Group. Puede aumentar las frustraciones en lo que ya puede ser un ambiente tenso, con especial ansiedad en torno a los pasajeros que quieren sentarse juntos o se apresuran a ocupar un espacio en el compartimento superior.

Harteveldt no considera que la reciente medida de American "avergüence" a los clientes que cortaron la línea. "Lo que se pretende es poner orden en el caos", dijo. "Y espero que desactive cualquier posible estallido de ira (de) personas que simplemente piensan que tienen derecho a embarcar fuera de turno... Simplemente no es justo".

Harteveldt agregó que cree que este cambio mejorará las experiencias tanto de los clientes como de los agentes de la puerta de embarque. Otros dicen que más tiempo lo dirá.

Seth Miller, editor y fundador del sitio de análisis de experiencias de viajes aéreos PaxEx.aero, dijo que puede ver los beneficios de una aplicación más ordenada y universal del control de puertas, particularmente para las aerolíneas. Pero dijo que aún no está "100% convencido de que esto sea perfecto para los pasajeros".

Las familias, por ejemplo, podrían ser reservadas en varias reservaciones diferentes en más de un grupo, dijo. Las aerolíneas suelen tener soluciones para eso, y American señaló el miércoles que los clientes que viajan con un acompañante en un grupo anterior pueden simplemente hacer que un agente de la puerta de embarque "anule la alerta" para continuar abordando. Aun así, dijo Miller, "hay que pasar por los aros adicionales".

Y un cliente difícil aún podría optar por retrasar la fila y discutir cuando no se le permite abordar, agregó.

Otra pregunta es si los clientes que se encuentren con un pitido se irán sintiéndose avergonzados. Pero Harteveldt dijo que estaba feliz de saber que la alerta de American "no es un bramido que se pueda escuchar en toda la terminal", o acompañado de su nombre leído por un altavoz, y señaló que esto es importante para evitar sentimientos de vergüenza.

Expandir esta tecnología solo una semana antes del pico de viajes del Día de Acción de Gracias podría ser "tanto bueno como malo", agrega Harteveldt. Por un lado, la tecnología podría ayudar a mejorar significativamente el proceso de embarque durante una época tan ajetreada, dijo, pero los empleados del aeropuerto también podrían haber apreciado más tiempo para prepararse.

Tanto Miller como Harteveldt dijeron que no les sorprendería que otros operadores siguieran pronto el ejemplo de American. Los dolores de cabeza por el corte de las líneas aeroportuarias están lejos de ser nuevos. Aunque tal vez no en la medida de la nueva tecnología de American, Miller señaló que ha visto a agentes de puerta de embarque de otras aerolíneas pedir a las personas que salgan de una fila y esperen a su grupo. Harteveldt agregó que ha estado en algunos aeropuertos de Asia y Europa con "puertas corredizas" que garantizan que los pasajeros estén en el grupo correcto antes de abordar un avión.

Los más de 100 aeropuertos en los que American está utilizando ahora su tecnología de control de puertas de embarque son todos ubicaciones, o no son centros, incluidos el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom y el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. La aerolínea dice que espera expandirse aún más a sus centros y otros aeropuertos en los próximos meses.