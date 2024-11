¿Deberían las pruebas de abuso sexual liberar a los hermanos Menéndez? Un juez decidirá este lunes

Un juez decidirá el lunes si nuevas pruebas justifican un nuevo examen de las condenas de Erik y Lyle Menéndez por los asesinatos con escopeta de sus padres en su casa de Beverly Hills hace más de 30 años.

Los hermanos fueron declarados culpables de asesinar a José y Kitty Menéndez en 1989 y sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Si bien sus abogados defensores argumentaron en el juicio que habían sido abusados sexualmente por su padre, los fiscales lo negaron y los acusaron de matar a sus padres por dinero. En los años que siguieron, apelaron repetidamente sus condenas sin éxito.

Ahora, a los 53 y 56 años, Erik y Lyle Menéndez están haciendo una nueva apuesta por la libertad. Sus abogados presentaron una petición de habeas corpus —una solicitud para que un tribunal examine si alguien está detenido legalmente— en mayo de 2023, pidiendo a un juez que considere nuevas pruebas del abuso sexual de su padre. "La evidencia recién descubierta apoya directamente la defensa presentada en el juicio", dice la petición.

Los recientes estrenos del drama de Netflix "Monsters: Lyle and Erik Menéndez Story" y el documental "The Menéndez Brothers" en 2024, atrajeron una renovada atención pública a su difícil situación. Los miembros del público tendrán la oportunidad de ganar un asiento en la sala del tribunal para echar un vistazo a los hermanos, que comparecerán virtualmente.

Los fiscales recomendaron una nueva sentencia para los hermanos el mes pasado, diciendo que han trabajado en la redención y la rehabilitación y han demostrado buen comportamiento dentro de la prisión.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, ofreció una conferencia de prensa menos de dos semanas antes del día de las elecciones, pidiendo nuevas sentencias de 50 años a cadena perpetua. Esto podría hacerlos elegibles de inmediato para la libertad condicional porque tenían menos de 26 años cuando mataron a sus padres.

El juez de la Corte Superior Michael Jesic tiene programado considerar la solicitud de nueva sentencia el 11 de diciembre, pero el lunes primero abordará la evidencia de abuso planteada en la petición de habeas corpus. La libertad inmediata es un resultado posible; El juez también podría pronunciarse sobre los méritos de las pruebas. Y si los hermanos no logran un alivio en los tribunales, pueden esperar que el gobernador de California les conceda el indulto.

La nueva evidencia incluye una carta que Erik Menéndez escribió en 1988 a su tío Andy Cano, describiendo el abuso sexual que había sufrido por parte de su padre. Los hermanos preguntaron a sus abogados al respecto después de que se mencionara en un especial de televisión de Barbara Walters en 2015. Los abogados no sabían de la carta y se dieron cuenta de que no se había presentado en sus juicios, lo que la convierte en una nueva evidencia que, según dicen, corrobora las acusaciones de que Erik fue abusado sexualmente por su padre.

Más evidencia nueva surgió cuando Roy Rosselló, un ex miembro del grupo de pop latino Menudo, dijo recientemente que había sido drogado y violado por José Menéndez, el padre de los niños, cuando era un adolescente en la década de 1980. Menudo firmó con RCA Records, donde José Menéndez era el director de operaciones.

Rosselló habló sobre su abuso en la docuserie de Peacock "Menéndez + Menudo: Boys Betrayed", y proporcionó una declaración firmada a los abogados de los hermanos.

Si estas dos pruebas hubieran estado disponibles durante el juicio de los hermanos, los fiscales no habrían podido argumentar que no hubo corroboración del abuso sexual, o que su padre, José Menéndez, no era el "tipo de hombre que" maltrataría a los niños, argumenta la petición.

Si bien la clemencia podría ser otro camino hacia la libertad para los hermanos, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo la semana pasada que no decidirá hasta que el fiscal de distrito entrante de Los Ángeles, Nathan Hochman, revise el caso. Hochman, un republicano convertido en independiente que desbancó al progresista Gascón el 2 de diciembre, ha dicho que quiere analizar cuidadosamente la evidencia antes de tomar cualquier decisión.