Pasaportes moverá su sede principal a edificio con alquiler mensual de RD$ 9.7 millones

La Dirección General de Pasaportes (DGP) tiene como uno de sus planes a mediano plazo, mover sus instalaciones a un nuevo espacio que permita la instalación de equipamiento tecnológico actualizado, facilite el acceso de personas con discapacidad y permita la comodidad de todos los usuarios.

Así lo informó el titular de la entidad, Lorenzo Ramírez en un encuentro con la prensa la semana pasada, quien justificó la decisión al asegurar que el actual edificio data de la década de 1970 y no cuenta con ascensores ni con accesos para personas con alguna discapacidad para movilizarse.

Las autoridades de la entidad no confirmaron la fecha para la mudanza a las nuevas instalaciones, pero la dirección ya formalizó el contrato de alquiler con derecho a compra de cinco años por un valor de RD$ 696,930,106.86.

En el encuentro con la prensa, Ramírez Uribe explicó que el alquiler mensual de este nuevo edificio que estará ubicado en el Ensanche Naco en el Distrito Nacional, será de aproximadamente 9.7 millones de pesos.

El funcionario, que se ha propuesto modernizar y estandarizar el servicio de la entidad a la que llegó en julio pasado, explicó que este nuevo inmueble cobra unos 30 dólares el metro cuadrado más otros cinco dólares por mantenimiento, en contra posición de los más de 40 dólares sin incluir el mantenimiento que pagan otros edificios de la zona, según sus estudios.

"Nosotros como funcionarios recibimos un presupuesto anual y de presupuesto anual que son 1,900 millones sería imposible yo dedicar 1,400 (millones) solamente a comprar un edificio, entonces, como gestor nos corresponde a nosotros administrar lo que sea mejor para la ciudadanía y estoy seguro que los resultados hablarán por sí solos, como hasta ahora lo han hecho", dijo Ramírez sobre la decisión de alquilar dicho edificio.

Además, indicó que cada decisión es tomada desde el análisis, pensada y con un objetivo que en su determinado plazo "traerán una satisfacción enorme para la población".

Según explicó, la mudanza representará la apertura de una nueva oficina y ampliación de los servicios, con las instalaciones necesarias para la comodidad de los usuarios, eficientizando los sistemas de citas y reduciendo los tiempos de espera para garantizar un servicio más eficiente.

"Este edificio tiene todo incluido, yo simplemente voy a hacer las modificaciones que necesito, propias de de mi proceso, pero ya tiene mobiliario, tiene todo lo que tiene que ver con oficinas, y tenemos las computadoras y todos esos elementos que necesita para uno operar ese edificio", agregó el funcionario sobre la inversión.

De acuerdo con las palabras de Ramírez, se mantendrá la edificación actual, mientras que "el grueso" de las operaciones pasará a "una infraestructura más adecuada a nuestro funcionamiento actual y sobre todo a los planes de modernización", indicó el funcionario.

"Yo vengo de la legalidad, a mi no se me va a perdonar que yo pase por esta institución y que esta institución no se certifique con los estándares internacionales", dijo a la prensa Ramírez Uribe sobre sus planes para modernizar la entidad, que incluye la certificaciones de los procesos y servicios como las ISO.

Además, preguntado por la decisión de mover las instalaciones a esta nueva zona, el funcionario dijo que esta zona es de más fácil acceso, sobre todo para las personas que no cuentan con un vehículo y responde a un análisis que incluyó una evaluación del flujo de transporte de la zona.

"Esta es la zona más céntrica que tenemos", dijo Ramírez Uribe sobre la ubicación del nuevo edificio de la que también dijo que es "totalmente comercial" que "contiene la mayoría de los ciudadanos que demandan ese servicio".

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, las nuevas oficinas de pasaportes estarán ubicadas en el edificio Epokal 253, ubicado entre la Avenida Tiradentes y la calle San Martín de Porres. La torre cuenta con 11 niveles, nueve de ellos destinados a oficinas y dos a espacios comerciales, además de cinco niveles de estacionamiento subterráneo con 95 plazas para estacionamiento.