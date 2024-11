Mujer lleva en su avioneta pavos a zonas alejadas de Alaska por Acción de Gracias

En los rincones más remotos de Alaska, no se puede contar con DoorDash para que entregue la cena del Día de Acción de Gracias, ni ninguna otra cena. Sin embargo, algunos residentes que viven alejados de la red eléctrica tienen pavos para estas fiestas, gracias a la "Bomba de Pavo de Alaska".

Por tercer año consecutivo, una residente llamada Esther Keim vuela bajo y despacio en una avioneta sobre partes rurales del centro-sur de Alaska, lanzando pavos congelados a aquellos que no pueden ir a la tienda de comestibles.

Alaska es en su mayoría un territorio salvaje, con solo aproximadamente el 20 % accesible por carretera. En invierno, muchos que viven en áreas remotas dependen de pequeños aviones o motonieves para viajar cualquier distancia, y los ríos congelados pueden actuar como caminos improvisados.

Cuando Keim crecía en un hogar en Alaska, un amigo de la familia lanzaba pavos a su familia y a otros cercanos para las fiestas. En otras ocasiones, el piloto entregaba periódicos, a veces con un paquete de chicles dentro para Keim.

Su familia se mudó a una zona más urbana de Alaska hace casi 25 años, pero aún conserva el hogar. Usando una avioneta que reconstruyó con su padre, Keim inició su misión de entrega de pavos hace unos años después de enterarse de una familia que vivía alejada y que tenía poco para la cena del Día de Acción de Gracias.

"Me contaron que una ardilla para cenar no alcanzaba para dividir entre tres personas", recordó Keim. "En ese momento, pensó en lanzarles un pavo".

Decidió no detenerse ahí. Su esfuerzo ha crecido por el boca a boca y por publicaciones en redes sociales. Este año, está entregando 32 pavos congelados a personas que viven todo el año en cabañas donde no hay carreteras.

Todos excepto dos habían sido entregados para el martes, con planes de entrega para los últimos dos vuelos frustrados por el clima impredecible de Alaska.

Entre los beneficiarios están Dave y Christina Luce, quienes viven en el río Yentna, a unos 72 kilómetros (45 millas) al noroeste de Anchorage. Tienen impresionantes vistas a las montañas en todas direcciones, incluyendo la montaña más alta de Norteamérica, el Denali, directamente al norte. Pero en invierno, es un viaje de 90 minutos en motonieve hasta el pueblo más cercano.

"Ahora tengo 80 años, así que hacemos cada vez menos viajes", dijo Dave Luce. "La aventura ha desaparecido en cierto modo".

Ellos conocen a Keim desde que era pequeña. El pavo de 5.44 kilos (12 libras) que entregó proporcionará más que suficiente para ellos y algunos vecinos.

"Esto lo convierte en un gran Día de Acción de Gracias", dijo Dave Luce. "Ella ha sido un verdadero encanto y una buena amiga".

Keim realiza de 30 a 40 entregas de pavo al año, volando hasta 161 kilómetros (100 millas) desde su base al norte de Anchorage hacia las estribaciones de Denali.

A veces, recluta la ayuda de un "lanzador de pavos" para que la acompañe y arroje los pavos. Otras veces, ella es quien los lanza mientras su amiga Heidi Hastings pilota su propio avión.

Una red de ayuda

Keim compra unos 20 pavos a la vez, con la ayuda de donaciones, generalmente por personas que se comunican con ella a través de Facebook. Los envuelve en bolsas de plástico y los deja en la cama de su camioneta hasta que puede organizar un vuelo.

"Afortunadamente hace frío en Alaska, así que no tengo que preocuparme por los congeladores", dijo.

Contacta a las familias en redes sociales para informarles sobre las entregas inminentes, y luego sobrevuelan la casa para que los propietarios salgan.

"No soltamos el pavo hasta que los veamos salir de la casa o la cabaña, porque si no ven caerlo, no van a saber dónde buscar", dijo.

Los grandes "percances"

Un pavo puede ser difícil de encontrar si hay mucha nieve. Una vez, pasaron cinco días para encontrar uno que estaba perdido, pero el único percance hasta ahora ha sido un jamón extraviado, dijo Keim.

Keim prefiere lanzar el pavo sobre un lago congelado si es posible, para que sea fácil de localizar.

"En cuanto a la precisión y alcanzar nuestro objetivo, definitivamente no soy la mejor apuntando", bromeó. "He mejorado, pero nunca he golpeado una casa, un edificio, una persona o un perro".

Su recompensa son las grandes respuestas que recibe de las familias, algunas de las cuales graban cómo ella lanza los pavos y le envían videos y mensajes de agradecimiento.

"Simplemente piensan que es increíble que lancemos estas cosas desde el avión", dijo Keim.

Su meta es establecer una organización sin fines de lucro para solicitar más donaciones y llegar a personas en una franja más grande del estado. Y no tiene que detenerse en los pavos.

"Hay tantos niños en los pueblos", dijo. "Sería genial tal vez agregar un animal de peluche o algo que puedan abrazar".