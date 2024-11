Medios de comunicación canadienses demandan a OpenAI por presunta violación de derechos de autor

Una coalición de medios de comunicación canadienses, incluyendo The Canadian Press, Torstar, Globe and Mail, Postmedia y CBC/Radio-Canada, presentó una demanda contra OpenAI por utilizar contenido noticioso para entrenar su sistema de inteligencia artificial generativa ChatGPT.

Los medios de comunicación afirmaron en un comunicado conjunto emitido el viernes que OpenAI infringe regularmente los derechos de autor al extraer grandes cantidades de contenido de la prensa canadiense.

"OpenAI está capitalizando y obteniendo ganancias del uso de este contenido, sin obtener permiso ni compensar a los propietarios de éste", señala el comunicado.

La parte demandante argumenta que las prácticas de OpenAI socavan los cientos de millones de dólares invertidos en periodismo y que el contenido está protegido por derechos de autor.

"Las empresas de medios de comunicación acogen con agrado las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, todos los participantes deben cumplir con la ley, y cualquier uso de la propiedad intelectual debe ser en términos justos", añade el comunicado.

La IA generativa puede crear texto, imágenes, videos y código informático basado en una simple indicación, pero los sistemas deben primero estudiar vastas cantidades de contenido existente.

OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud comentarios sobre la demanda.

Es el primer caso de este tipo en Canadá, aunque hay numerosas demandas en curso en Estados Unidos, incluyendo una demanda de The New York Times contra OpenAI y Microsoft.

Algunas organizaciones de noticias han optado por colaborar en lugar de luchar contra OpenAI firmando acuerdos para ser compensadas por compartir contenido noticioso que puede ser utilizado para entrenar sus sistemas de IA.

The Associated Press está entre las organizaciones de noticias que han hecho acuerdos durante el último año con OpenAI; otros incluyen al Wall Street Journal; la editorial del New York Post, News Corp., The Atlantic; Axel Springer en Alemania; Prisa Media en España; el periódico Le Monde de Francia, y el Financial Times, con sede en Londres.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.