Jueza desestima el caso de armas de Hunter Biden tras el indulto de su padre

Una jueza federal desestimó el caso de armas contra Hunter Biden el martes después de que el presidente Joe Biden emitiera un indulto general para su hijo.

La jueza federal de distrito, Maryellen Noreika, cerró el caso una semana antes de que Hunter Biden fuera sentenciado. Podría haber enfrentado hasta 25 años en prisión, aunque como infractor por primera vez probablemente habría recibido una condena mucho menor o habría evitado la prisión por completo.

Los fiscales se opusieron a desestimar el caso, argumentando en documentos judiciales que un indulto no debería eliminar el caso "como si nunca hubiera ocurrido". Hunter Biden fue declarado culpable de tres delitos graves después de mentir en un formulario federal para comprar un arma en Delaware al decir que no consumía drogas en 2018, período durante el cual ha reconocido ser adicto.

El fiscal especial del Departamento de Justicia también se opone a desestimar un caso presentado en California después de que Hunter Biden no pagara 1.4 millones de dólares en impuestos. Un juez federal de Los Ángeles no ha emitido un fallo en ese caso.

En un principio se tenía previsto que Hunter Biden llegara a un acuerdo de declaración de culpabilidad con los fiscales el año pasado que lo habría librado de tiempo en prisión, pero el acuerdo se desmoronó después de que Noreika cuestionara aspectos inusuales del mismo.

La decisión del presidente Biden el domingo de retractarse de promesas anteriores y emitir a su hijo un indulto federal general por acciones durante los últimos 11 años ha provocado un alboroto político en Washington, atrayendo críticas de muchos demócratas así como de republicanos y amenazando con ensombrecer el legado de Biden mientras se prepara para dejar el cargo el 20 de enero. El martes, el mandatario eludió las preguntas sobre su decisión, haciendo caso omiso de las peticiones para que explicara su marcha atrás mientras realizaba su primer viaje presidencial a Angola.

Desechando las preguntas formuladas a gritos con una carcajada durante una reunión con el presidente angoleño João Lourenço en el palacio presidencial, Biden dijo a la delegación angoleña "bienvenidos a Estados Unidos". Biden no tenía previsto aceptar preguntas de la prensa durante su viaje a África, según dijo el lunes a los periodistas su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, y ha evitado en gran medida cualquier interacción con los periodistas desde la victoria del presidente electo Donald Trump el mes pasado.

La marcha atrás suscitó las críticas de muchos demócratas, que están trabajando para calibrar su acercamiento a Trump mientras se prepara para asumir su puesto en el Despacho Oval en siete semanas, ya que temen que el indulto —y las afirmaciones de Biden de que su hijo fue procesado por razones políticas— erosionen su capacidad de hacer retroceder las maniobras legales del presidente entrante.

En junio, Biden dijo a los periodistas mientras su hijo se enfrentaba a un juicio por un caso de armas en Delaware: "Yo acato la decisión del jurado. Lo haré y no le indultaré".

Un mes después, Jean-Pierre dijo a los periodistas: "Sigue siendo un no. Será un no. Es un no. Y no tengo nada más que añadir". ¿Indultará a su hijo? No."

En noviembre, días después de la victoria de Trump, Jean-Pierre reiteró ese mensaje: "Nuestra respuesta es la misma, es decir, no".