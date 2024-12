La nueva caravana de migrantes, compuesta por más de 1,500 personas, sigue su rumbo desde la frontera sur de México con destino hacia el norte de Estados Unidos. Los migrantes se enfrentan a un bloqueo por parte de las autoridades mexicanas, que les impiden salir del estado de Chiapas, fronterizo con Centroamérica.

Entre los migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, ha aumentado la preocupación por las presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha instado al gobierno mexicano a controlar el flujo migratorio. A su llegada a Huixtla, los migrantes denunciaron que elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) han estado vigilando y persiguiéndolos por la carretera, y este martes intentaron detener a una familia, aunque los propios migrantes intervinieron para evitarlo.

Los migrantes piden al gobierno mexicano, y en particular a la presidenta Claudia Sheinbaum, que brinde apoyo para su traslado a la Ciudad de México, donde esperan encontrar más oportunidades laborales y esperar su cita para solicitar asilo en Estados Unidos mediante el programa 'CBP One'. Genaro Cárdenas, un migrante venezolano que viaja en bicicleta con varios compatriotas, expresó: "La presidenta de México debe brindarnos el apoyo para llegar a la Ciudad de México, donde hay más fuentes de trabajo y esperar la cita 'CBP One' tranquilamente, ya que otros estados son más peligrosos".

A pesar de la presión de las autoridades migratorias para que regresen a la frontera sur, los migrantes están decididos a continuar su viaje hacia el norte. Cárdenas agregó: "Nosotros tememos que nos desarticulen y nos regresen a Tapachula, pero vamos a seguir adelante".