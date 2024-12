Qué esperar de las elecciones generales en Luisiana

Los votantes de Luisiana decidirán el sábado el destino de cuatro enmiendas propuestas a la constitución del estado, en la última elección estatal de 2024.

Las medidas cambiarían cómo los funcionarios de Luisiana realizan la supervisión de los jueces, deliberan sobre los proyectos de ley de gastos en la Legislatura y manejan las propiedades de los contribuyentes morosos.

La Enmienda N.º 1 reformaría el proceso para investigar y disciplinar a los jueces por mala conducta. Ampliaría la Comisión Judicial de nueve a 14 miembros al agregar cinco designados políticos nombrados por el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y el gobernador. Otorgaría al Tribunal Supremo el poder de autorizar una investigación de un juez o disciplinar a un juez mediante un voto mayoritario del tribunal.

Las enmiendas 2 y 3 darían a los legisladores más tiempo para elaborar, revisar y considerar los proyectos de ley de gastos antes de tener que votar.

La Enmienda N.º 2 requeriría un período de espera de 48 horas antes de que se pudiera votar sobre un proyecto de ley de gastos y exigiría que se distribuya un resumen escrito de los cambios propuestos al proyecto de ley a cada legislador al inicio de ese período. Fue redactada tras la sesión legislativa de 2023, cuando los legisladores aprobaron un paquete presupuestario de 45 mil millones de dólares en los últimos 30 minutos antes del cierre de la sesión con pocos detalles sobre lo que incluía el proyecto de ley.

La Enmienda N.º 3 permitiría a los legisladores extender una sesión regular de la Legislatura hasta seis días para completar y aprobar un proyecto de ley de gastos.

La Enmienda N.º 4 cambiaría cómo Luisiana maneja las ventas de propiedades donde el propietario está atrasado en los pagos de impuestos. Según la ley actual, dichas propiedades pueden estar sujetas a una venta obligatoria. La enmienda reemplazaría ese sistema con un sistema de gravamen fiscal.

La propuesta responde a un fallo de 2023 de la Corte Suprema de Estados Unidos que determinó que un condado de Minnesota tomó inconstitucionalmente la propiedad de una mujer de 94 años de Minneapolis sin pagar una "compensación justa". Tras la decisión, el Instituto de Leyes del Estado de Luisiana, no partidista, dijo en un informe a la Legislatura que la ley actual de Luisiana podría violar ese fallo.

Las propuestas del sábado requieren un voto mayoritario simple para convertirse en ley.

A continuación, un vistazo a lo que esperar:

Día de las elecciones

Las urnas cierran a las 9 de la noche hora del este.

Qué hay en la papeleta

The Associated Press proporcionará los resultados de la votación y declarará los ganadores de las cuatro enmiendas constitucionales del estado.

Quién puede votar

Cualquier votante registrado en Luisiana puede participar.

Notas adicionales

Luisiana tiene 64 jurisdicciones gubernamentales, las más grandes de las cuales son East Baton Rouge, Jefferson, Orleans, St. Tammany, Lafayette, Caddo, Calcasieu, Ouachita, Livingston y Tangipahoa. En contiendas partidistas, East Baton Rouge, Orleans y Caddo son los principales bastiones demócratas del estado, mientras que Jefferson, St. Tammany y las otras grandes jurisdicciones suelen ser seguras para los republicanos.

Bajo el sistema de primarias de Luisiana, los candidatos para contiendas distintas a la presidencial aparecieron juntos en la misma boleta en la elección del 5 de noviembre, independientemente de la afiliación partidista. En las contiendas donde ningún candidato recibió una mayoría de votos, los dos candidatos con más votos habrían avanzado a la elección general del sábado. Eso resultó innecesario este año porque cada contienda tuvo un ganador que recibió más del 50% de los votos.

Sin otras contiendas estatales o congresionales en la boleta, la participación en la elección del sábado probablemente experimentará una fuerte caída desde el 5 de noviembre. La contienda por la alcaldía de Baton Rouge podría aumentar la participación en el condado de East Baton Rouge.

La AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados acortar distancias. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, la AP seguirá cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como las concesiones de los candidatos o las declaraciones de victoria. Al hacerlo, la AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

No hay recuentos automáticos en Luisiana. Un votante puede solicitar y pagar por un recuento de votos ausentes y anticipados en una elección para una medida de la boleta. La AP puede declarar un ganador en una contienda que está sujeta a un recuento si puede determinar que la ventaja es demasiado grande para que un recuento o desafío legal cambie el resultado.

Cómo se ve la participación y el voto anticipado

A partir del 1 de noviembre, había más de 3 millones de votantes registrados en Luisiana. De ellos, aproximadamente el 37% estaban registrados como demócratas y aproximadamente el 35 % como republicanos. El 28 % restante estaba registrado como independientes o con otros partidos.

La participación en la elección presidencial fue de aproximadamente el 66 % de los votantes registrados. Fue de aproximadamente el 70 % en 2020 pero cayó a aproximadamente el 16 % en la elección de diciembre subsiguiente, cuando una enmienda constitucional propuesta fue el único concurso estatal en la boleta. Una medida de la boleta presentada a los votantes en diciembre de 2022 tuvo una participación de aproximadamente el 14 % de los votantes registrados.

Los votos emitidos antes del día de la elección comprendieron aproximadamente el 33% del total de votos tanto en la elección para gobernador de 2019 como en la elección de diciembre de 2022.

Hasta el lunes se habían depositado cerca de 94,000 papeletas antes de las elecciones del sábado, aproximadamente el 44% de demócratas y el 41 % de republicanos.

¿Cuánto tiempo suele durar el recuento de votos?

En las elecciones del 5 de noviembre, AP informó por primera vez de los resultados a las 9:06 de la noche hora del este, es decir, seis minutos después del cierre de las urnas. El escrutinio de la noche electoral terminó a las 11:56 de la noche hora del este, con cerca del 99% del total de los votos escrutados.

¿Hemos llegado ya al final?

