Qué saber sobre el caso de Hannah Kobayashi, desaparecida "voluntariamente" hace casi un mes

Hannah Kobayashi, una mujer de 30 años de Hawái que fue reportada como desaparecida en Los Ángeles hace tres semanas, entró libremente a México, informó la policía.

Las autoridades declararon a Kobayashi como "persona desaparecida voluntariamente" después de revisar un video de vigilancia donde se le ve cruzando la frontera con su equipaje, informó el jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, a los periodistas el lunes por la noche.

McDonnell dijo que Kobayashi parecía no estar herida y que las autoridades no han encontrado evidencia de que Kobayashi estuviera siendo traficada o fuera víctima de algún crimen.

El jefe instó a Kobayashi a que se ponga en contacto con su angustiada familia.

Aquí un vistazo al caso y sus últimas actualizaciones:

¿Cómo desapareció Hannah Kobayashi?

Kobayashi, una fotógrafa de Maui, se dirigía a la ciudad de Nueva York el 8 de noviembre para un nuevo trabajo y para visitar a familiares cuando perdió un vuelo de conexión durante una escala en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Le dijo a su familia que dormiría en el aeropuerto esa noche y les envió un mensaje al día siguiente diciendo que estaba haciendo turismo en Los Ángeles.

Su familia la reportó como desaparecida a las autoridades el 11 de noviembre después de que los familiares recibieran mensajes de texto "extraños y crípticos, simplemente alarmantes", según su tía Larie Pidgeon.

"Una vez que la familia comenzó a presionar, ella desapareció", dijo Pidgeon a The Associated Press el 23 de noviembre. Después de los mensajes del 11 de noviembre, su teléfono "simplemente se apagó", según Pidgeon.

Miembros de la familia, amigos y voluntarios locales buscaron a Hannah en Los Ángeles.

¿Qué dicen las autoridades que le pasó a Kobayashi?

La policía dijo que Kobayashi caminó sola hacia México en el cruce fronterizo de San Ysidro, a unos 201 kilómetros al sureste de Los Ángeles, el 12 de noviembre, un día después de que su familia la reportara como desaparecida. Las autoridades hicieron el anuncio después de revisar grabaciones de video de seguridad de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Kobayashi desapareció voluntariamente mientras buscaba "alejarse de la conectividad moderna", dijo McDonnell, el jefe de policía de LA, el lunes.

McDonnell dijo que Kobayashi tiene derecho a su privacidad, pero instó a que se comunique con su familia o con las autoridades. Explicó que el caso permanecerá activo hasta que las autoridades confirmen que ella está bien.

Durante una reunión de la comisión de policía la semana pasada, McDonnell dijo que los detectives determinaron que Kobayashi perdió intencionalmente su vuelo de conexión. La hermana de la mujer, Sydni Kobayashi, disputó esa declaración en una publicación en redes sociales.

Las autoridades en México dicen que han sido alertadas sobre la mujer desaparecida pero no han recibido ninguna solicitud oficial para buscarla.

¿Un viaje en autobús?

Nuevas imágenes de los últimos pasos de Kobayashi en Estados Unidos la muestran comprando un boleto en la Union Station de Los Ángeles, antes de que, según dice la policía, cruzara voluntariamente a México, según informaron los medios locales este miércoles.

La cadena KTTV, afiliada a Fox, compartió una imágenes en las que la fotógrafa parada frente a una ventanilla para la venta de billetes de Union Station y comprando uno para dirigirse al sur, rumbo a México. En otra, se ve a Kobayashi en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) caminando y llevando su equipaje y un teléfono.

En una conferencia de prensa del pasado lunes 2 de diciembre, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que, tomando de referencia las imágenes capturadas por las cámaras de vigilancia, la mujer cruzó la frontera sur de Estados Unidos el 12 de noviembre, un día después de que su familia dijera que su teléfono había sonado por última vez en el aeropuerto.

¿Qué pasa con la familia de Kobayashi?

El padre de Hannah, Ryan Kobayashi, fue uno de los que voló desde Hawái para ayudar en la búsqueda. Fue encontrado muerto el 24 de noviembre en un estacionamiento cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, según el médico forense del condado.

La policía dijo que los oficiales respondieron a informes de un cuerpo alrededor de las 4:00 de la madrugada y descubrieron a alguien muerto.

La familia de Kobayashi confirmó la muerte de Ryan en un comunicado el mismo día, diciendo que "hemos sufrido una tragedia devastadora" y que él murió por suicidio.

"Después de buscar incansablemente por todo Los Ángeles durante 13 días, el padre de Hannah, Ryan Kobayashi, trágicamente se quitó la vida", según el comunicado. "Esta pérdida ha aumentado inmensurablemente el sufrimiento de la familia".

La familia creó una página de Facebook "Help Us Find Hannah" que ya no estaba disponible el martes. Miembros del público que formaban parte del grupo de Facebook compartieron una publicación el lunes que decía que la familia cerraría la página. La publicación también decía que Sydni Kobayashi y su madre no responderían a ningún mensaje.

Sydni Kobayashi no ha respondido a una solicitud de comentarios por correo electrónico sobre los últimos detalles.

