La decisión de un jurado de absolver a Daniel Penny de todo delito penal en la muerte de un hombre sin hogar en el metro de Nueva York, provocó diversas reacciones sobre un tema que ya había polarizado la opinión pública, incluso causó el arresto de una persona durante una protesta a la salida de la corte.

De acuerdo con The New York Post, una persona fue detenida afuera del Tribunal Penal de Manhattan donde se leyó el veredicto de no culpabilidad de Penny por el cargo de homicidio por negligencia criminal en la muerte de Jordan Neely después de que el exmarine le aplicara una llave de estrangulamiento al sintecho en mayo de 2023.

En el tribunal se encontraba hoy el padre de la víctima, Andre Zachery, que abandonó la sala una vez se dio a conocer el veredicto. Mientras, parte del público estalló en vítores y fuera de la corte unas quince personas gritaban "justicia para Jordan Neely", según reportaron medios locales.

"Es un país racista", gritó una simpatizante de Black Lives Matter mientras salía de la sala. Otro simpatizante de Neely, volviéndose hacia Penney, gritó: "El mundo es un pañuelo, amigo", antes de salir de la sala, según recoge el New York Post.

El viernes pasado, el principal cargo contra Penny, homicidio involuntario, fue desechado el viernes después de que los jurados dijeran dos veces que no podían llegar a un veredicto unánime.

La absolución de Penny provocó reacciones en todo el país, pues mientras algunos lo consideran "un héroe", otros creen se sobrepasó y que sus actos tuvieron tintes racistas.

"Lo trágico de este caso es que a pesar de que el acusado comenzó tratando de hacer lo correcto, a medida que avanzaba el estrangulamiento, el acusado sabía que Jordan Neely estaba en gran peligro y moribundo, y continuó innecesariamente", dijo la fiscal Dafna Yoran en su declaración final.

Posturas a favor

El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, dijo en una publicación en X que "las acciones de Daniel Penny fueron heroicas y protegieron las vidas de las personas en ese tren".

"En Estados Unidos solíamos celebrar actos de valentía como este, pero la izquierda continúa su cruzada para proteger a los criminales y enjuiciar a los héroes", agregó Johnson. "Es bueno ver que se desestime este cargo".

A estas declaraciones se unió el concejal Joe Borelli (republicano de Staten Island), quien aseguró que la decisión del jurado "no subraya nada más que el perverso sentido de justicia que tiene (el fiscal del distrito de Manhattan) Alvin Bragg".

"Todos los neoyorquinos tienen miedo en el metro y no tuvieron ningún problema en entender el contexto de las acciones de Daniel Penny", dijo. "El fiscal del distrito debería dimitir avergonzado".

Debate sobre el sistema de salud

Además del debate sobre si las acciones de Penny estaban justificadas, las conversaciones de indignación sobre cómo el sistema de salud mental de la ciudad de Nueva York abandonó a Neely, también fueron ocuparon titulares, ya que el hombre, diagnosticado con esquizofrenia, no recibió el tratamiento que necesitaba a pesar de que la policía de Nueva York lo trató como una "persona emocionalmente perturbada" en varios encuentros anteriores con él.

"Este caso se trata de un sistema roto, un sistema roto que no ayuda a nuestros enfermos mentales o nuestros desamparados", dijo el abogado de Penny, Raiser, al final de su declaración final.

"De hecho, es ese sistema roto el que nos llevó, el que está entretejido en el tejido mismo de este caso".

En un comunicado, el caucus progresista del ayuntamiento denunció el veredicto, diciendo que "pone de manifiesto el profundo malestar social con las personas sin hogar.

"Jordan Neely fue fallado por el sistema de servicios sociales de la ciudad durante años", dice el comunicado. "Nuestra ciudad le falló cuando Daniel Penny le aplicó una llave de estrangulamiento en el metro. Y hoy a Jordan le falló una vez más, esta vez por el sistema de justicia de la ciudad".

El exmarine, de raza caucásica, estaba acusado de realizar una llave de estrangulamiento en 2023 contra el afroamericano Jordan Neely durante unos seis minutos, después de que este gritara a los pasajeros que tenía hambre y sed y no le importaba "morir o ir a la cárcel".

Neely era un artista callejero de 30 años que imitaba a Michael Jackson en la Gran Manzana, tenía un largo historial de enfermedades mentales y, en el momento de los hechos, estaba en situación de sinhogarismo.

El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, comenzó a deliberar el martes pasado tras el cierre de alegatos de la Fiscalía.

