El tiroteo del CEO de UnitedHealthcare desata frustraciones sobre los seguros de salud

Durante años, los pacientes del sistema de salud de Estados Unidos se han sentido frustrados con una burocracia que no entienden .

Los médicos están incluidos en la red de una aseguradora un año, pero no al siguiente. Conseguir que alguien te atienda por teléfono puede resultar casi imposible. La cobertura de la atención médica y de las recetas suele ser denegada sin contemplaciones.

El tiroteo fatal de esta semana al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha desatado una ola de sentimiento público —exasperación, ira, resentimiento, impotencia— entre los estadounidenses que comparten historias personales de interacciones con compañías de seguros, a menudo vistas como gigantes corporativos sin rostro.

En particular, las palabras escritas en las municiones encontradas en la escena del tiroteo —"retrasar", "negar" y "deponer", haciendo eco de una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evaden los pagos de reclamaciones— amplificaron las voces que durante mucho tiempo han sido críticas de la industria.

"De repente, me siento entusiasmado de nuevo", dijo Tim Anderson, al describir cómo su esposa, Mary, tuvo que lidiar con las negaciones de cobertura de UnitedHealthcare antes de morir de enfermedad de Lou Gehrig, o esclerosis lateral amiotrófica, en 2022.

Anderson dijo que no pudieron conseguir cobertura para las máquinas que ayudaran a su esposa a respirar o hablar; hacia el final, ella se comunicaba parpadeando cuando él le mostraba fotografías. La familia tuvo que depender de donaciones de un grupo local de ELA, dijo.

"El modelo de negocio de los seguros es no pagar", dijo Anderson, de 67 años, de Centerville, Ohio.

"Cuando Mary aún podía hablar, me dijo que siguiera luchando contra esto", añadió. "Es algo que hay que exponer".

Para Anderson y otros, la muerte de Thompson y el mensaje que dejaron en el lugar de los hechos han creado una oportunidad para desahogar sus frustraciones. Las conversaciones en las mesas, en las oficinas, en reuniones sociales y en las redes sociales han girado en torno al tema, mientras los esfuerzos de la policía por encontrar al pistolero mantienen el caso en las noticias.

Hans Maristela dijo que entiende por qué se está hablando tanto de esto. Este cuidador de 54 años de California se sintió impulsado a comentar en Facebook sobre la reputación de UnitedHealthcare de negar cobertura. Como católico, dijo, lamenta la muerte de Thompson y se siente mal por su familia, especialmente ahora que se acercan las fiestas.

Pero ve frustración con las aseguradoras incluso entre sus clientes, la mayoría de ellos personas mayores y ricas que no han sido protegidas de los altos costos de bolsillo.

"Y si sabes que el director ejecutivo de una empresa a la que le pagas mucho dinero y recibe 10 millones de dólares al año, no tendrás mucha simpatía por él", dijo Maristela, citando el paquete de compensación de Thompson que incluía el salario base y opciones sobre acciones. "La atención médica es un negocio, lo entiendo, pero la obsesión por el precio de las acciones, por las ganancias, tiene que ser reevaluada".

Michael Anne Kyle, investigador de la Universidad de Pensilvania, dijo que no le sorprende el crecimiento de la conversación en torno a las aseguradoras.

"La gente a menudo lucha con esto sola, y cuando ves a alguien más hablar de ello, eso puede motivarte a unirte a la conversación", dijo.

Kyle estudia cómo los pacientes acceden a la atención médica y dijo que ha visto cómo la frustración con el sistema aumenta desde hace años. Los costos están aumentando y las aseguradoras están utilizando más controles, como autorizaciones previas y redes de médicos, para gestionarlos. Los pacientes a menudo se ven atrapados en medio de disputas entre médicos y aseguradoras.

"Los pacientes ya están gastando mucho dinero en atención médica y aún así enfrentan problemas con el servicio", dijo.

Las aseguradoras a menudo señalan que la mayor parte del dinero que ingresan vuelve a gastarse en pagar reclamaciones y que tratan de controlar los crecientes costos y el uso excesivo de algunos servicios de atención médica.

En Ohio, Anderson dijo que su reacción inicial ante el tiroteo del CEO fue preguntarse si estaba relacionado con una negación de cobertura, como las que había experimentado con su esposa.

"Definitivamente no apruebo que se mate a gente", afirmó. "Pero lo leí y pensé: ´Me pregunto si alguien tenía un cónyuge al que le negaron la cobertura´".

Es algo que Will Flanary, un oftalmólogo y comediante radicado en Portland y con un gran número de seguidores en las redes sociales, vio mucho en línea inmediatamente después del tiroteo y le resultó muy revelador.

"No hay compasión alguna", dijo. "Y la lección que hay que sacar de esto no es: ´Avergoncemos a la gente por celebrar un asesinato´. No, es: ´Miren la cantidad de ira que tiene la gente hacia este sistema que se ha aprovechado de la gente y hagan algo para intentar solucionarlo´".

El contenido de Flanary, publicado bajo el nombre de Dr. Glaucomflecken, comenzó como chistes sobre oftalmólogos y una forma de lidiar con sus propias experiencias con dos diagnósticos de cáncer y un paro cardíaco repentino. Pero ha evolucionado y presenta sketches de personajes que llaman la atención y satirizan las decisiones de las grandes aseguradoras de salud, incluida UnitedHealthcare.

Dijo que nunca había visto conversaciones sobre políticas de seguro de salud tan despegadas como lo hicieron esta semana, y espera que estas nuevas voces puedan ayudar a generar un cambio.

"Siempre hablo de lo poderosas que pueden ser las redes sociales para la defensa de los derechos de los pacientes", afirmó, "porque realmente es la única manera de ejercer una presión significativa sobre estas corporaciones que están haciendo cosas malas para los pacientes".