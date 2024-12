Sondeo dice que dos de cada 10 estadounidenses aprueban el indulto de Biden a su hijo

Solo alrededor de 2 de cada 10 estadounidenses aprueban la decisión del presidente Joe Biden de indultar a su hijo Hunter después de haber prometido anteriormente que no haría tal cosa, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

Ese descontento coincide con el revuelo bipartidista en Washington provocado por el cambio de postura del presidente. La encuesta encontró que una parte relativamente pequeña de estadounidenses "aprueba fuertemente" o "aprueba de alguna manera" el indulto, que se produjo después de que el hijo menor de Biden fuera condenado por cargos de armas y fiscales. Alrededor de la mitad dijo que "desaprueba fuertemente" o "desaprueba de alguna manera", y alrededor de 2 de cada 10 ni aprueban ni desaprueban.

El presidente demócrata había dicho repetidamente que no usaría su poder de indulto en beneficio de su familia, y la Casa Blanca continuó insistiendo, incluso después de la victoria electoral del republicano Donald Trump en noviembre, que la posición de Biden no había cambiado, hasta que de repente lo hizo.

"Sé que no está bien creer a los políticos sobre lo que dicen en comparación con lo que hacen, pero él dijo explícitamente, ´No indultaré a mi hijo´", dijo Peter Prestia, un republicano de 59 años de Woodland Park, Nueva Jersey, al oeste de la ciudad de Nueva York, quien dijo que estaba muy en desacuerdo con la medida. "Entonces, es sólo el hecho de que incumplió su palabra".

Al emitir un indulto el 1 de diciembre, Biden argumentó que el Departamento de Justicia había presidido un "error judicial" al procesar a su hijo. El presidente usó un lenguaje similar al que emplea Trump para describir los casos penales en su contra y sus otros problemas legales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que fue una decisión con la que Biden luchó pero que tomó poco antes de hacer el anuncio, "debido a lo politizados que estaban estos casos" así como "lo que sus oponentes políticos intentaban hacer".

La encuesta encontró que alrededor de 4 de cada 10 demócratas aprueban el indulto, mientras que alrededor de 3 de cada 10 desaprueban y aproximadamente una cuarta parte no tenía una opinión o no sabía lo suficiente para decirlo. La gran mayoría de los republicanos y alrededor de la mitad de los independientes tenían una opinión negativa.

Para algunos, era fácil ver que la familia tomaba prioridad sobre la política.

"¿Tienes hijos?", preguntó Robert Jenkins, un demócrata de 63 años que dirige un aserradero y una gasolinera en Gallipolis, Ohio. "¿Vas a dejar el cargo y no indultar a tu hijo? Quiero decir, para mí es obvio".

Pero Prestia, quien está semirretirado de su empleo para un conglomerado de marketing digital, dijo que habría sido mejor que Biden no hiciera promesas.

"Él tiene ese derecho de indultar a quien quiera. Pero simplemente debería haber mantenido la boca cerrada, y lo hizo porque fue antes de la elección, así que es simplemente una mentira descarada", dijo Prestia.

A pesar de la impopularidad de su decisión, la popularidad del presidente no ha cambiado significativamente desde antes de que su partido perdiera la Casa Blanca ante Trump. Alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses "aprueban algo" o "aprueban fuertemente" la forma en que Biden ejerce su trabajo como presidente, que es aproximadamente donde se ha situado su popularidad en las encuestas de AP-NORC desde enero de 2022.

Sin embargo, el indulto sigue teniendo consecuencias políticas y los republicanos, e incluso algunos demócratas destacados, lo han criticado.

Los adultos mayores tienen más probabilidad que los más jóvenes de aprobar que Biden indulte a su hijo, según la encuesta, aunque su apoyo no es especialmente fuerte. Alrededor de un tercio de los mayores de 60 años lo ve de forma favorable, en comparación con alrededor de 2 de cada 10 adultos menores de 60.

La división por edad se debe parcialmente al hecho de que los adultos más jóvenes tienen más probabilidad que los mayores de decir que ni aprueban ni desaprueban el indulto o que no saben lo suficiente para decirlo.

Alrededor de 6 de cada 10 adultos blancos desaprueban el indulto, en comparación con algo menos de la mitad de los adultos hispanos y alrededor de 3 de cada 10 adultos negros. Proporciones relativamente grandes de estadounidenses negros e hispanos, alrededor de 3 de cada 10, eran neutrales, encontró la encuesta.

"No digas que vas a hacer algo y luego te retractes", dijo Trinell Champ, de 43 años, una demócrata de Nederland, Texas, que trabaja en la industria de la salud en el hogar y dijo que desaprobaba el indulto. "Al final, todo lo que tienes es tu palabra".

Champ, que es negra, votó por la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en lugar de a Trump. "Tenía muchas esperanzas puestas en ella, pero no estaba 100% segura", dijo.

Champ también dijo que no aprueba cómo Biden está manejando la presidencia y piensa que el país va por el camino equivocado. "Mientras él estaba en el cargo, sentí que realmente no vi muchos cambios", dijo.

"Solo sentí que todo se mantuvo igual", dijo Champ.

En general, sin embargo, el indulto no pareció ser un factor determinante en la evaluación de muchos estadounidenses sobre el desempeño laboral de Biden. La proporción de estadounidenses negros que aprueban la forma en que está manejando su trabajo como presidente disminuyó ligeramente desde octubre, pero es difícil evaluar qué papel pudo haber jugado el indulto.

Jenkins también es presidente del Partido Demócrata en el condado de Gallia, una zona fuertemente republicana en el sureste de Ohio. Dijo que las cosas no han ido bien para sus negocios y, aunque aprobó cómo Biden está manejando la presidencia, cree que el país ahora va por el camino equivocado.

Dijo que eso es en parte debido a la victoria de Trump en la carrera presidencial, pero también porque Biden tomó su decisión de dejar la carrera en julio y respaldar a Harris cuando no había suficiente tiempo para unas primarias más abiertas que podrían haber llevado a un nominado demócrata más fuerte.

"Sé que está en una situación difícil, pero, caray, tomó el camino equivocado", dijo Jenkins sobre Biden. Dijo que si Biden hubiera dejado el cargo antes y un nominado hubiera surgido de entre 15 o 20 candidatos, "creo que habríamos ganado con eso. ¿Quién sabe?"

Prestia dijo que no aprueba cómo Biden está manejando la presidencia pero ve que el país ahora va por el camino correcto porque Trump regresa a la Casa Blanca.

"En comparación con Biden, él dice lo que piensa", dijo Prestia.