Algunas pacientes de cáncer de mama podrían evitar ciertas cirugías, sugieren estudios

Algunas pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas pueden evitar de manera segura ciertas cirugías, según dos estudios que exploran las formas de reducir las cargas del tratamiento.

Un nuevo estudio, publicado en el New England Journal of Medicine, examina si siempre es necesario extirpar los ganglios linfáticos en el cáncer de mama en etapas iniciales. Otro, en el Journal of the American Medical Association, sugiere un nuevo enfoque para un tipo de cáncer de mama llamado carcinoma ductal in situ (CDIS).

La investigación se discutió el jueves en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio.

CDIS y monitoreo activo

Cada año, unas 50,000 mujeres en Estados Unidos son diagnosticadas con carcinoma ductal in situ —o carcinoma intraductal—, en el que las células que recubren los conductos mamarios del seno se vuelven cancerosas, pero el tejido mamario cercano permanece sano. Muchas optan por someterse a cirugía, aunque no está claro si podrían en cambio adoptar un enfoque de “esperar y ver” bajo un monitoreo más frecuente.

El nuevo estudio, basado en dos años de datos, sugiere que tal monitoreo activo es una alternativa segura a la cirugía para muchas de estas mujeres, aunque algunos médicos querrán ver si los resultados se mantienen con el tiempo.

“Esta es una opción que las pacientes deberían considerar para su CDIS”, dijo la doctora Virginia Kaklamani del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, quien no participó en la investigación. “Durante mucho tiempo hemos tenido la sensación de que estamos tratando en exceso a algunas pacientes con CDIS. Esto es una confirmación de lo que sospechábamos que está ocurriendo”.

Tomando una visión más cautelosa, la doctora Monica Morrow del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering, que no participó en la investigación, dijo que un estudio de dos años no es suficiente para sacar conclusiones.

El hallazgo se basa en el seguimiento de más de 950 pacientes estadounidenses asignadas aleatoriamente a cirugía o monitoreo activo. Todas tenían CDIS de bajo riesgo sin signos de cáncer invasivo. Tenían el tipo de carcinoma intraductal que responde a los medicamentos bloqueadores de hormonas y muchas en el estudio tomaron esos medicamentos como parte de su tratamiento.

Después de dos años, las tasas de cáncer invasivo fueron bajas y no difirieron significativamente entre los grupos, con aproximadamente un 6 % en el grupo de cirugía y aproximadamente un 4 % en el grupo de monitoreo diagnosticadas con cáncer invasivo.

Entre las pacientes en el grupo de monitoreo, los cambios detectados en una mamografía provocarían una biopsia. También podrían optar por la cirugía en cualquier momento por cualquier motivo.

Algunas participantes del estudio no siguieron el tratamiento que les fue asignado aleatoriamente. Por lo tanto, en un análisis separado que observó a aquellas que realmente tuvieron cirugía o no, las tasas de cáncer invasivo fueron de aproximadamente un 9 % para el grupo de cirugía y un 3 % para el grupo de monitoreo.

Los investigadores continuarán siguiendo a las pacientes para ver si el hallazgo se mantiene durante una década.

Tina Clark, de 63 años, de Buxton, Maine, se unió al estudio después de ser diagnosticada con CDIS en 2019. Asignada aleatoriamente al grupo sólo de monitoreo, pudo evitar la cirugía y la radiación durante un período en el que estaba criando a un sobrino adolescente y atravesando la enfermedad y muerte de su esposo.

“Me siento muy agradecida y afortunada de haber encontrado este estudio cuando lo hice”, señaló Clark.

Ella se somete a mamografías cada seis meses para mantener vigilancia sobre el CDIS en su seno derecho, que no ha avanzado. Las mamografías detectaron un pequeño cáncer en su otro seno en 2023, no relacionado con el carcinoma intraductal. Se sometió a una tumorectomía para eliminarlo.

“Si te diagnostican CDIS de bajo riesgo, tienes tiempo para entender más sobre tu enfermedad y entender cuáles son tus opciones”, afirmó la autora del estudio, la doctora Shelley Hwang de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke.

Ganglios linfáticos y cáncer de mama en etapa temprana

Las mujeres que se someten a cirugía por cáncer de mama a menudo también tienen lo que se llama una biopsia del ganglio linfático centinela, donde se eliminan algunos ganglios linfáticos en la axila para detectar la propagación del cáncer.

Pero la eliminación de ganglios linfáticos puede causar dolor persistente e hinchazón del brazo, por lo que se están realizando investigaciones para determinar cuándo se puede evitar. Un estudio en Europa el año pasado mostró que las mujeres mayores con tumores pequeños podrían evitar de manera segura la cirugía adicional.

En el nuevo estudio, científicos en Alemania analizaron si las mujeres con cáncer de mama en etapa temprana que planeaban someterse a una cirugía conservadora de seno podrían evitar de manera segura la extirpación de ganglios linfáticos. Siguieron a 4.858 mujeres que fueron asignadas aleatoriamente a tener ganglios linfáticos extirpados o no.

Después de cinco años, aproximadamente el 92 % de las mujeres en ambos grupos seguían vivas y libres de cáncer.

“Eliminar los ganglios linfáticos no mejora la supervivencia, y el riesgo de que el cáncer regrese en la axila es bastante bajo cuando no se eliminan los ganglios linfáticos”, explicó Morrow, que agregó que algunas mujeres aún necesitarán someterse al procedimiento de ganglio linfático a fin de ayudar a determinar qué medicamentos de tratamiento deberán tomar después de la cirugía.