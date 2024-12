Invitan a exmarine absuelto de muerte en metro de NY a ver partido de fútbol americano con Trump

Daniel Penny, un veterano de la Infantería de Marina que estranguló a un pasajero alterado del metro de Nueva York y fue absuelto de homicidio esta semana, fue invitado por el vicepresidente electo JD Vance para unirse a la suite de Donald Trump en el partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina el sábado.

Un jurado de Manhattan absolvió a Penny de homicidio por negligencia penal en relación con la muerte de Jordan Neely en 2023. Un cargo más grave de homicidio involuntario fue desestimado la semana pasada en las deliberaciones porque el jurado no llegó a un acuerdo en ese punto.

Vance dijo que Penny, de 26 años, aceptó su invitación.

"Daniel es un buen tipo, y el fiscal de distrito de la mafia de Nueva York intentó arruinar su vida por tener agallas", publicó Vance en una publicación en X. "Estoy agradecido de que aceptara mi invitación y espero que pueda divertirse y apreciar cuánto sus conciudadanos admiran su valentía".

Vance, quien sirvió en la Infantería de Marina, incluyendo en Irak, dijo esta semana que "se hizo justicia en este caso" y que Penny nunca debió ser procesado.

Penny ha sido aclamado como un héroe por muchos, pero la muerte de Neely también dividió a la ciudad mientras los residentes luchan con cómo responder a las crisis de salud mental que amenazan la seguridad pública.

El caso amplificó muchas grietas de la sociedad estadounidense, entre ellas la raza, la política, la delincuencia, la vida urbana, las enfermedades mentales y la falta de vivienda. Neely era de raza negra. Penny es de raza blanca.

Los pasajeros dijeron que Neely no había tocado a nadie, pero había expresado su disposición a morir, ir a la cárcel o incluso matar. El ex artista callejero no tenía hogar, padecía esquizofrenia y tenía marihuana sintética en su organismo. Había sido condenado por agredir a personas en estaciones de metro.