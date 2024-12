Schumer sugiere que agencias de EE.UU. usen tecnología avanzada para identificar drones desconocidos

Después de semanas de temor y desconcierto por los drones que sobrevuelan partes de Nueva York y Nueva Jersey , el senador estadounidense Chuck Schumer insta al gobierno federal a implementar una mejor tecnología de rastreo de drones para identificar y, en última instancia, detener las plagas aéreas.

El demócrata de Nueva York está pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional que implemente de inmediato tecnología especial que identifique y rastree los drones hasta sus lugares de aterrizaje, según informes de su oficina.

Los llamados de Schumer se producen en medio de una creciente preocupación pública de que el gobierno federal no ha ofrecido explicaciones claras sobre quién está operando los drones y no los ha detenido. Los funcionarios de seguridad nacional han dicho que los drones no parecen ser una señal de interferencia extranjera.

"Hay muchos de nosotros que estamos bastante frustrados en este momento", dijo el representante Jim Himes, demócrata de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en Fox News Sunday. "La respuesta ´No lo sabemos´ no es una respuesta suficientemente buena".

La semana pasada, el presidente electo Donald Trump publicó en las redes sociales: "¿Es posible que esto esté sucediendo sin el conocimiento de nuestro gobierno? No lo creo. Que el público lo sepa, y ahora. De lo contrario, derriben los aviones".

Algunas agencias del Departamento de Seguridad Nacional tienen el poder de "incapacitar" a los drones, dijo el domingo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a George Stephanopoulos de la cadena ABC. "Pero necesitamos que se amplíen esas facultades", dijo, sin decir exactamente cómo.

Los drones no parecen estar vinculados a gobiernos extranjeros, dijo Mayorkas.

"No sabemos de ninguna participación extranjera en relación con los avistamientos en el noreste y estamos atentos a la investigación de este asunto", afirmó Mayorkas.

El año pasado, las normas federales de aviación comenzaron a exigir que ciertos drones transmitieran su identidad. No está claro si esa información se ha utilizado para determinar quién está operando los drones que invadieron lugares en Nueva York y Nueva Jersey. La oficina de Mayorkas no respondió de inmediato a las preguntas sobre si han podido identificar drones que utilizan esta capacidad.

Schumer pide que se utilice tecnología de radar recientemente desclasificada para ayudar a determinar si un objeto es un dron o un pájaro, identificar su registro electrónico y seguirlo hasta su lugar de aterrizaje.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el domingo que funcionarios federales estaban enviando un sistema de detección de drones al estado.

"Este sistema apoyará a las autoridades estatales y federales en sus investigaciones", dijo Hochul en un comunicado. La gobernadora no proporcionó de inmediato más detalles, ni siquiera dónde se implementará el sistema.

El mes pasado, decenas de misteriosos vuelos nocturnos comenzaron sobre Nueva Jersey, lo que generó preocupación entre los residentes y las autoridades. Parte de la preocupación se debe a que los objetos voladores fueron vistos inicialmente cerca del Arsenal Picatinny, una instalación de investigación y fabricación militar estadounidense, y sobre el campo de golf de Trump en Bedminster.

Los drones son legales en Nueva Jersey para uso recreativo y comercial, pero están sujetos a las regulaciones y restricciones de vuelo locales y de la Administración Federal de Aviación. Los operadores deben estar certificados por la FAA.