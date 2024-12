Periodistas anticipan hostilidad renovada hacia su labor con la nueva administración Trump

Para la prensa que se enfrenta a un segundo gobierno de Trump, se trata de buscar un equilibrio entre estar preparados y tener miedo.

El regreso al poder de Donald Trump, quien ha llamado enemigos a los periodistas y ha hablado de represalias contra aquellos que siente que lo han perjudicado, tiene a los ejecutivos de noticias nerviosos. Las amenazas percibidas son numerosas: demandas de todo tipo, esfuerzos para desenmascarar fuentes anónimas, peligro físico e intimidación, ataques a los medios públicos y a las protecciones contra la difamación, demonización diaria.

En un caso muy seguido que se resolvió durante el fin de semana, ABC optó por llegar a un acuerdo para resolver una demanda por difamación presentada por el presidente electo sobre una declaración inexacta hecha por George Stephanopoulos, y aceptó pagar 15 millones de dólares para la biblioteca presidencial de Trump.

“Los medios de comunicación llegan a este próximo gobierno muy conscientes de la situación”, dijo Bruce Brown, director ejecutivo del Comité de Reporteros por la Libertad de la Prensa.

“Algunos desafíos a la prensa libre pueden ser abiertos, algunos pueden ser más sutiles”, dijo Brown. “Necesitaremos estar preparados para una respuesta rápida, así como para campañas prolongadas para proteger nuestros derechos, y recordar que nuestras audiencias más importantes son los tribunales y el público”.

Un destacado editor desaconsejó adoptar una postura de confrontación hacia un gobierno que aún no ha asumido el cargo. “Puede haber un momento para gritar que viene el lobo”, dijo Stephen Engelberg, editor en jefe del medio de noticias sin fines de lucro ProPublica. “Pero no creo que hayamos llegado a eso”.

Una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, pero no una cuarta

En declaraciones a Fox News dos semanas después de su elección, Trump dijo que le debía al pueblo estadounidense ser abierto y disponible para la prensa, si le trata con justicia.

“No busco represalias, protagonismo ni destruir a personas que me trataron muy injustamente, o incluso mal más allá de lo comprensible”, le dijo a Fox. “Siempre busco dar una segunda o incluso una tercera oportunidad, pero nunca estoy dispuesto a dar una cuarta. Ahí es donde trazo la línea”.

Los medios de noticias llegan a la segunda era Trump con una debilidad tanto financiera como en apoyo público. En gran medida, Trump evitó los medios tradicionales durante su campaña en favor de los podcasts, pero aún así tuvo tiempo para quejas específicas contra ABC, CBS y NBC.

El equipo de Trump sabe que muchos de sus seguidores desprecian a una prensa inquisitiva, y avivar esa furia tiene ventajas políticas. Dos ejemplos en la campaña para instalar al nominado de Trump, Pete Hegseth, como secretario de Defensa muestran cómo el trabajo periodístico rutinario puede describirse como un ataque.

Cuando The New York Times recibió un aviso sobre un correo electrónico que la madre de Hegseth había enviado criticando su trato hacia las mujeres, la llamaron para pedirle comentarios. Después Penelope Hegseth dijo a Fox News que lo percibió como una amenaza, aunque eso permitió al periódico informar que ella se había disculpado rápidamente por enviar el correo electrónico y dice que ahora no piensa eso sobre él.

Pete Hegseth también utilizó las redes sociales para decir que ProPublica, a quien llamó un “grupo de hackers de izquierdas”, estaba a punto de publicar a sabiendas un artículo falso sobre que no había sido aceptado en West Point hace décadas. El sitio de noticias había contactado con él después de que funcionarios de la academia militar contradijeran las afirmaciones de Hegseth de que había sido aceptado. Hegseth proporcionó pruebas de que esos funcionarios estaban equivocados, y ProPublica nunca publicó el artículo.

“Eso es periodismo”, señaló Jesse Eisinger de ProPublica. Pero se había establecido otra versión. “El intento fallido de ProPublica de difamar a Pete Hegseth”, lo llamó el New York Post en un titular.

Vigilando cómo se retrata el trabajo de los periodistas

Durante la campaña presidencial, Trump demandó a CBS News por la forma en que editó una entrevista con su rival, Kamala Harris; sugirió que ABC News perdiera su licencia de emisión por contrastar con hechos sus comentarios durante su único debate con Harris; e hizo una exitosa reclamación para equiparar el tiempo en pantalla en NBC después de que Harris apareciera en “Saturday Night Live”. En la demanda de Stephanopoulos, el presentador de ABC dijo que Trump había sido “declarado responsable de violación” en el juicio civil de la escritora E. Jean Carroll, cuando no había sido así.

Trump interactúa con los medios tradicionales: este mes dio una entrevista que generó noticias a “Meet the Press” de NBC, pero los periodistas deben estar alerta de cómo se retratará su trabajo.

Los nombramientos de Trump, y lo que han dicho sobre los periodistas, han encendido las alarmas.

Kash Patel, el elegido de Trump para liderar el FBI, dijo en un podcast el año pasado que “vamos a perseguir a personas en los medios que mintieron sobre ciudadanos estadounidenses”. Dos aspirantes que han expresado hostilidad hacia los medios estarán en posición de impactar el trabajo de los periodistas: Brendan Carr como presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones y Kari Lake como directora de Voice of America.

Los medios noticiosos están preocupadas de que se revoque una política del Departamento de Justicia que generalmente ha prohibido a los fiscales incautar los registros de los periodistas para investigar filtraciones, y ya están instando a los periodistas a proteger su trabajo. “Si tienes algo que no quieres compartir con un público más amplio, no lo pongas en la nube”, dijo Engelberg, de ProPublica.

Durante el primer gobierno de Trump, algunos periodistas que cubrían temas de inmigración fueron apartados para ser investigados e interrogados. El Comité de Reporteros se pregunta si esto podría suceder de nuevo, y si prácticas similares podrían extenderse hacia la cobertura sobre deportaciones esperadas.

La organización literaria y de derechos humanos PEN America está preocupada por el riesgo de hostilidad física y digital para los periodistas. Puede que para algunos de sus seguidores pareciera un comentario intrascendente cuando Trump, meses después de un intento de asesinato, dijo en un mitin que no le importaría si alguien tuviera que “disparar a través de las noticias falsas” para llegar hasta él. Pero no lo fue para las personas que estaban en las gradas para medios del evento.

“Es importante que el presidente actúe con responsabilidad para reducir la violencia física contra la prensa en lugar de fomentarla”, dijo Viktorya Vilk, directora de programas de seguridad digital y libre expresión de PEN America.

El senador John Kennedy de Luisiana presentó hace poco un proyecto de ley que pondría fin al financiamiento público para la radio y la televisión públicas, un viejo objetivo de muchos republicanos que podría ganar impulso con el partido de vuelta en el poder. Algunos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos están ansiosos por revisar un precedente legal que ha dificultado probar la difamación contra las organizaciones de noticias.

Es evidente que el nuevo gobierno perseguirá a la prensa de todas las formas concebibles, dijo recientemente Martin Baron, exeditor del Washington Post, en NPR. “Creo que usará todas las herramientas en su caja de herramientas”, dijo Baron, “y hay muchas herramientas”.

La experiencia de Hungría inspira pesimismo, pero quizás un atisbo de esperanza

En sus momentos más pesimistas, los defensores de la prensa miran lo que ha sucedido en Hungría bajo el control del primer ministr, Viktor Orbán. Desde que Orbán asumió el gobierno en 2010, él y sus seguidores han tomado control de la mayoría de los medios y los han convertido en una fuente de propaganda.

No piensen que eso no puede suceder en Estados Unidos, advierte Andras Petho, un periodista de investigación en Hungría que dejó un sitio web de noticias cuando recibió presiones para sofocar su trabajo, y abrió el centro de periodismo de investigación Direkt36.

A pesar de la represión, todavía hay mercado para el periodismo independiente en Hungría, dijo. A principios de este año, dos funcionarios húngaros renunciaron después de un escándalo cuando se reveló que habían indultado a un hombre que había obligado a niños a retractarse de denuncias de abuso sexual hechas contra el director de una instalación gubernamental.

Petho dijo que es importante que los periodistas no se presenten como una forma de resistencia, porque eso facilita que el gobierno les reste importancia. En cambio, deberían simplemente hacer su trabajo.

“Para ser sinceros, todos tenemos que aceptar y admitir que nuestro poder como medios ha disminuido”, dijo Petho, quien participó en la beca Nieman para periodistas en la Universidad de Harvard. “Nuestras historias no tienen el mismo impacto que tenían hace una década. Pero tampoco subestimaría el poder de los medios de comunicación”.