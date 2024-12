Autora del tiroteo de la escuela en Wisconsin tenía dos pistolas y solo usó una en el ataque fatal

La agresora que disparó en una escuela religiosa de Wisconsin tenía dos pistolas consigo, pero utilizó sólo una en el ataque que mató a una maestra y a un estudiante e hirió a otros seis, dijo el jefe de policía de la ciudad en una entrevista con The Associated Press el miércoles.

La policía sigue investigando por qué la estudiante de 15 años de la escuela cristiana Abundant Life Christian de Madison disparó y mató a un compañero y a una maestra el lunes, antes de dispararse a sí misma, dijo el jefe de policía de Madison, Shon Barnes. Otros dos estudiantes que recibieron disparos seguían en estado crítico el miércoles.

"Quizás nunca sepamos qué estaba pensando ese día, pero haremos todo lo posible para intentar agregar o brindar la mayor cantidad de información posible a nuestro público", dijo Barnes.

La estudiante asesinada fue identificada en un obituario publicado el miércoles como Rubi Patricia Vergara, de 14 años, de Madison. Era una estudiante de primer año en la escuela y "una ávida lectora, le encantaba el arte, cantar y tocar el teclado en la banda de adoración familiar", según el obituario. Los intentos de The Associated Press de comunicarse con la familia de la niña por teléfono y correo electrónico el miércoles por la noche fueron infructuosos.

El médico forense del condado de Dane identificó el miércoles por la noche a la maestra que fue asesinada como Erin Michelle West, de 42 años, después de identificarla inicialmente como Michelle E. West.

Barnes dio a conocer el nombre de la tiradora, Natalie "Samantha" Rupnow, horas después del tiroteo del lunes. Barnes dijo que el médico forense divulgaría los nombres de los muertos, pero la ley de privacidad de las víctimas de delitos del estado prohibiría divulgar los nombres de los heridos.

La policía, con la ayuda del FBI, estaba revisando registros en línea y otros recursos y hablando con sus padres y compañeros de clase en un intento de determinar un motivo para el tiroteo, dijo Barnes.

La policía no sabe si alguien fue el objetivo del ataque o si el ataque había sido planeado de antemano, dijo el jefe.

"No sé si lo planeó ese día o si lo planeó una semana antes", dijo Barnes. "Para mí, llevar un arma a la escuela para herir a la gente es planificación. Por eso no sabemos en qué consiste la premeditación".

Aunque Rupnow tenía dos pistolas, Barnes dijo que no sabe cómo las obtuvo y se negó a decir quién las compró, citando la investigación en curso.

No se ha tomado ninguna decisión sobre si los padres de Rupnow podrían ser acusados en relación con el tiroteo, pero han estado cooperando, dijo Barnes.

Los registros judiciales en línea no muestran causas penales contra su padre, Jeffrey Rupnow, ni contra su madre, Mellissa Rupnow. Están divorciados y comparten la custodia de su hija, pero ella vivía principalmente con su padre, según los documentos judiciales. Los registros de divorcio indican que Natalie estuvo en terapia en 2022, pero no explican por qué.

La tensión por el hecho de que la policía no haya divulgado información se había extendido a una conferencia de prensa el martes, de la que Barnes se fue sin responder preguntas. La alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, se volvió cada vez más concisa en sus respuestas a medida que los periodistas le hacían preguntas que no podía responder.

"No es asunto de ninguno de ustedes saber quién resultó herido en este incidente", dijo Rhodes-Conway. "Por favor, tengan un poco de decencia humana y respeto por las personas que perdieron a sus seres queridos o resultaron heridas o cuyos hijos resultaron heridos. Tengan un poco de decencia humana, amigos. Déjenlos en paz. Déjenlos llorar. Déjenlos recuperarse. Déjenlos sanar. No se alimenten de su dolor. Compartiremos lo que podamos cuando podamos y no antes de eso".

Barnes defendió el miércoles el manejo de la información sobre el tiroteo por parte del departamento de policía porque ha pasado de una respuesta a la crisis a la fase de investigación.

"Hemos intentado ser lo más transparentes posible para dar la mayor cantidad de información posible durante la fase crítica de este incidente", dijo Barnes. "Ahora estamos en la fase de investigación, por lo que es posible que la información no esté tan disponible".

Tamrin Olden, ex portavoz del departamento de policía de California cuya empresa ofrece formación en comunicación para las fuerzas del orden, dijo que aconseja a los departamentos que proporcionen actualizaciones periódicas con información veraz después de incidentes críticos y que eviten retrasar innecesariamente la divulgación de información. Dijo que los errores de comunicación pueden causar frustración en la comunidad, socavar la confianza del público y agravar la tragedia subyacente.

"La credibilidad se ve empañada y a veces el incidente se recuerda por estas cosas en lugar de recordar y honrar a las víctimas, que es donde debería estar el foco", dijo.

El departamento de policía ha tenido que corregir algunas declaraciones erróneas clave desde el lunes, incluyendo que habían muerto tres y no cinco personas y que un maestro de segundo grado, no un estudiante de segundo grado, llamó al 911.

Paul Bucher, ex fiscal de distrito del condado de Waukesha que estuvo involucrado en varios casos de alto perfil, dijo que los medios tienen expectativas poco realistas sobre la rapidez con la que los funcionarios deben divulgar información en incidentes de alto perfil. Sus casos incluyen el procesamiento del ex ala cerrada estrella de los Green Bay Packers, Mark Chmura, por agresión sexual en 2000 y ser parte del equipo que lidió con las secuelas de un tiroteo masivo en una reunión de la iglesia en Brookfield en 2005 que dejó siete personas muertas.

"El gobierno está harto de los medios de comunicación", afirmó. "No tienen ninguna obligación de revelarles nada. Basándonos en la declaración del alcalde, "esto no es asunto de ustedes", es bastante indicativo de que están hartos".

Pero el presidente del Consejo de Libertad de Información de Wisconsin, Bill Lueders, un veterano periodista de Madison, dijo el miércoles que las autoridades deberían ser más transparentes con los hechos.

"Es un problema que se haya divulgado tan poca información. No creo que sea necesario para proteger la integridad de la investigación", afirmó. "El público tiene derecho a saber".

El tiroteo en la escuela fue el último de docenas de incidentes ocurridos en Estados Unidos en los últimos años, incluidos algunos especialmente letales en Newtown, Connecticut ; Parkland, Florida ; y Uvalde, Texas .

Pero se destaca porque los tiroteos escolares cometidos por mujeres adolescentes han sido extremadamente raros en los EE. UU., y los hombres entre 19 y 20 años son los autores de la mayoría de ellos, dijo David Riedman, fundador de la Base de Datos de Tiroteos Escolares K-12.

Emily Salisbury, profesora adjunta de trabajo social en la Universidad de Utah, estudia criminología y género. Dijo que las mujeres suelen dirigir su ira contra ellas mismas porque la cultura estadounidense les ha enseñado que las mujeres no hacen daño a los demás, lo que da lugar a trastornos alimentarios, autolesiones y depresión. Es difícil especular sin conocer todos los hechos del caso de Rupnow, dijo Salisbury, pero el hecho de que una niña haya recurrido al nivel de violencia que mostró sugiere que experimentó un trauma grave o sufrió violencia ella misma.

"Se necesita más provocación, más instigación para que las niñas y las mujeres se vuelvan violentas", dijo Salisbury. "Es muy probable que haya sufrido algún tipo de violencia en su vida que pueda derivar en una enfermedad mental grave".

Abundant Life es una escuela cristiana no confesional —desde preescolar hasta secundaria— con aproximadamente 420 estudiantes.

Salisbury dijo que el público no debería asumir que las enseñanzas religiosas de la escuela significan que sus estudiantes están por encima del acoso y el ostracismo entre ellos.

"Son niños", dijo Salisbury. "Por mucho que esos valores (religiosos) se enseñen o se discutan en el aula, en la cultura de esa escuela, los niños están en línea todo el tiempo. Los niños crean su propia cultura a través de las redes sociales".