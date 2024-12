California podrá prohibir venta de autos nuevos de gasolina para 2035, dice la EPA

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) aprobó el miércoles dos solicitudes de California para impulsar normas estrictas sobre las emisiones de vehículos, entre ellas, una regla destinada a prohibir la venta de autos nuevos impulsados por gasolina en el estado para 2035. Es probable que el gobierno entrante del presidente electo, Donald Trump, intente revertir la acción.

La norma de California es más estricta que una regla federal adoptada este año que endurece los estándares de emisiones, pero no exige la venta de vehículos eléctricos.

La EPA dijo que, en su revisión, encontró que los opositores a las dos exenciones no cumplieron con su obligación legal de demostrar cómo la regla de vehículos eléctricos o una medida separada sobre vehículos pesados era incongruente con la Ley Federal de Aire Limpio.

"Desde hace mucho tiempo, California tiene autoridad para solicitar a la EPA exenciones que protejan a sus residentes de la peligrosa contaminación del aire proveniente de fuentes móviles, como autos y camiones", dijo en un comunicado el administrador de la EPA, Michael Regan. "Las acciones de hoy siguen el compromiso de la EPA de asociarse con los estados para reducir emisiones y actuar ante la amenaza del cambio climático."

La nueva exención es importante no solo para California, sino para más de una docena de estados más que siguen sus estándares líderes en el país sobre emisiones de vehículos.

Aun así, es probable que la exención dure poco. El presidente electo, Donald Trump, ha dicho que actuará para revocar todas las exenciones de California como parte de un enfoque amigable con la industria, que incluye aumentar la producción de combustibles fósiles y derogar partes clave de una importante ley climática de 2022.

Trump rescindió la autoridad de California sobre emisiones en 2019, solo para que su decisión fuera revertida tres años después por la EPA de Biden, que restituyó la autoridad del estado en 2022.

Cualquier esfuerzo del nuevo gobierno probablemente generará un nuevo conjunto de desafíos legales que podrían retrasar cualquier acción.

El gobernador demócrata, Gavin Newsom, que a menudo alardea del liderazgo de California en la política climática, dijo que la aprobación de la regla de autos limpios avanzados por parte de la EPA fue un voto de confianza a los logros de California respecto a "proteger a nuestra gente limpiando nuestro aire y reduciendo la contaminación."

"Los detractores, como el presidente electo Trump, preferirían aliarse con la industria petrolera y no con los consumidores y los fabricantes de automóviles estadounidenses, pero California seguirá fomentando nuevas innovaciones en el mercado", dijo Newsom.

Ford, Honda, Volkswagen y otros grandes fabricantes de automóviles ya cumplen con los estándares actuales de emisiones de California, pero algunas importantes empresas automotrices cuestionaron la más reciente exención de la EPA.

La mayoría de los estados de tendencia demócrata que han adoptado las reglas de California — agrupados a lo largo de la costa oeste y en el noreste — no tienen un nivel de ventas de vehículos eléctricos que se acerque al 35% requerido el próximo año, y es poco probable que cumplan con el objetivo de 100% para 2035, según la Alianza para la Innovación Automotriz, un gran grupo de la industria.

"Hace falta un milagro para lograr los mandatos de ventas en las realidades actuales del mercado. Tiene que haber un equilibrio, y algunos estados deberían salir del programa (de California)", dijo John Bozzella, CEO del grupo.

Los fabricantes de automóviles producen vehículos eléctricos, dijo Bozzella, "pero hay una enorme brecha entre estos mandatos de ventas de vehículos eléctricos y la expectativa razonable de un cliente de que aún pueda elegir qué tipo de vehículo quiere conducir". Espera que Trump revoque la exención de California el próximo año.

Scott Vazin, portavoz de Toyota en América del Norte, dijo que la aprobación de la exención de California "distorsionará la industria automotriz, ya que las compañías canalizarán los vehículos de cero emisiones a los estados que han adoptado las reglas de California". Si un cliente en un estado que sigue a California no puede pagar un vehículo eléctrico "o (si éste) no cumple sus necesidades, puede que no haya un vehículo no eléctrico que pueda comprar para satisfacer sus necesidades de movilidad", dijo Vazin.

Grupos ambientalistas aclamaron la acción del gobierno de Biden.

"La aprobación de la EPA es un avance fundamental para la protección de nuestros pulmones contra la contaminación y de nuestros bolsillos contra los gastos de los combustibles", dijo Paul Cort, director de la campaña Derecho a Cero de Earthjustice. "El cambio gradual en las ventas de automóviles a modelos de cero emisiones reducirá el smog y los costos domésticos, al tiempo que hace crecer la fuerza laboral de energías limpias de California."

Kathy Harris, directora de vehículos limpios del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, dijo que la decisión muestra respeto por California y otros estados.

"California decidió que la transición a vehículos más limpios, de cero emisiones, es la mejor manera de abordar las cargas únicas (de contaminación del aire) que enfrenta", dijo. "Así es exactamente como debería funcionar nuestro sistema federalista. Si a otros estados no les gusta el enfoque de California, no necesitan seguirlo. Pero nadie debería objetar la añeja autoridad de los estados para actuar y proteger a sus residentes."

La acción de la EPA se produce poco después de que la Corte Suprema dijera la semana pasada que aceptará una apelación respaldada por empresas que objeta una exención anterior de California emitida por el gobierno de Biden. Los jueces acordaron escuchar una apelación presentada por productores de combustibles que objetan una exención de la EPA otorgada en 2022.

El máximo tribunal no revisará la exención en sí, sino un asunto relacionado: si los productores de combustibles tienen derecho legal para impugnarla. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que las compañías no tenían el derecho a demandar porque no presentaron pruebas de que serían afectadas por la exención, que afecta directamente a los fabricantes de vehículos.