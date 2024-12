La SIP alarmada por demanda de presidente electo Trump contra diario Des Moines Register

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifiesta su alarma y preocupación ante la demanda presentada por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el diario Des Moines Register y su empresa matriz Gannett. La acción legal, interpuesta en un tribunal del estado de Iowa, alega fraude al consumidor en virtud de una ley estatal, basándose en una encuesta publicada el 2 de noviembre, que proyectaba para la candidata demócrata Kamala Harris una ventaja de tres puntos porcentuales en el estado.

La demanda presentada no solo acusa a la encuesta de ser "una ficción de interferencia electoral", sino que también señala que "millones de estadounidenses fueron engañados", según informes de la prensa estadounidense.

"Los medios de comunicación desempeñan un rol esencial en las democracias modernas, al proporcionar información y análisis independientes que permiten a la ciudadanía tomar decisiones informadas", afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz. "Cuestionar este rol mediante acciones legales que buscan intimidar y silenciar a los medios sienta un precedente peligroso y amenaza los valores fundamentales de la libertad de expresión", agregó quien es a la vez presidente y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador.

Lark-Marie Anton, vocera del The Des Moines Register declaró: "Esta demanda carece de fundamento. Hemos reconocido que la encuesta preelectoral Selzer/Des Moines Register no reflejó el margen definitivo de la victoria del presidente Trump en Iowa el día de las elecciones, pero publicamos los datos completos de la encuesta, incluidas las demografías, tablas cruzadas, datos ponderados y no ponderados, así como una explicación técnica de la encuestadora Ann Selzer".

Anton añadió; "Defendemos nuestra cobertura sobre este asunto y defenderemos vigorosamente nuestros derechos de la Primera Enmienda".

Carlos Jornet (La Voz del Interior, Argentina), vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, señaló que "el uso de demandas legales para intimidar a los medios de comunicación es una herramienta de coacción que contraviene los estándares internacionales sobre la libertad de prensa. Instamos al presidente electo Trump a respetar el rol fundamental que los medios libres e independientes tienen en una democracia".

Esta es la segunda vez en pocos meses que Trump utiliza leyes estatales contra la información supuestamente engañosa al consumidor para atacar a un medio de comunicación. En octubre, presentó una demanda contra CBS News en un tribunal federal de Texas, alegando que el programa periodístico 60 Minutos incurrió en prácticas comerciales engañosas al emitir una entrevista con la candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

Este enfoque, que incluye la búsqueda de jurisdicciones legales favorables, refleja una estrategia más amplia del presidente electo y su equipo para usar el sistema judicial como una herramienta de ataque contra los medios críticos.

La semana pasada, la cadena televisiva ABC llegó a un acuerdo extrajudicial en una demanda por difamación presentada por el presidente electo, y pagó 15 millones de dólares, además de otro millón en honorarios legales, lo que parece haberlo envalentonado. Trump había presentado una demanda por difamación contra ABC y el conductor George Stephanopoulos después de que este afirmara que el presidente electo había sido declarado "responsable de violación" en una causa civil, según informes de prensa.

Trump, quien califica a los periodistas como "enemigos del pueblo", ha descrito repetidamente su deseo de ser tratado "justamente". Sin embargo, lo que él considera justo a menudo parece ser una cobertura mediática que no lo cuestione.