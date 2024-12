Policía de Wisconsin guarda silencio sobre tiroteo escolar mientras continúa búsqueda de respuestas

La policía de Wisconsin no planea ninguna actualización pública el miércoles sobre el tiroteo en una escuela religiosa en el que murieron un profesor y un estudiante y otros seis resultaron heridos, un día después de que la alcaldesa de la ciudad reprendiera a los periodistas y los instara a dejar en paz a las víctimas.

La policía ha sido muy reservada sobre por qué una estudiante de 15 años del colegio religioso Abundant Life Christian School mató a tiros a un compañero de estudios y a un profesor el lunes, antes de suicidarse. Otros dos estudiantes que fueron baleados permanecían en estado crítico el miércoles.

El jefe de policía de Madison reveló el nombre de la atacante, Natalie "Samantha" Rupnow, horas después del tiroteo el lunes. Sin embargo, la policía aún no ha revelado los nombres de las dos personas que mató.

Una vocera del hospital UW Health dijo que no tenía actualizaciones sobre los tres pacientes que fueron trasladados allí el lunes. Un vocero de la oficina forense del condado Dane se negó a divulgar cualquier información sobre el número de autopsias que se estaban realizando o la identidad de las víctimas.

La tensión por la falta de información se desbordó en una conferencia de prensa el martes, donde el jefe de policía de Madison, Shon Barnes, se retiró sin responder preguntas. La alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, se mostró cada vez más cortante en sus respuestas a medida que los periodistas hacían preguntas que ella no podía responder.

"No es asunto de ustedes quién resultó herido en este incidente", dijo Rhodes-Conway. "Por favor, tengan algo de decencia humana y respeto por las personas que perdieron seres queridos o que resultaron heridas ellas mismas o cuyos hijos resultaron heridos. Solo tengan algo de decencia humana, gente. Déjenlos en paz. Déjenlos llorar. Déjenlos recuperarse. Déjenlos sanar. No se aprovechen de su dolor. Compartiremos lo que podamos cuando podamos y no antes".

Los medios tienen expectativas poco realistas sobre la rapidez con la que los funcionarios deberían proporcionar información cuando ocurren incidentes de gravedad, dijo Paul Bucher, un exfiscal del condado de Waukesha que estuvo involucrado en varios casos de alto perfil, incluyendo la acusación al jugador de fútbol americano Mark Chmura de agresión sexual en 2000. Bucher también fue parte del equipo que lidió con las secuelas de un tiroteo masivo en una reunión en iglesia en Brookfield, en 2005, que dejó siete personas muertas.

"El gobierno está harto de los medios", dijo. "No tienen ninguna obligación de divulgar nada en absoluto. La declaración de la alcaldesa, 'esto no es asunto de ustedes' es bastante indicativa de que ya se hartaron", comentó.

Bucher dijo que los errores en la divulgación de información han causado estrés para las familias de las víctimas y han hecho que los funcionarios sean reacios a decir algo mientras la investigación aún se encuentra en curso. Inicialmente, los funcionarios dijeron que cinco personas habían muerto y que un estudiante de segundo grado hizo la llamada inicial al 911 cuando en realidad fue un profesor de segundo grado quien hizo la llamada.

Pero Bill Lueders, quien preside el Consejo de Libertad de Información de Wisconsin y ha trabajado como periodista en Madison durante muchos años, dijo el miércoles que las autoridades deberían ser más transparentes con los hechos.

"Es un problema que se haya divulgado tan poca información. No acepto que esto sea necesario para proteger la integridad de la investigación", dijo. "El público tiene derecho a saber".

Lueders dijo que una enmienda constitucional estatal que protege los derechos de las víctimas de crímenes, incluyendo su privacidad, probablemente está contribuyendo a la demora en la divulgación de las identidades de las víctimas. Dijo que la ley no prohíbe la divulgación de información pero recomienda la notificación previa a los miembros de la familia.

Los miembros de la comunidad han estado luchando con el dolor desde el tiroteo que ocurrió en la última semana de clases antes de las vacaciones de Navidad.

Carias cientos de personas se reunieron frente al Capitolio de Wisconsin para llevar a cabo una vigilia el martes por la noche para honrar a los muertos, y algunos se pasaban velas entre sí y se mantenían cerca unos de otros para protegerse contra el frío invernal. Fue una de varias vigilias celebradas desde el tiroteo.

El tiroteo escolar fue el más reciente en Estados Unidos. Han ocurrido varios en los últimos años, incluyendo algunos especialmente mortales en Newtown, Connecticut; Parkland, Florida; y Uvalde, Texas.

Pero este fue diferente porque los tiroteos escolares realizados por hembras adolescentes han sido extremadamente raros en Estados Unidos, dijo David Riedman, fundador de la Base de Datos de Tiroteos Escolares K-12.

Emily Salisbury, una catedrática asociada de sociología en la Universidad de Utah, especialista en criminología y género, dijo que las mujeres típicamente dirigen su ira hacia sí mismas porque la cultura estadounidense les ha enseñado que las mujeres no lastiman a las personas, lo cual resulta en trastornos alimenticios, autolesiones y depresión. Es difícil especular sin conocer todos los hechos en el caso de Rupnow, dijo Salisbury, pero una chica que recurre al nivel de violencia que mostró en la escuela sugiere que experimentó un trauma severo o sufrió violencia ella misma en casa.

"Se necesita más provocación, más instigación para que las niñas y mujeres se vuelvan violentas", dijo Salisbury. "Es muy probable que haya experimentado algún tipo de violencia en su vida que pueda conducir a una enfermedad mental grave".

Los registros judiciales en línea no muestran casos penales contra su padre, Jeffrey Rupnow, ni contra su madre, Mellissa Rupnow. Sus padres están divorciados y compartían la custodia de su hija, pero ella vivía principalmente con su padre, según documentos judiciales. Los registros de divorcio indican que Natalie estuvo en terapia en 2022, pero no dicen por qué.

Abundant Life es una escuela cristiana no denominacional —desde preescolar hasta la secundaria— con aproximadamente 420 estudiantes.

Salisbury dijo que el público no debería asumir que las enseñanzas religiosas de la escuela significan que sus estudiantes no son capaces de acosar y excluir a otros.

"Son niños", dijo Salisbury. "Por mucho que esos valores (religiosos) puedan ser enseñados o discutidos en el aula como parte de la cultura de esa escuela, los niños están en línea todo el tiempo. Los niños crean su propia cultura a través de las redes sociales".