American Airlines logra acuerdo en demanda de tres hombres negros expulsados de un vuelo

American Airlines anunció el jueves que logró un acuerdo en una demanda federal por discriminación racial presentada por tres hombres negros a quienes se les ordenó bajar de un vuelo en enero pasado.

No se revelaron los detalles financieros del acuerdo. American lo describió como una "resolución amistosa" de la demanda, que fue presentada en mayo en un tribunal federal en Nueva York.

"El acuerdo permite que todas las partes sigan adelante y se centren en lo que más importa: garantizar una experiencia de viaje segura e inclusiva para cada cliente", dijo la compañía en un comunicado.

Los demandantes, Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph y Xavier Veal, afirmaron que ellos y otros cinco hombres negros fueron obligados a bajar de un vuelo de American de Phoenix a Nueva York el 5 de enero de 2024, después de que una azafata se quejara del olor corporal de un pasajero no identificado.

En su demanda, los tres hombres dijeron que no eran responsables de ningún olor corporal, no estaban sentados cerca uno del otro y no se conocían antes del incidente. American ofreció reubicarlos, pero cuando se supo, después de aproximadamente una hora, que no había otros vuelos disponibles a Nueva York esa noche, se les permitió volver a abordar el avión.

Posteriormente, American Airlines despidió a las azafatas responsables del incidente, dijeron los abogados de los demandantes.

"Estamos muy satisfechos de que American Airlines haya tomado nuestra queja en serio y esperamos que esto nunca les vuelva a suceder a pasajeros negros ni a ninguna otra persona de color", dijeron los demandantes en un comunicado. "Nuestro objetivo al levantar la voz siempre ha sido generar un cambio. Estamos orgullosos de haber usado nuestras voces para marcar la diferencia en la vida de los afroestadounidenses".

En una nota enviada en junio al personal de American Airlines, el CEO, Robert Isom, dijo que el incidente fue inaceptable.

"Estoy increíblemente decepcionado por lo que ocurrió en ese vuelo y por la falla en nuestros procedimientos", escribió Isom. "No cumplimos con nuestros compromisos y les fallamos a nuestros clientes en este incidente".