Pandillero se declara culpable de asesinar a dominicano en el Alto Manhattan

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó que el pandillero Jerrin Peña, perteneciente a la banda Own Every Dollar, se declaró culpable del asesinato de Héctor Cruz y de varios delitos.

El 14 de abril de 2019, “Rooga” o “Perrry” como también es conocido Peña, se dirigió junto a otros miembros de la banda a la calle West 135th en Manhattan para atacar a miembros de una pandilla rival no identificada. Según describe la fiscalía, Peña salió del vehículo para disparar a otro pandillero, el cual no acertó, pero hirió en el hígado al dominicano Héctor Cruz, que en ese entonces tenía 57 años.

“Ese asesinato es solo uno de los muchos actos de violencia que han cometido miembros y asociados de Own Every Dollar y que han aterrorizado a Washington Heights y las comunidades aledañas. Esta Oficina no detendrá su persecución de pandillas peligrosas, y los pandilleros violentos serán detenidos y procesados con todo el peso de la ley”, declaró el fiscal federal Damian Williams.

A parte del asesinato, Peña también se declaró culpable de un cargo de conspiración de crimen organizado que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua, intento de asesinato, robo en violación a la Ley Hobbs, disparar un arma de fuego durante un delito violento, conspiración de narcóticos y un cargo de tráfico de armas de fuego, que establece una sentencia máxima de cinco años.

El acusado también se declaró culpable de un intento de asesinato el 28 de febrero de 2023, cuando él y varios otros reclusos apuñalaron a otro recluso en el Centro de Detención Metropolitano.

Otros 14 miembros de la Own Every Dollar se han declarado culpables en el caso, incluido Mayobanex Rodríguez, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por un asesinato en 2022.