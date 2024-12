La temporada de gripe en EEUU comienza con aumento de casos y retraso en vacunaciones

La temporada de gripe en Estados Unidos está en marcha, con un aumento de casos en gran parte del país, dijeron el viernes funcionarios de salud.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) notaron aumentos significativos en varias medidas, incluidas pruebas de laboratorio y visitas a salas de emergencia.

"Ha estado aumentando a un ritmo bastante constante durante las últimas semanas. Así que sí, definitivamente estamos en temporada de gripe ahora", dijo Alicia Budd de los CDC.

Trece estados informaron niveles altos o muy altos de enfermedades similares a la gripe la semana pasada, aproximadamente el doble que la semana anterior. Uno de ellos es Tennessee, donde un pico de enfermedad está afectando el área de Nashville, dijo el doctor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt.

"La gripe ha estado aumentando, pero justo esta última semana ha explotado", dijo Schaffner. Señaló que en una clínica local que sirve como indicador de tendencias de enfermedades, hasta un cuarto de los pacientes presentan síntomas de gripe.

Luisiana es otro foco temprano.

"Justo esta semana es realmente ese punto de inflexión donde la gente está fuera por la gripe", dijo la doctora Catherine O´Neal, médica de enfermedades infecciosas en el hospital privado más grande del estado, Our Lady of the Lake Regional Medical Center en Baton Rouge.

"Escuchas a los padres decir, ´No puedo ir a trabajar por la gripe´ y ´¿Dónde puedo hacerme una prueba de gripe?´", agregó.

Distintos virus

Por supuesto, hay varios virus que causan fiebre, tos, dolor de garganta y otros síntomas similares a los de la gripe. Uno es COVID-19. Otro es el VRS, o virus respiratorio sincitial, que es una causa común de síntomas similares a los del resfriado pero puede ser peligroso para los bebés y los ancianos.

Los datos más recientes de los CDC muestran que las hospitalizaciones por COVID-19 han estado disminuyendo desde el verano. La actividad de COVID-19 es moderada a nivel nacional, pero alta en el centro-occidente norteamericano, según datos de aguas residuales de los CDC.

Las hospitalizaciones por VRS comenzaron a aumentar antes que la gripe y ahora muestran signos de estabilizarse, pero siguen siendo un poco más comunes que las admisiones por gripe. En general, la actividad del VRS es baja a nivel nacional, pero alta en el sur, muestran los datos de aguas residuales.

Inicio de temporada

Los CDC declararon el inicio de la temporada de gripe basándose en varios indicadores, incluidos los resultados de laboratorio para pacientes en hospitales y consultorios médicos, y el porcentaje de visitas a departamentos de emergencia que tuvieron un diagnóstico de alta de gripe.

Ninguna cepa de gripe parece ser dominante, y es demasiado temprano en la temporada para saber qué tan buena será la coincidencia con la vacuna contra la gripe, dijo Budd.

La temporada de gripe del invierno pasado fue considerada "moderada" en general, pero fue larga — 21 semanas — y los CDC estimaron que hubo 28,000 muertes relacionadas con la gripe.

Fue inusualmente peligrosa para los niños, con 205 muertes pediátricas reportadas. Esa fue la cifra más alta jamás reportada para una temporada de gripe convencional.

La larga temporada fue probablemente un factor, dijo Budd. Otro factor fue la falta de vacunaciones contra la gripe. Entre los niños que murieron que tenían edad suficiente para vacunarse contra la gripe — y para quienes se conocía su estado de vacunación — el 80% no estaba completamente vacunado, según los CDC.

Las tasas de vacunación para niños son aún más bajas este año. Hasta el 7 de diciembre, aproximadamente el 41% de los adultos había recibido una vacuna contra la gripe, similar a la tasa en el mismo punto del año pasado.

El porcentaje es el mismo para los niños, pero para ellos eso es una caída respecto al año pasado, cuando el 44% estaba vacunado contra la gripe, según datos de los CDC.

Las tasas de vacunación son aún más bajas contra COVID-19, con aproximadamente el 21% de los adultos y el 11% de los niños al día.

Los expertos en gripe recomiendan que todos se vacunen, especialmente cuando se preparan para asistir a reuniones festivas donde los virus respiratorios pueden propagarse ampliamente.

"Todas esas reuniones que son tan reconfortantes y divertidas y alegres también son una oportunidad para que este virus se propague de persona a persona", dijo Schaffner. "No es demasiado tarde para vacunarse".

Aun así, el departamento de salud de Luisiana dijo en un comunicado el viernes que en realidad estaba retrocediendo en la recomendación de vacunas contra la gripe y COVID-19. Un oficial escribió que la última posición del departamento es que las personas deberían hablar con sus médicos sobre si las vacunas tienen sentido para ellos.

Una portavoz del departamento, Emma Herrock, no respondió a preguntas sobre la política. El director de salud del estado, el doctor Ralph Abraham, había expresado previamente preocupaciones sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra el COVID-19.

Las vacunas salvan vidas y las políticas que disuaden a las personas de protegerse son peligrosamente irresponsables, dicen expertos en salud pública y defensores.

"La gente va a morir debido a esta política", dijo Jennifer Herricks, fundadora de un grupo llamado Louisiana Families for Vaccines.