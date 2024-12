La reacción de Rubén Blades sobre disputa del canal de Panamá: "...preparémonos para lo peor"

El cantautor, compositor y activista panameño Rubén Blades, se refirió este lunes a los comentarios del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump sobre las tarifas injustas a barcos estadounidenses para pasar por el canal de Panamá, y su amenaza con exigir que Washington retome el control del estratégico paso, lo que desencadenó una polémica entre el presidente José Raúl Mulino y Trump.

En un comunicado publicado en su página web, el 12 veces ganador del Grammy, aseguró que el tópico del Canal de Panamá continuará siendo utilizado por Trump para distraer al público norteamericano de sus verdaderos problemas y advirtió al pueblo panameño: "esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor".

"Son ilusos los que esperan de semejante individuo expresiones de racionalidad, empatía, o espiritualidad hacia los que considera sus inferiores", escribió el panameño.

En su reflexión, Blades destacó que, estando el canal de Panamá en los ojos de Trump, el país debe prepararse para otra invasión limitada a ocupar el canal y sus áreas sin ocupar el resto del territorio nacional.

"Total, como ha dicho el mismo Trump: ¿para qué meter norteamericanos a bregar con una "shit-hole nation"? ¿Cómo sobreviviría un estado clientelista sin los dos mil y pico de millones anuales que aporta el Canal y encima, con casi cincuenta y ocho mil millones en deuda?", indicó Blades en su comunicado.

En respuesta a las amenazas de Donald Trump de recuperar el canal de Panamá, el presidente Mulino afirmó este domingo que el canal interoceánico "es panameño y lo seguirá siendo", lo que provocó otro ataque de Trump a través de su red social Truth Social que decía: "ya veremos".

La polémica ha desatado la ira del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), el más poderoso de Panamá, que este lunes quemó una bandera estadounidense junto a un cartel de Donald Trump que decía "fuck Trump". Igualmente, varios países de la región han expresado su apoyo a Mulino, apoyando sus declaraciones contra el próximo presidente de EE.UU.

"Con Trump insistiendo en que China controla el Canal, adiós grado de inversión, arrivederci billetes de inversionistas, fin de la apariencia y expectativas de progreso. El presidente Mulino le responde indicando que no se entregará ninguna parte del territorio nacional. Trump inmediatamente comenta: "we'll see about that", (ya veremos). ¿Qué opinan los "trumpistas" panameños de esta nueva locura de su ídolo? Tick, tick, tick,...", concluyó Blades.