Pasajero sin boleto intenta viajar de polizón en un vuelo de Delta durante esta temporada navideña

En medio de los viajes de vacaciones, otro pasajero sin boleto intentó viajar de polizón en un vuelo de Delta Air Lines .

El polizón, que no ha sido identificado por su nombre, abordó un vuelo de Seattle a Honolulu en Nochebuena . Delta, con sede en Atlanta, dijo que el pasajero sin boleto fue descubierto mientras el avión se preparaba para despegar.

Según el protocolo, el avión regresó a la puerta de embarque para sacar al pasajero que no tenía boleto, y las fuerzas del orden lo detuvieron más tarde, agregó la aerolínea. Según el Puerto de Seattle, que opera el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, todos los demás pasajeros también fueron desembarcados y devueltos a un puesto de control de la Administración de Seguridad del Transporte para volver a ser examinados "por precaución".

El vuelo 487 de Delta salió más tarde del aeropuerto de Seattle y continuó hacia Honolulu, pero como resultado, el viaje se retrasó dos horas y 15 minutos, según Delta.

"Como no hay asuntos más importantes que la seguridad, la gente de Delta siguió los procedimientos para sacar del vuelo a un pasajero sin boleto y luego detenerlo", dijo un portavoz de la aerolínea en un comunicado enviado a The Associated Press el viernes, al tiempo que agradeció a los clientes por su paciencia y cooperación.

Según una descripción del incidente del puerto de Seattle, el polizón pasó por un control de seguridad de la TSA la noche anterior al vuelo, "sin tarjeta de embarque, pero fue examinado adecuadamente". El individuo también logró acceder al puente de carga del vuelo del martes sin un boleto escaneado en la puerta, dijo el puerto.

La policía del puerto de Seattle fue enviada poco después de la 1 pm del martes, tras un informe de "una circunstancia sospechosa", dijo el puerto. El individuo había salido corriendo del avión cuando llegó la policía, dijo a la AP el gerente de relaciones con los medios del aeropuerto, Perry Cooper, pero las autoridades pudieron localizar al individuo en un baño de la terminal con la ayuda de cámaras de vigilancia. El pasajero sin boleto fue arrestado más tarde por allanamiento ilegal.

En un comunicado, un portavoz de la TSA confirmó que el individuo pasó por un control estándar y no tenía ningún artículo prohibido. La agencia sostuvo que "se toma en serio cualquier incidente que ocurra en cualquiera de nuestros puntos de control en todo el país" y que continuará con una revisión independiente.

El incidente del martes se produce menos de un mes después de que otro polizón abordara un vuelo de Delta el mes pasado, durante la semana de Acción de Gracias. Las autoridades dijeron que Svetlana Dali , una mujer rusa con residencia permanente en Estados Unidos, evadió la seguridad en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y logró volar a París como polizón en un vuelo de Delta el 26 de noviembre. Fue arrestada cuando el avión aterrizó y luego voló de regreso a Estados Unidos.