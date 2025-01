Aumento del voto por correo en EE.UU. tiene un precio: rechazan papeletas por firmas no coincidentes

Al igual que muchos votantes de Maui, Joshua Kamalo pensaba que la contienda por la presidencia no era la única importante de las elecciones de noviembre. También se interesó por un puesto muy disputado en la junta de gobierno local.

Se aseguró de devolver con antelación su papeleta en un estado en el que prácticamente todo se vota por correo, y lo hizo dos semanas antes del día de las elecciones. Una semana más tarde, recibió una carta en la que se le informaba de que el condado no podía verificar su firma en el sobre de devolución, lo que ponía en riesgo su voto.

Y no fue el único. A dos otras personas en la empresa de biodiésel donde trabaja también les rechazaron las boletas, al igual que a su hija. En cada caso, el condado dijo que sus firmas no coincidían con las que tenían en archivo.

"No sé cómo solucionan eso, pero no creo que esté bien", afirmó Kamalo, de profesión camionero, que sorteó la congestión del tráfico y las escasas opciones de estacionamiento para llegar a la oficina del condado y firmar una declaración jurada para asegurar que la firma era efectivamente la suya.

Explicó que probablemente no se habría preocupado de hacerlo si la contienda por el consejo del condado de South Maui no hubiera estado tan reñida. El cofundador de su empresa, Pacific Biodiesel, fue el candidato que acabó perdiendo.

La experiencia de Kamalo forma parte de un problema más amplio ahora que el voto por correo es cada vez más popular y más estados optan por enviar papeletas a todos los votantes. Cotejar las firmas de los sobres de voto por correo devueltos con las firmas oficiales registradas en las oficinas de votación locales puede ser un proceso tedioso, a veces realizado por humanos y a veces mediante automatización, y puede dar lugar a que se rechacen docenas, cientos o incluso miles de papeletas.

Si el votante no puede corregir el problema a tiempo, la papeleta no se tendrá en cuenta.

"Ha habido un gran impulso hacia la votación por correo en los últimos años, y creo que las ventajas y desventajas no siempre están claras para los votantes", indicó Larry Norden, un experto en elecciones y gobierno en el Brennan Center for Justice.

En su opinión, es importante que los estados y los gobiernos locales cuenten con procedimientos que garanticen que no se priva del derecho a voto a un gran número de votantes con derecho a voto por correo.

El uso del voto por correo se disparó en 2020, cuando los estados buscaron la manera de atender a los votantes durante la pandemia del COVID-19. Ocho estados y el Distrito de Columbia cuentan ahora con el voto universal por correo, en el que todos los votantes registrados activos reciben una papeleta por correo a menos que opten por no participar.

Al menos 30 estados requieren que los funcionarios electorales notifiquen a los votantes si hay un problema con su boleta por correo y les den la oportunidad de corregirlo, o "curarlo". Algunos se han quejado de que el plazo permitido para hacerlo es demasiado corto.

Nevada, un estado clave en la batalla presidencial, está entre los estados que envían una boleta a todos los votantes registrados. En noviembre, las oficinas electorales del condado rechazaron unas 9.000 boletas por correo principalmente debido a problemas con las firmas.

Eso no afectó el resultado de la contienda presidencial del estado, que Donald Trump ganó por 46.000 votos, pero podría haber cambiado el resultado en algunas otras contiendas presentes en la boleta. Algunos escaños legislativos estatales en el condado de Clark, que incluye Las Vegas y que tuvo más de la mitad de las boletas por correo rechazadas, se decidieron por solo varios cientos de votos. La contienda del Consejo de la Ciudad de North Las Vegas, también en el condado de Clark, se decidió por solo nueve votos.

"Hemos tenido problemas de curación de firmas desde que adoptamos la votación universal por correo durante la pandemia en 2020, y parece que está empeorando", afirmó Sondra Cosgrove, profesora de historia en el College of Southern Nevada en Las Vegas y directora ejecutiva de Vote Nevada, una organización cívica. "Esto es algo que está a nivel de crisis y necesita ser solucionado".

La posibilidad de que los problemas de cotejo de firmas afecten a las elecciones más reñidas ha llevado a algunos grupos de defensa del derecho al voto del estado a pedir una revisión del proceso de verificación.

"Tenemos que encontrar la mejor opción en el futuro para la gente, que sea más accesible, que consiga que sus votos y papeletas se cuenten a tiempo, porque es una locura cuando piensas que la diferencia son ocho o nueve votos", observó Christian Solomon, director estatal de Rise Nevada, un grupo de compromiso cívico liderado por jóvenes.

Los votantes de Nevada ya dieron un paso hacia una posible solución en noviembre cuando aprobaron, por el 73%, una enmienda constitucional que requerirá que los votantes presenten identificación para votar. Al votar con una boleta enviada por correo, se requerirá un número de licencia de conducir o de Seguro Social además de la firma. Los votantes necesitarán aprobar la enmienda una segunda vez en dos años para que entre en vigor.

Dave Gibbs, presidente del comité de acción política Repair the Vote, que escribió la enmienda, dijo que se inspiró en una ley aprobada en 2021 en otro estado clave en la contienda presidencial, Georgia.

Ese estado terminó su proceso de verificación de firmas y ahora requiere que los votantes envíen su número de licencia de conducir o número de tarjeta de identificación estatal al devolver una boleta por correo, indicó Mike Hassinger, portavoz de la oficina del secretario de gobierno de Georgia. La mayoría de las votaciones allí se realizan temprano pero en persona.

Los críticos dicen que tales requisitos de identificación serían demasiado onerosos para estados, como Hawái, donde las boletas enviadas por correo representan la gran mayoría de los votos.

En Maui, el número de boletas por correo rechazadas provocó una demanda que impugnaba los resultados de la elección del consejo del condado local, donde el margen de victoria fue de solo 97 votos.

La demanda alega que cientos de boletas no se contaron porque el secretario del condado afirmó erróneamente que llegaron en sobres con firmas que no coincidían con la que estaba en archivo. El abogado Lance Collins dijo que sus clientes querían una nueva elección en la contienda entre Tom Cook y su cliente, Kelly King.

Seis votantes presentaron declaraciones diciendo que se les informó que la firma de su sobre de boleta era deficiente cuando, en su opinión, no había nada malo con ella.

Collins indicó que según las reglas administrativas del estado, se presume que un sobre de boleta devuelto es del votante y debe contarse a menos que haya evidencia que sugiera que no es del votante. También dijo que la tasa de rechazo del condado era significativamente más alta que el promedio nacional.

Los abogados del condado de Maui respondieron en un recurso judicial que su proceso de verificación de firmas se ajustaba a la ley. El 24 de diciembre, la Corte Suprema del estado estuvo de acuerdo por unanimidad y declaró ganador a Cook. Los jueces dijeron que el secretario proporcionó a los votantes un aviso razonable y la oportunidad de corregir la deficiencia en sus sobres de votación.

Aun así, muchos votantes en Maui han compartido historias similares sobre ser informados de que sus firmas no coincidían. Grace Min, quien no formaba parte de la demanda, estaba entre aquellos que recibieron una de las cartas.

"Simplemente me parece muy inusual que mi firma (de boleta) no haya coincidido con mi firma", observó.

Min estuvo prestando especial atención a las elecciones al gobierno del condado, que sabía que iban a ser reñidas, por lo que era importante para ella asegurarse de que su voto se contabilizaba. Envió por correo electrónico una declaración jurada en la que confirmaba que la papeleta era suya, pero también tenía dudas sobre el proceso de verificación y le preocupaba que el tiempo concedido para curar las papeletas fuera tan corto.

"Me imagino que tuvo que haber gente que no arregló su firma", dijo Min, "y eso no me parece muy justo".