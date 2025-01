Autos alquilados en Turo estuvieron involucrados en incidentes letales el Día de Año Nuevo en EEUU

Dos incidentes mortales ocurridos el Día de Año Nuevo —un ataque que está siendo investigado como un acto de terrorismo en Nueva Orleans y una explosión de una Tesla Cybertruck en Las Vegas— involucraron vehículos que fueron alquilados en Turo, una plataforma para compartir coches entre particulares.

El miércoles temprano, Shamsud-Din Bahar Jabbar, un veterano del Ejército de 42 años de edad, embistió con una camioneta a una multitud en el famoso Barrio Francés de Nueva Orleans, matando a 14 personas que celebraban el Año Nuevo. La policía mató a Jabbar en un tiroteo posterior.

Unas horas después, afuera del hotel del presidente electo Donald Trump en Las Vegas, una Cybertruck cargada de explosivos estalló en llamas. La persona dentro, identificada como el boina verde del Ejército de Estados Unidos en activo, Matthew Livelsberger, murió. Los funcionarios más tarde dijeron que había sufrido una herida de bala en la cabeza antes de la explosión.

En un comunicado emitido el miércoles, Turo manifestó que estaba "devastada por estos horribles incidentes" y que seguía "dedicada a ayudar a las autoridades en todo lo que podamos". Aunque ambos incidentes involucraron vehículos alquilados en esta plataforma, el FBI ha dicho que no ha encontrado "ningún vínculo definitivo" entre el ataque de Nueva Orleans y la explosión de Las Vegas.

Sin embargo, los incidentes han puesto a la compañía bajo los reflectores. Esto es lo que sabemos sobre Turo.

¿Qué es Turo?

Turo es una compañía para compartir autos entre particulares. La plataforma en línea permite a los propietarios de coches alquilar sus propios vehículos directamente a otros conductores cercanos, o "huéspedes". Los "anfitriones" establecen sus precios, disponibilidad y opciones de entrega para que los arrendatarios elijan y reserven a través del sitio web o la aplicación de Turo.

Turo, que se autodenomina como "el mercado para compartir autos más grande del mundo" hoy día, dice que actualmente opera una red de anfitriones en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Francia.

La compañía con sede en San Francisco ha existido durante casi 15 años, y su primer viaje fue completado en mayo de 2010. La plataforma fue originalmente introducida como "RelayRides", pero adoptó el nombre Turo en 2015.

¿Cómo se usó Turo para los coches involucrados en estos eventos del Año Nuevo?

Los investigadores no han encontrado conexiones definitivas entre el ataque del miércoles en Nueva Orleans y la explosión posterior en Las Vegas. Pero ambos incidentes involucraron vehículos alquilados en Turo.

Las autoridades han dicho que la Cybertruck involucrada en la explosión de Las Vegas fue alquilada a través de la aplicación Turo en Colorado. Kevin McMahill, el sheriff del condado de Clark, que incluye Las Vegas, informó el miércoles que las autoridades sabían quién tomó en renta el vehículo, pero que no revelarían el nombre hasta que los investigadores determinen si es la misma persona que murió.

Turo ha confirmado que la camioneta utilizada en el ataque de Nueva Orleans también fue alquilada por medio de la plataforma.

"Con el corazón apesadumbrado confirmamos que el horrible ataque del miércoles en Nueva Orleans y... la explosión de la Tesla Cybertruck en Las Vegas involucraron vehículos alquilados en Turo", dijo la compañía en un comunicado. "Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias".

¿Qué más ha dicho la compañía?

Turo ha dicho que está colaborando con la policía para compartir cualquier información mientras prosiguen las investigaciones.

El miércoles, la compañía también afirmó que no creía "que ninguno de los arrendatarios tuviera antecedentes penales que los hubiera identificado como una amenaza de seguridad". The Associated Press solicitó más comentarios el jueves.