Una aspirante a enfermera, una estrella del fútbol y una madre soltera, las víctimas del ataque en Nueva Orleans

Una mujer de 18 años que soñaba con ser enfermera, madre soltera, padre de dos hijos y ex estrella de fútbol americano de Princeton murieron cuando el conductor de una camioneta blanca aceleró por la calle Bourbon, repleta de juerguistas navideños.

Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las 14 personas que murieron en el ataque con camión del día de Año Nuevo en Nueva Orleans, pero sus familiares y amigos han comenzado a compartir sus historias.

El forense de Nueva Orleans, Dr. Dwight McKenna, dijo en un comunicado el miércoles por la noche que los nombres de los fallecidos se darán a conocer una vez que se completen las autopsias y que hayan hablado con los familiares. Un portavoz del forense dijo el jueves que no había actualizaciones. Unas 30 personas resultaron heridas.

Billy DiMaio

Billy DiMaio, de 25 años, era humilde y de buen corazón, tan dedicado a la familia que tenía un tatuaje con todos los nombres de sus primos, dijeron sus padres a NOLA.com.

DiMaio, un ejecutivo de cuentas con sede en la ciudad de Nueva York para la compañía de medios Audacy, estaba en Nueva Orleans para celebrar la víspera de Año Nuevo y ver a amigos que planeaban ir al Sugar Bowl, dijeron Tracie y Bill DiMaio, de Holmdel, Nueva Jersey, al sitio de noticias. Sus amigos salieron ilesos.

"Era un chico bueno y humilde", dijo Bill DiMaio. "Amaba la vida".

Billy DiMaio creció en Long Island, Nueva York, antes de que la familia se mudara a Nueva Jersey. Se graduó en 2022 de Chestnut Hill College en Filadelfia, donde estuvo en el equipo de lacrosse y obtuvo una maestría.

"Era un alma pura y de buen corazón", dijo su madre. "Lo extrañaremos mucho".

Había trabajado para Audacy desde 2023.

"Más allá de sus logros profesionales, Billy será recordado con cariño por su inquebrantable ética de trabajo, actitud positiva y amabilidad", dijo Audacy en un comunicado enviado por correo electrónico. "Fue un verdadero activo para el equipo de Audacy, y extrañaremos profundamente sus contribuciones y presencia".

Hubert Gauthreaux

La escuela secundaria Archbishop Shaw, en Marrero, Luisiana, publicó en Facebook que el alumno de la clase de 2021, Hubert Gauthreaux, estaba entre las víctimas.

Gauthreaux "murió trágicamente en el acto de violencia sin sentido que ocurrió esta madrugada en el Barrio Francés. Tenía 21 años", publicó la escuela católica masculina el miércoles por la noche. "Pedimos a toda la familia del arzobispo Shaw que recen por el descanso del alma de Hubert, de su familia y amigos durante este momento difícil, y de todos los afectados por esta tragedia".

Kareem Badawi

El estudiante de primer año de la Universidad de Alabama, Kareem Badawi, fue uno de los muertos en el ataque. Oriundo de Luisiana y graduado de la Escuela Episcopal de Baton Rouge, Badawi había comenzado en la universidad de Alabama este otoño.

De vuelta a su casa en Baton Rouge para las vacaciones de invierno, Badawi había ido a Nueva Orleans con amigos para celebrar el año nuevo, dijo su padre, Belal Badawi, en una entrevista.

"Es un chico encantador. Perdí a mi hijo. Es un buen chico", dijo sobre su hijo. "Desafortunadamente, su vida terminó así de rápido y sin razón. Simplemente nada de lo que hizo para merecer que alguien viniera y lo matara".

Belal Badawi había publicado en mayo celebrando la graduación de la escuela secundaria de su hijo y planea asistir a la Universidad de Alabama.

La universidad emitió un comunicado confirmando la muerte del estudiante de primer año.

"Lamento junto a la familia y amigos de Kareem su desgarradora pérdida", dijo el presidente de la Universidad de Alabama, Stuart R. Bell.

Drew Dauphin

Christopher B. Roberts, presidente de la Universidad de Auburn en Auburn, Alabama, dijo en la plataforma social X que el graduado de 2023 Drew Dauphin murió en el ataque.

"Las palabras no pueden expresar el dolor que la familia Auburn siente por la familia y los amigos de Drew durante este momento inimaginablemente difícil", dijo Roberts. "Nuestros pensamientos están con la familia Dauphin y las familias de todas las víctimas de esta tragedia sin sentido".

Dauphin era ingeniero de procesos de proveedores en American Honda Motor Company en Birmingham, Alabama, según su perfil de LinkedIn.

Mateo Tenedorio

Los padres de Matthew Tenedorio le dijeron a NBC News que su hijo fue una de las personas muertas en el ataque.

"Tenía 25 años. Acababa de empezar su vida. Tenía el trabajo de sus sueños", dijo Cathy Tenedorio. "Es muy triste".

Una página de GoFundMe creada por un primo dice que era técnico audiovisual en el Superdome.

"Era un chico maravilloso", agregó Louis Tenedorio. "Amaba a la gente. Amaba a los animales. Siempre tenía una sonrisa. Tantos amigos. Tenía muchos amigos".

Cathy Tenedorio dijo que había pasado la víspera de Año Nuevo con Matthew y otro de sus hijos.

"Cenamos e hicimos fuegos artificiales afuera, nos reímos y nos abrazamos y nos dijimos que nos amábamos", dijo. Agregó que habían tratado de disuadirlo de ir a la ciudad.

"No piensan en el riesgo", dijo.

Nikyra Dedeaux

Zion Parsons, de Gulfport, Mississippi, había estado celebrando la víspera de Año Nuevo en su primera noche en Bourbon Street cuando apareció un vehículo y arrolló a su amiga, Nikyra Dedeaux, de 18 años, quien dijo que había soñado con convertirse en enfermera.

"Un camión golpeó la esquina y pasó a toda velocidad lanzando a la gente como en una escena de película, lanzando a la gente por los aires", dijo Parsons a The Associated Press. "La golpeó y la arrojó como a 30 pies y tuve suerte de estar vivo".

A medida que la multitud se dispersaba en el caos, él corrió a través de una espantosa secuela de víctimas sangrantes y mutiladas, escuchando disparos y sonidos explosivos.

"Cuerpos, cuerpos por toda la calle, todos gritando y gritando", dijo Parsons. "Gente llorando en el suelo, como materia cerebral por todo el suelo. Fue una locura, como lo más parecido a una zona de guerra que he visto en mi vida".

Dedeaux era una hija responsable que ayudaba a cuidar a sus hermanos, dijo Parsons. Dedeaux tenía un trabajo en un hospital y estaba lista para comenzar la universidad y comenzar a trabajar hacia su objetivo de convertirse en enfermera registrada.

"Ella tenía su mentalidad, no tenía todo resuelto, pero tenía el plan establecido", dijo Parsons.

Reggie Hunter

Reggie Hunter, de 37 años y padre de dos hijos de Baton Rouge, acababa de salir del trabajo y se dirigía a celebrar el Año Nuevo con un primo cuando ocurrió el ataque, dijo su primo hermano Shirell Jackson a Nola.com.

Hunter murió y su primo resultó herido, dijo Jackson.

Tigre Bech

Un ex jugador de fútbol americano de secundaria y universidad de Louisiana estaba entre los fallecidos, según un funcionario de educación.

Tiger Bech, de 27 años, murió el miércoles por la mañana en un hospital de Nueva Orleans, según los medios de comunicación locales que citaron a Kim Broussard, directora atlética de la escuela secundaria católica St. Thomas More en Lafayette. Bech asistió a la escuela secundaria, donde jugó como receptor abierto, mariscal de campo, regresador de patadas de despeje y back defensivo, informó NOLA.com.

Bech jugó al fútbol americano en la Universidad de Princeton antes de graduarse en 2021. Más recientemente, trabajó como comerciante de inversiones en una firma de corretaje de Nueva York.

Marty Cannon, director de STM y ex entrenador de Bech, dijo que era carismático, inteligente y un jugador de fútbol increíblemente talentoso. Regresaba regularmente a casa para visitar a su familia, amigos cercanos y gente de la escuela. Estuvo en casa durante la Navidad.

"Vivimos en una comunidad relativamente pequeña donde no mucha gente se va, pero muchos lo hacen", dijo Cannon. "No me sorprende en absoluto que Tiger pudiera despegar del sur de Louisiana y obtener una educación increíble en un lugar como Princeton y luego encerrarse en una comunidad allí y simplemente prosperar. Él es ese tipo de persona".

El entrenador de fútbol americano de Princeton, Bob Surace, dijo el miércoles que había estado enviando mensajes de texto con el padre de Bech, compartiendo recuerdos del jugador, quien fue un regresador y receptor de patadas escolares de 2017 a 2019. Obtuvo honores All-Ivy League como regresador.

"Podría ser el primer Tiger en jugar para nosotros, y ese apodo lo describía como un competidor", dijo Surace a ESPN. La mascota de la escuela es el tigre. "Era alguien que de alguna manera, como en los momentos clave, simplemente sobresalía y estaba lleno de energía, lleno de vida".

Bech ha estado trabajando en Seaport Global, donde la portavoz de la compañía, Lisa Lieberman, no pudo confirmar su muerte. Ella le dijo a la AP: "Era extremadamente bien considerado por todos los que lo conocían".

El hermano menor de Bech, Jack, es uno de los mejores receptores abiertos de la Universidad Cristiana de Texas.

En respuesta a un informe de KLFY-TV publicado en X sobre la muerte de Tiger Bech, una publicación de una cuenta de Jack Bech en el sitio de redes sociales decía: "¡Te amo siempre hermano! Me inspiraste todos los días, ahora puedes estar conmigo en cada momento. Tengo esta T familiar, no te preocupes. Esto es para nosotros".

Nicole Pérez

Nicole Pérez era madre soltera de un niño de 4 años y trabajaba duro para mejorar la vida de su familia cuando fue asesinada, según su empleador.

Pérez, que tenía poco más de 20 años, fue ascendida recientemente a gerente de Kimmy's Deli en Metairie, Louisiana, y "estaba realmente emocionada por ello", dijo la propietaria de la tienda de delicatessen, Kimberly Usher, en una entrevista telefónica con la AP. Usher confirmó la muerte de Pérez a través de su hermana, quien también trabaja para ella.

Usher dijo que Pérez caminaba por la mañana a la tienda de delicatessen, que abría a la hora del desayuno, y hacía muchas preguntas sobre el lado comercial de las operaciones. También se le permitió llevar a su hijo, Melo, al trabajo.

"Era una muy buena madre", dijo Usher, quien abrió una cuenta de GoFundMe para cubrir los costos del entierro de Pérez y para ayudar con los gastos de su hijo que "necesitará para hacer la transición a una nueva situación de vida", dice la solicitud de donación.

Heridos en el ataque

Heaven Sensky-Kirsch dijo que su padre, Jeremi Sensky, soportó 10 horas de cirugía por lesiones que incluían dos piernas rotas. El jueves le quitaron un respirador.

Jeremi Sensky fue expulsado de la silla de ruedas que estaba usando y tenía moretones en la cara y la cabeza, dijo Sensky-Kirsch en una entrevista telefónica desde la unidad de cuidados intensivos de un hospital.

"Está hablando ahora mismo", dijo Sensky-Kirsch el jueves por la mañana.

Sensky, de 51 años, que trabaja en el negocio familiar de servicios de árboles, había conducido desde su casa en Canonsburg, Pensilvania, hasta Nueva Orleans para celebrar la festividad.

Antes del ataque, Sensky y los dos amigos habían estado comiendo pizza, dijo su hija. Sensky los dejó para regresar a su hotel en Canal Street porque sentía frío, dijo.

Sensky-Kirsch dijo que otros pudieron ver venir al atacante y pudieron salir corriendo del camino, pero su padre "estaba atrapado en el camino". Su silla de ruedas se puede ver en algunas imágenes alojada contra una grúa.

Cuando no regresó al hotel, fueron a buscarlo, dijo.

"Pensamos que estaba muerto", dijo Sensky-Kirsch. "No podemos creer que esté vivo".

— Ryan Quigley, quien fue compañero de equipo de Bech en Princeton, estaba con él cuando fueron atropellados por el camión. Quigley resultó herido, según familiares y amigos.

"Ryan está bien. Está estable y descansa en compañía de su familia y amigos", dijeron los Quigley en una actualización en una página de GoFundMe creada por sus amigos. "Ryan los ama a todos. Por favor, mantengan en sus oraciones a la familia Bech, a las otras familias y a todos los afectados por esta tragedia. Gracias a todos".

— El presidente de la Universidad de Georgia, Jere W. Morehead, dijo en X que un estudiante resultó gravemente herido en el ataque y está recibiendo tratamiento médico. No nombró al estudiante.

— El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en X que dos ciudadanos israelíes resultaron heridos en el ataque.

El rector de la Universidad de Mississippi, Glenn Boyce, dijo el jueves que uno de los estudiantes de la universidad resultó gravemente herido en Nueva Orleans. Boyce no identificó al estudiante.