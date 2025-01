Nueva Orleans avanza hacia la normalidad mientras llora a las víctimas de la matanza de Año Nuevo

Una combinación de agentes de las fuerzas del orden, artistas callejeros y aficionados al fútbol ha llenado las calles de Nueva Orleans mientras la ciudad recupera la normalidad y guarda luto por las víctimas de la masacre de Año Nuevo en la que un veterano del ejército arrolló a varias personas que celebraban la fiesta con un camión.

El ataque de Bourbon Street dejó 14 personas muertas, incluyendo al conductor, Shamsud-Din Jabbar, quien, según las autoridades, estaba inspirado por el grupo miliciano Estado Islámico. Jabbar fue abatido en un tiroteo con la policía después de dirigir su camión a gran velocidad alrededor de una barricada y arrollar a la multitud. Unas 30 personas resultaron heridas.

Las autoridades terminaron de examinar la escena el jueves por la mañana, retirando los últimos cuerpos. Bourbon Street —famosa mundialmente por su música, bebida al aire libre y ambiente festivo— reabrió para negocios a primera hora de la tarde.

En el mismo bloque donde tuvo lugar el ataque, el trombonista y neorleano de toda la vida Jonas Green dijo que era importante para su banda estar allí el día después de la violencia.

"Sé que con esta música, se cura, transforma los sentimientos por los que estamos pasando en algo mejor", dijo Green. "Hay que seguir adelante".

El partido de fútbol americano universitario Sugar Bowl entre Notre Dame y Georgia, que se pospuso un día por motivos de seguridad nacional, se jugó el jueves por la noche.

El desfile de Juana de Arco en el Barrio Francés sigue programado para el lunes para iniciar la temporada de carnaval antes del Mardi Gras, dijo Antoinette de Alteriis, una de las organizadoras. Dijo que esperan cerca de su típica multitud de alrededor de 30,000 participantes.

El FBI ha continuado buscando pistas sobre Jabbar pero, un día después de iniciar su investigación, la agencia dijo que estaba segura de que no fue ayudado por nadie más en el ataque, que mató a una aspirante enfermera de 18 años, una madre soltera, un padre de dos hijos y una exestrella de fútbol de la Universidad de Princeton, entre otros.

El FBI dijo que horas antes del ataque, Jabbar, un ciudadano estadounidense de 42 años de Texas, publicó cinco videos en su cuenta de Facebook en los que proclamaba su apoyo al grupo Estado Islámico y anticipaba la violencia que pronto desataría en el famoso distrito del Barrio Francés.

Fue el asalto más mortífero inspirado por el EI en suelo estadounidense en años, y puso al descubierto lo que los funcionarios federales han advertido que es una amenaza terrorista internacional renaciente. También se produce en un momento en que el FBI y otras agencias se preparan para un drástico cambio de liderazgo, y probables cambios de política, tras la toma de posesión del gobierno del presidente electo Donald Trump.

Christopher Raia, subdirector adjunto de la división de contrarerrorismo del FBI, enfatizó que no había indicación de una conexión entre el ataque de Nueva Orleans y la detonación el miércoles de un Tesla Cybertruck lleno de explosivos fuera del hotel de Trump en Las Vegas.

Los planes del ataque en Nueva Orleans también incluían la colocación de bombas rudimentarias en el vecindario en un aparente intento de causar más carnicería, dijeron las autoridades. Dos dispositivos explosivos improvisados dejados en neveras portátiles a varias cuadras de distancia fueron neutralizados en la escena. Otros dispositivos fueron determinados como no funcionales.

Los investigadores también estaban tratando de entender más sobre el camino de radicalización de Jabbar, que, según dicen, culminó cuando decidió alquilar un camión en Houston el 30 de diciembre y conducirlo hasta Nueva Orleans la noche siguiente.

El FBI recuperó una bandera negra del EI del camión alquilado de Jabbar y revisó cinco videos publicados en Facebook, incluyendo uno en el que dijo que originalmente planeaba dañar a su familia y amigos pero estaba preocupado de que los titulares de noticias no se centraran en la "guerra entre los creyentes y los no creyentes", dijo Raia.

Jabbar también declaró que se unió al EI antes del verano pasado y proporcionó un último testamento, dijo el FBI.

Jabbar se unió al Ejército en 2007, sirviendo en recursos humanos y tecnología de la información y desplegándose en Afganistán de 2009 a 2010, dijo el servicio. Se trasladó a la Reserva del Ejército en 2015 y dejó el servicio en 2020 con el rango de sargento de personal.

Un funcionario del gobierno de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente, dijo que Jabbar viajó a Egipto en 2023, permaneciendo en El Cairo durante una semana, antes de regresar a Estados Unidos y luego viajar a Toronto durante tres días. No estaba claro aún qué hizo durante esos viajes.

Abdur-Rahim Jabbar, el hermano menor de Jabbar, dijo a The Associated Press el jueves que "no parece real" que su hermano pudiera haber hecho esto.

"Nunca habría pensado que sería él", dijo. "Es completamente diferente a él".

Dijo que su hermano había estado aislado en los últimos años, pero también había estado en contacto con él recientemente y no vio ningún signo de radicalización.

En la calle Bourbon, se colocaron flores y velas en memoria de las víctimas, mientras se instalaban postes amarillos en las calles aledañas. El jueves por la noche, los porteros bailaban al son de la música que salía de los clubes, los turistas posaban para hacerse fotos y unos artistas callejeros que se preparaban para saltar sobre una fila de personas no tuvieron problemas para atraer a una audiencia masiva.

Mark Tabor, el gerente de Willie´s Chicken Shack en Bourbon Street, dijo que era extraño sentir la desconexión entre el bullicio normal del Barrio Francés afuera y la violencia que había presenciado menos de 48 horas antes.

"Me alegra que hayan limpiado las calles, pero es como si todo se hubiera olvidado", dijo. "Es triste".